«Краснодар» всё-таки умеет проигрывать! Многое с ЦСКА решил удивительный гол. Видео

Центральный матч игрового дня в Фонбет Кубке России состоялся в Москве. В гости к ЦСКА приехал «Краснодар», обыгравший до этого армейцев два раза в сезоне.

Обе команды предсказуемо произвели немало перестановок в составе. К примеру, место в воротах ЦСКА занял Владислав Тороп, а Данил Круговой, Иван Обляков и Тамерлан Мусаев остались в запасе. Плюс Виллиан Роша пропускал игру из-за дисквалификации. Зато с первых минут вышел новичок команды Сауль Гуарирапа.

У «Краснодара» Юрий Дюпин сменил Станислава Агкацева. Помимо этого, в запасе остались Эдуард Сперцян, Виктор Са и Сергей Петров. А вот Джон Кордоба вышел в основе, поскольку пропускал матч РПЛ с «Ростовом» (2:0) из-за дисквалификации. В связи этим Фёдор Смолов начал игру на скамейке запасных.

Перед встречей оба тренера заявили, что судьбу двух предыдущих матчей в сезоне решили детали. ЦСКА дважды уступил, но это было в Краснодаре. А вот дома армейцы в последнее время против краснодарцев играют хорошо. Первый тайм не порадовал большим количеством голевых моментов. «Краснодар» чаще владел мячом, но ударов не хватало с обеих сторон. К перерыву соперники пробили в створ всего по одному разу.

Другое дело, что удар ЦСКА оказался результативным. Милан Гаич шлёпнул так, что мяч влетел в дальнюю девятку. Кстати, «Краснодар» пропустил первый гол в этом розыгрыше Кубка России. Изначально показалось, что серб сам направил мяч туда, куда он влетел. Однако на повторе можно разглядеть рикошет от лица Георгия Арутюняна. Удивительный гол!

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На старте второго тайма нас лишили гола-шедевра. И сделал это вратарь «быков» Юрий Дюпин. Аббосбек Файзулаев нанёс идеальный удар — мяч летел точно в ближнюю девятку. Дюпин в красивом прыжке пас «Краснодар». Вместо роскошного гола – всего лишь угловой.

ЦСКА грамотно перекрывал все зоны, а у «Краснодара» возникли большие проблемы в атаке. По правде говоря, матчу не хватало какого-то драйва. Мусаев в попытке хоть как-то поменять игру выпустил на поле и Смолова, и Сперцяна. Лучше от этого не стало. Фёдор даже получил повреждение — его достаточно жёстко встретил Мойзес. Нападающий вернулся на поле, но периодически морщился от боли.

ЦСКА нанёс «Краснодару» первое поражение в Кубке России Фото: РИА Новости

Атака «Краснодара» смотрелась достаточно инертно. Удивляло, что гости неоднократно использовали длинные передачи, которые ни к чему не проводили. Даже уход Кордобы с поля не изменил этот сценарий. ЦСКА должен был забивать второй, но вышедший на замену Рифат Жемалетдинов из хорошей позиции запустил мяч мимо дальнего угла.

Но ЦСКА всё-таки забил второй. Файзуллаев классно навесил, а Матвей Кисляк головой укрепил преимущество армейцев. Непонятно, чем занималась оборона «Краснодара». Матвей оказался совершенно один и спокойно реализовал свой шанс.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» прервал серию без поражений, которая насчитывала 11 матчей. Предыдущий раз «быки» проигрывали в середине июля, когда не справились с «Зенитом» (2:4) в Суперкубке России. Тем не менее команда Мусаева сохранила первое место в группе Кубка, но ЦСКА приблизился вплотную. У «быков» девять очков, у красно-синих — восемь.