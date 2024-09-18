Развернул — и пульнул с подъёма! Классный гол принёс команде Карпина победу. Видео

«Ростов» в 4-м туре группового этапа Кубка России победил дома «Оренбург». У команды Карпина теперь девять очков, она догнала лидера квартета «Локомотив». А у оренбуржцев – четыре поражения.

Отношение Карпина к Кубку России понять непросто. В прошлом сезоне он, как правило, выпускал на матчи этого турнира второй состав и радовался тому, что можно проверить молодёжь. А вот в сегодняшней игре с «Оренбургом» Карпин оставил шестерых футболистов стартового состава с последнего тура РПЛ. У его коллеги Давида Деограсии таких было только двое. Любопытно, что оба тренера не поменяли голкиперов: ворота команд защищали принадлежащие «Зениту» Одоевский и Москвичёв.

Турнирная ситуация требовала от «Оренбурга», не набравшего в первом круге группового этапа ни одного очка, делать ставку на атаку. При счёте 0:0 команда Деограсии действительно была лучше, инициативнее. Особенно опасными получались стандарты оренбуржцев. Причём не только угловые. Первый голевой момент гости создали после подачи со штрафного: защитник Касимов бил в упор с линии вратарской, но Одоевский совершил классный сейв.

«Оренбург» забил относительно быстрый гол благодаря ещё одному виду стандартов – ауту! Чернов хотел выбить мяч из штрафной головой, вот только не попал и коснулся его рукой, которая находилась не в «естественном положении». Судья Бобровский, работавший в свой 35-й день рождения, назначил пенальти лишь после просмотра повтора. Одоевский напрасно стал гадать, куда Марин пробьёт с «точки», ведь костариканец послал мяч прямо по центру. Останься голкипер на месте, взял бы 11-метровый.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Оренбург» вообще развивал атаки в основном через правый фланг Марина и, соответственно, левый ростовчанина Чернова. Тот же Марин должен был оформлять дубль на контрвыпаде, который случился из-за ошибки Вахании. Тем не менее Одоевский снова потащил после выхода один на один. Впрочем, больше «Оренбург» в первом тайме ничем не запомнился. Дальше до перерыва доминировал уже «Ростов». Пару раз команду Деограсии спас от пропущенного мяча Москвичёв, а вот в эпизоде с голом Голенкова и он оказался бессилен. Как ни удивительно, хозяева тоже забили с аута! Голенков принял мяч в штрафной, находясь спиной к воротам под давлением Касимова, однако ловко развернул защитника и мощно пробил с подъёма. А главное – точно. Очень крутой гол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва «Ростов» тоже поддавливал. А отрезками – и крепко давил. Команде Карпина нужно было получить пощёчину, чтобы заиграть в свою силу. На исходе часа матча хозяева повели. Так вышло, что новичок Сутормин забил свой первый гол за «Ростов» в ворота «Оренбурга», в котором сделал себе имя в РПЛ. Простой заброс по центру посеял панику в центре обороны гостей, на который продолжал давить Голенков. Вдобавок Сутормину помог удачный отскок от Хотулёва. Тут бы и два Москвичёва оренбуржцев не выручили.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Деограсия попытался вернуть свою команду в игру тройной заменой. Но «Оренбург» во втором тайме проигрывал «Ростову» в скорости, в работе с мячом. Да много в чём. Команда Карпина едва не забила ещё один красивый гол за 20 минут до конца, когда Щетинин зарядил в перекладину. Потом Карпин отправил отдыхать героя матча Голенкова, которого в отсутствие травмированного Комличенко опасно перегружать. Ростовчане доигрывали без классического центрфорварда. Впереди галопировал свежий Роналдо.

И именно Роналду забил третий гол «Ростова»! Правда, не с игры – после стандарта. Щетинин вырезал замечательную передачу, а бразилец мастерски пробил с лёта, с линии штрафной. Защитники «Оренбурга» опять считали ворон над ростовским полем.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Перевес «Ростова» над командой Деограсии отразила и итоговая статистика ударов. Хозяева почти в три раза перебили гостей – 17:6 (в створ – 7:3).