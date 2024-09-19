Сафонов не пропустил в ЛЧ и словил аплодисменты! А у вратаря соперника — невозможный ляп

Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ». И сразу – в Лиге чемпионов! Доннарумма получил повреждение, и это открыло дорогу российскому вратарю в стартовый состав парижан. Правда, были опасения, что Луис Энрике решит поставить своего соотечественника Тенаса. Но тренер чемпионов Франции всё же дал шанс летнему новичку из «Краснодара».

Матч, по сути, начался с того, что российский голкипер выбил мяч к чужой штрафной, и у ворот «Жироны» возникло напряжение. Было бы здорово, если бы вынос Сафонова привёл к быстрому голу, но этого не случилось. Потом Матвей фактически наблюдал за футболом как зритель. Игра шла в основном на половине поля испанцев либо на их трети, команда Луиса Энрике владела мячом более 70% времени. После потерь хозяева тут же возвращали себе владение за счёт качественного контрпрессинга. По этой причине у «Жироны» совершенно не получалась контригра. Впереди скучал нападающий гостей Стуани – 37 летний… дебютант Лиги чемпионов!

Игре на «Парк де Пренс» сильно не хватало остроты. Привычное монотонное владение команды Луиса Энрике редко приводило к голевым моментам. Первый удар парижане нанесли лишь после 10 минут игры – вот тогда Заир-Эмери действительно был в полуметре-метре от гола. Вскоре ещё один шанс получил Асенсио, исполнявший роль «ложной девятки». На острие у «ПСЖ» мог оказаться кто угодно. Даже правый защитник Хакими. Контролируя мяч, парижане образовывали тройку сзади, Хакими с Баркола обеспечивали ширину, а иногда марокканец улетал вперёд через центр. Между тем Асенсио не доиграл до перерыва: получил травму и был заменён на Коло Муани.

В первом тайме «ПСЖ» не нанёс ни одного удара в створ, а «Жирона» вообще не била по воротам Сафонова. Матвея задействовали только свои защитники при передачах назад, и наш легионер уверенно играл ногами. Запомнился один кросс испанцев в штрафную, когда Сафонов поймал мяч в красивом прыжке и сорвал аплодисменты трибун. Игроки «Жироны» совершили всего одно касание в штрафной парижан за 45+ минут. Но для команды Мичела важнее было то, что она справлялась с наступлением «ПСЖ». «Барса» в прошедший уикенд давила в дерби страшнее.

После перерыва «Жирона» внезапно осмелела. Испанцы стали выходить в атаку крупными силами, вперёд улетали по пять-шесть игроков. На первых минутах второго тайма гости совершили несколько касаний в штрафной хозяев. Стуани то ли бил, то ли делал опасную скидку во вратарскую головой на Цыганкова, но Сафонов в падении отразил мяч. Наконец-то и Матвей смог проявить себя! А «Жирона», раскрывшись, пропускала быстрые ответные выпады «ПСЖ». Коло Муани убежал один на один с центра поля, однако центрбек Крейчи сыграл просто феноменально – догнал форварда и выбил мяч в последний момент. Праздновал так, словно сам забил.

«ПСЖ» успокоил соперника владением, увеличив скорость движения мяча и тройной заменой. Игра вернулась в прежнее русло, по крайней мере, хозяева владели преимуществом. Дембеле едва не забил, но Гассанига – аргентинский коллега Сафонова – сотворил сейв, который хотелось видеть в этой игре от самого Матвея. Вытащил непростой мяч из девятки. «ПСЖ» никак не мог забить. Команде Луиса Энрике, конечно, недостаёт топового центрфорварда для больших матчей.

Об этом ещё раз подумалось, когда Коло Муани загубил верный шанс на 82-й минуте. Атака началась с выноса Сафонова, а затем после подбора и проникающего паса форвард резко развернулся в штрафной и стрелял в дальний нижний угол. Мимо цели. Вообще, гол «ПСЖ» в концовке очень сильно назревал. Вдобавок судья в спорном эпизоде не назначил пенальти, когда мяч попал в руку Крейчи.

За 88 минут «ПСЖ» нанёс 24 удара и пять – в створ. «Жироне» статистики насчитали три удара и один – в створ (тот самый от Стуани). Но всё шло к ничьей 0:0, и тут… случилось страшное для испанцев. После прохода Нуну Мендеша слева, кросса и небольшого рикошета «пенку» пустил надёжный до того Гассанига – пропустил мяч между рук и ног. Курьёзнейший гол! Так Париж вымучил домашнюю победу на старте Лиги чемпионов. Для Сафонова получился идеальный дебют с «сухарём», разве что хорошего сейва Матвею не хватило для абсолютного счастья.