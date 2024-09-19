Миранчук – Месси – 1:0. Россиянин в США положил сказочный мяч «Интеру» в девятку! Видео

Сезон для «Атланты» складывается неудачно. После поражение от «Нэшвилла» к команде Алексея Миранчука вплотную приблизились преследователи по Восточной конференции. Команда Роба Валентино всё больше рискует остаться без плей-офф MLS. Сам Миранчук тоже не демонстрировал яркой игры: за три матча в новом клубе Алексей отметился только попаданием в перекладину ворот «Лос-Анджелес Гэлакси». Но всё изменилось.

Сегодня у Алексея появился шанс сыграть на полностью заполненном домашнем стадионе — матч с «Интер Майами» привлёк максимум внимания, ведь на игру приехал сам Лионель Месси. На этих выходных аргентинец впервые вышел на поле со времён Копы и продемонстрировал потрясающую форму: два гола и голевая передача. Правда, в стартовом составе на этот матч он не появился, в отличие от Миранчука. Прямо перед игрой американские телеведущие выделили российского футболиста как главную звезду в составе «Атланты».

Хозяевы начали достаточно активно, хотя в роли соперника — абсолютный лидер этого чемпионата. Между командами гигантский разрыв в таблице — 31 очко. Миранчук много предлагал себя партнёрам, а также стал чаще идти в обыгрыш и вступать в единоборства, чего Алексею особенно не хватало в предыдущих играх. На 17-й минуте Саба Лобжанидзе трижды накрутил защитника на левом фланге и сделал отличный заброс в штрафную на российского футболиста, который головой скинул мяч на Даниэля Риоса – но тот не сумел добраться до мяча.

«Что было в их Мате перед игрой?» — пошутили американские комментаторы, увидев Месси и Суареса, которые постоянно смеялись на скамейке запасных. Звёздных футболистов не смущало, что к 25-й минуте «Интер» проводил с мячом значительно меньше времени, чем «Атланта». Возможно, они чувствовали, что уже скоро именно их команда откроет счёт в матче. Защитник «Интера» Франко Негри обыграл Миранчука и сделал проникающий пас в центр штрафной на Давида Руиса, которому оставалось лишь переиграть вратаря. Хозяева вновь продемонстрировали удивительную пассивность в обороне — Руис остался в штрафной совсем один.

Несмотря на пропущенный гол, игроки «Атланты» не расклеились и продолжили атаковать. Миранчук наконец понял, что в MLS важнее быть активным, чем аккуратным. Российский футболист чаще совершал ошибки, но зато участвовал практически во всех атаках своей команды. А на 56-й минуте «Атланта» сравняла счёт. Педру Амадор сделал навес с левого фланга на Лобжанидзе, который мощным ударом головой пробил вратаря. Праздник продолжался недолго: через две минуты нападающий «Интера» Леонардо Кампана реализовал штрафной и вновь вывел свою команду вперёд. Антигероем этого гола стал американский ветеран Дэкс Маккарти. Именно он нарушил правила до этого и именно от него мяч срикошетил в ворота после удара Кампаны. Расстроенные пропущенным голом болельщики быстро оживились, когда на поле появились суперзвёзды — сначала Месси, затем Жорди Альба, а после и Луис Суарес.

Лионель Месси в матче с «Атлантой» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

При этом «Интер» всё равно отдал инициативу сопернику и несколько раз мог за это поплатиться. Вместе с Сабой, Миранчуком и Риосом очень активно действовал вышедший на замену колумбиец Эдвин Москера. Комментаторы часто заостряли внимание на Миранчуке и вспоминали его трансферную стоимость в €12 млн. Трансфер игрока стал самым дорогим в этом сезоне MLS. А ещё говорили, как важно, чтобы россиянин играл именно в центре поля.

На 84-й минуте они произнесли эту сумму в третий раз. Точнее, прокричали на всю комментаторскую, ведь Миранчук получил мяч на правом фланге и направил его в дальнюю девятку — 2:2. Ещё никогда голу Миранчука не радовалось так много болельщиков, как на Мерседес-Бенц Арене. Вместимость этого стадиона намного больше, чем у стадиона в Бергамо или у стадиона в Черкизово – гол россиянина увидели 67 тысяч и 795 человек.

Голевой удар Алексей Миранчука в верхний угол ворот Фото: Скрин трансляции

По традиции MLS, к концу игры команды вообще забыли про центр поля. В последние минуты было ещё несколько моментов, чтобы забить гол. Как минимум три опасных удара по воротам наносил Лобжанидзе, а на 95-й вновь чуть не забил Миранчук – не хватился нескольких сантиметров.

Права на видео принадлежат MLS

В итоге, матч закончился 2:2, а Миранчук был признан лучшим. На sofascore его рейтинг тоже больше всех – 7,9. А первый гол Алексея в MLS получился одним из самых красивых в его карьере, да ещё и в роли жертвы — «Интер Майами» с Месси (он не забил, но получил за матч оценку 7) и Суаресом в составе. Помимо потрясающего гола, Миранчук просто был очень активен. Сегодня Миранчук играл так, будто давно выступает в MLS и знает, что от него ждут болельщики. И теперь они будут ждать от него ещё большего.