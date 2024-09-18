Пока что самый сенсационный разгром в новой Лиге чемпионов

«Спарта», что ты сделала? И ведь 19 лет в ЛЧ не играла.

«Зальцбург» — опытный еврокубковый боец: в шестой раз подряд выступает в основной стадии Лиги чемпионов, а не так давно, в сезоне-2021/2022, выходил в плей-офф из группы с «Севильей», «Лиллем» и «Вольфсбургом».

Про пражскую «Спарту» такого не скажешь: через квалификацию ЛЧ пробивалась ранее аж в 2005 году. В прошлом сезоне она добралась до 1/8 Лиги Европы, но там отлетела от «Ливерпуля» с общим счётом 2:11.

Предматчевые расклады вроде были очевидными. Даже если оценивать не только опыт, но и стоимость составов: € 169,5 млн у австрийцев против € 71,65 у чехов. Счёт действительно получился разгромным. Вот только в пользу вторых. «Зальцбург» целиком растворился и наиграл лишь на 0,54 xG, тогда как «Спарта» — на 1,94. И это ещё пражане расслабились под конец.

Футболисты «Спарты» радуются голу в ворота соперника Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Уже на второй минуте забил Кайринен, подкараулив спасение Бласвиха после удара Гараслина — серьёзные намерения чешский клуб обозначил сразу. Потом гости сравняли – но судья зафиксировал очевидный офсайд. Отличиться мог и Дедич, но из выгодной позиции промазал. А вот Олатунджи был точен. Как и Лячи на 58-й минуте, когда уложил на газон сразу троих соперников и катнул в пустые ворота. Гол получился просто издевательским.

Фаворит владел мячом 71% времени. Но что толку? Не помог даже ливерпульский след: арендованный Байчетич, купленный Бобби Кларк и бывший ассистент Клоппа Лейндерс. Если по счёту преимущество у хозяев в три мяча, то по игре – ещё больше. Даже после 80-й минуты казалось, что скорее хозяева забьют четвёртый, чем гости – престижный.

Тренер «Зальцбурга» Пепейн Лейндерс Фото: Sebastian Frej/Getty Images

Шансы на выход в плей-офф, конечно, для гостей не потеряны. Но их стало гораздо меньше. Впереди (сначала) относительно равные соперники,: французский «Брест», загребское «Динамо», «Фейеноорд»… Но дальше – ужас: «Байер», «ПСЖ», «Реал» и «Атлетико». Что до «Спарты», то ей тоже нелегко: «Штутгарт», «Сити», тот же «Брест», «Атлетико», «Фейеноорд», «Интер» и «Байер». Сложно, очень сложно. Но это будет потом. А сегодня столица Чехии будет гулять.