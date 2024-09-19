Сразу три разгрома, «сухарь» Сафонова и ремейк финала с «Сити». Главные события вечера ЛЧ

Продолжаем привыкать к новым реалиям Лиги чемпионов: уже среда, но матчи будут ещё и завтра. Сегодняшние игры подчинялись простому правилу: или «гуляем на всю» — забиваем три, четыре, пять, — или сильнейший «низ». Давайте пройдёмся по каждому.

«Зальцбург», что с тобой? Разгром!

Чешская «Славия» просто проехалась катком по австрийцам — 3:0. И это при итоговых 29% владения мячом. Пражцы забили уже на второй минуте, соперник ответил лишь одним ударом в створ, в итоге — проиграл в первом матче ЛЧ впервые за всю историю.

Ключевая проблема «Зальцбурга» — неоптимальный состав: потеряли лидера полузащиты Кьергора, слева вышел вообще 18-летний парень с одним матчем на профессиональном уровне. Пара Кларк — Байчетич хоть и хороша, но без разрушителя было сложно. Средний возраст состава — 22,4 года: слишком лихо, даже для такого клуба.

Зато у «Спарты» отметился центрфорвард Олатунджи — 1+1. С дебютом ЛЧ, экс-ассистент Клоппа Пеп Линдерс!

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«Шахтёр» не забил пенальти — нули с «Болоньей»

«Болонья» в Лиге чемпионов — событие нескольких поколений: до сегодняшнего матча там их видели лишь в сезоне-1964/1965. Но матч с «горняками» начался отнюдь не торжественно: соперник избрал тактику длинных забросов и заработал пенальти уже на первых минутах. Георгий Судаков, один из главных проспектов украинского футбола, подошёл пробивать, но великолепно сыграл Скорупски — вытащил удар.

Сразу после этого события рисунок игры поменялся: итальянцы быстро вспомнили азы атакующего футбола и в итоге настреляли 17 ударов (при всего четырёх у «Шахтёра»). Особенно жарким получились отрезки конца первого и начала второго таймов, но реализовать запал в голы не удалось. После 60-й минуты силы постепенно покидали футболистов обеих команд, и матч так и завершился — 0:0.

Скучновато.

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Поражение и боль — «Жирона» драматически проиграла

Фанаты российского футбола с интересом поглядывали на матч «ПСЖ» из-за особенного события — дебютировал Матвей Сафонов. Наш кипер получил минимум работы, но всё же сумел разок отличиться: на 42-й минуте Стуани выиграл борьбу в штрафной и пытался то ли пробить, то ли сделать скидку на партнёра. Момент выглядел опасно, но упущение обороны прыжком компенсировал Матвей — смог вовремя смахнуть мяч из штрафной.

Однако по-настоящему яркий перформанс закатил визави Сафонова — голкипер соперника Гассанига. Париж настрелял 26 ударов, а голкипер тащил сначала от Дембеле, а потом — от Коло Муани. В середине второго тайма Усман с места мощно пробил в ближнюю девятку — Гассанига среагировал и чудом отбил в перекладину. Коло Муани опасно пробивал после в упор — снова успех. А ещё выход два в ноль запорол всё тот же Дембеле – тоже не без помощи вратаря (хотя скорее из-за своей неуклюжести)

Усман Дембеле Фото: Harry Langer/Getty Images

Горе пришло откуда не ждали: уже в компенсированное время реактивный Нуну Мендеш раскачал Арнау и ворвался близко к лицевой линии для прострела. Кто же мог подумать, что такой смешной прострел Пауло пропустит между ног? Курьёзище. Пораженище.

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«Селтик» просто разнес «Слован»

Лидер чемпионата Словакии еле держался на выезде в Шотландии уже в первом тайме и по-настоящему посыпался во втором: два мяча в первые 10 минут и ещё два — на сдачу ближе к концу. Мало того, что в атаке ничего не клеилось, так и в обороне не успевали: «Селтик» был словно клипом на скорости просмотра 1,75x и ловко успевал расшатывать сквозными передачами. Раза три центральные защитники не накрывали форвардов соперника после прострела!

Неудачный дебют получился. Единственное светлое пятно — красивый забитый мяч: Виммер ловко умудрился пробить внешней стороной стопы и попал прямо в девятку. Привет Куарежме.

Ремейк финала ЛЧ — нули

«Сити» и «Интер» получили главную вывеску дня, но оправдали её так себе: с одной стороны, мы действительно увидели качественный футбол, но с другой – остались совсем обделены голами. Гвардиола привычно ставил тотальный футбол с контролем и доминацией, но конвертировать территориальное преимущество не получалось, особенно в первом тайме. Поначалу атаки шли через новичка Савио: бразилец неплохо расшатывал соперника на правом фланге и стягивал внимание, а затем резко менял направление на противоположный край. Во втором тайме — больше навесов и открываний Гюндогана из глубины: немец пару раз опасно бил, но прямо в руки Зоммеру.

Итальянцы тем временем тоже не забывали атаковать — отрезками получалось даже острее. В матчах с «Сити» главное не упускать шансов выйти из-под прессинга, и Индзаги удалось поставить такую игру: почти все моменты как раз приходили после умных действий полузащитников. Например, на 16-й минуте Барелла красиво отдал пяткой и опрокинул сразу несколько защитников соперника; на 32-й Зелиньски стянул на себя троих и уже почти вывел команду на опаснейшую атаку — посадил Диаша на жёлтую. Очень полезен был Тюрам, на габаритах выигравший несколько важных единоборств впереди. Чалханоглу проявил себя в обороне, пару раз спасая в последний момент. Зоммер приклеил мяч — все удары шли в руки. Мхитарян в середине второго тайма не забил убойный момент.

Маркус Тюрам Фото: Carl Recine/Getty Images

Шансы были равны — в итоге нули.

Победу «Боруссии» принёс талант, вышедший на замену

Один из самых интригующих матчей дня прошёл в Бельгии. Счёт показывает 0:3, но на деле «Брюгге» моментами был даже ближе к победе: набили полтора гола по xG, но расклеились в конце. В первом тайме разрывал Сков Ольсен — почти каждая атака хозяев шла через датчанина: он обострял, бил, креативил.

А «Боруссия» поначалу атаковала не так опасно, но с выходом Байно-Гиттенса на 68-й минуте стала свежее. Уже спустя восемь минут вингер забил, чуть позже оформил дубль. В самой концовке Серу Гирасси оформил дебютный гол за новый клуб с пенальти. Додавили! Ну а Гиттенс стал вторым самым молодым игроком (20 лет 41 день), забившим два гола после замены в матче Лиги чемпионов. Первый – Давид Трезеге из «Монако» в 1997 году (20 лет 7 дней).

Джейми Байно-Гиттенс (справа) Фото: Ralf Ibing/Getty Images

Голов сегодня получилось поменьше, чем вчера, но яркости хватало. А завтра нас ждут другие топ-матчи: играют «Барса», «Арсенал», «Атлетико» и «Байер»!