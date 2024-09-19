Лютые нули в главном матче новой ЛЧ. Вся игра «Сити» и «Интера» — в одном фото

Тот случай, когда команды быстро определились, в каком формате будут проводить этот матч. «Интер» ожидаемо сел в оборону и ловил соперника на контратаках. Не стеснялся тянуть время уже в первом тайме. Тем более что в основе отсутствовали несколько важных игроков вроде Ди Марко и Лаутаро Мартинеса.

«Сити», играющий дома, наседал на ворота «Интера», как только мог. Пробовал найти пространство, перекатывая мяч с фланга на фланг, но каждый раз натыкался на соперника. Савиньо на правом фланге стремился пойти в обводку, но его иной раз встречали сразу два защитника. Поскольку «Интер» садился на свою треть поля, то свободных зон практически не было. Как «Сити» не выманивал соперника – тот не хотел отходить от ворот раньше времени. В этом кадре, по сути, весь матч.

Вся игра «Сити» и «Интера» — в одном фото Фото: Кадр трансляции

И всё-таки хозяева в первом тайме создали пару моментов для Холанда. Сначала как раз Савиньо навесил с угла штрафной площади, и норвежец в прыжке пробил головой под перекладину, но практически в руки вратарю. Вскоре Холанд ударил с линии штрафной – и это уже было по-настоящему опасно. Мяч прокатился в сантиметрах от дальней штанги.

Правда, свои моменты были и у «Интера». Сначала Эдерсон вышел из ворот и спас свою команду от углового, но в результате Дармиан бил практически по пустым воротам – спас Гвардиол. А под конец тайма уже Тюрам бил из отличной позиции, но не попал по воротам. Так что ещё большой вопрос, кто в первом тайме смотрелся лучше. Возможно, «Сити», но явно ненамного.

«Манчестер Сити» — «Интер» — 0:0 Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Второй тайм начался с замен «Сити». Ушли Де Брёйне (получил небольшое повреждение на 43-й минуте, но доиграл тайм) и Савиньо, которому не удавалось продраться сквозь защитников. Вышли Гюндоган и Фоден. Последний получил шикарный момент и бил из центра штрафной без сопротивления, но попал во вратаря.

Ближе к концу матча моментов стало ещё больше. Вышедший на замену Мхитарян едва не забил, но мяч пролетел чуть выше перекладины. Гвардиола решил ускорить игру и выпустил главного дриблёра команды Доку: первым же делом он накрутил нескольких соперников. Игра в конце матча получилась достаточно раскрытой, и даже удивительно, как никому не удалось забить. Моментов хватало у обеих команд. Как на 89-й и 90+4-й минутах Гюндоган не забил головой с линии вратарской – это вообще загадка (хотя в первом случае мог быть офсайд). В результате за матч набралось 35 ударов и 0 голов.

Джек Грилиш Фото: Carl Recine/Getty Images

Одна миланская команда в 1-м туре ЛЧ решила сыграть смело и даже открыла счёт, но затем её буквально разорвали. Другая миланская команда отказалась от активной игры (не с таким средним возрастом бегать в прессинге) и увезла ничью с «Этихада».