Они стали настоящей сенсацией. Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии

Еврокубки вернулись! А мы продолжаем вспоминать их самых удивительных участников за последние 10 лет. Испанию, Англию и Италию уже обсудили. На очереди — Германия и Франция, где тоже хватало внезапных героев.

«Генгам» (сезон-2013/2014)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

«Генгам» в сезоне-2013/2014 Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

«Генгам» из крошечного городка с семью тысячами жителей удивителен. Для него попадание хотя бы в топ-9 Лиги 1 — уже праздник: в последний раз такое случалось в сезоне-2002/2003. С Флораном Малуда и Дидье Дрогба в составе. Да и вообще, куда чаще он выступает в Лиге 2: сейчас вот уже шестой год подряд. Но при этом клуб дважды побеждал в Кубке Франции: в 2009-м и 2014-м. То есть когда занял 13-е место в Лиге 2 и 16-е — в Лиге 1. Просто немыслимо.

Но раз уж мы рассматриваем недавние моменты, то углубимся во второй. Тем более после первого французская сказка завершилась уже в квалификации Лиги Европы: «Гамбург» в четвёртом раунде растоптал «Генгам» (8:2 в сумме).

В сезоне-2013/2014 парни только поднялись из Лиги 2, став там вторыми. А за два года до этого вообще бегали в третьем по силе дивизионе. За восхождение спасибо тренеру Жослену Гурвеннеку. Забегая вперёд, он же придёт спасать «Генгам», когда тот в ноябре 2018-го рухнет на последнее место в Лиге 1. Безуспешно.

Жослен Гурвеннек Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Гурвеннека наняли, когда он в 38 лет едва получил диплом. Это сейчас полно молодых талантов вроде Аморима, Артеты и Нагельсмана. В 2010-м подобное было в новинку. После резкого подъёма команда терпела. Богатой она никогда не была: весь состав оценивался в весьма скромные и по тем временам € 21,4 млн. То есть на уровне аутсайдеров не только Лиги 1, но и РПЛ.

От зоны вылета «Генгам» оторвался на два очка. Зато в Кубке расправился и с ноунеймами вроде «Монтичелло», и с «Монако» (3:1) и «Ренном» (2:0). Ну а «ПСЖ» вылетел ещё в 1/16 финала от «Монпелье» (1:2), что андердогам тоже весьма помогло.

«Генгам» — победитель Кубка Франции — 2013/2014 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Выделялся в том «Генгаме» малийский нападающий Мустафа Ятабаре, настрелявший 20 голов в 38 матчах. Его тут же за € 2,5 млн забрал «Трабзонспор». По аналогичному направлению, только бесплатно, последовал и лидер полузащиты Фатих Атик. Французская сенсация толком не усилилась и всё равно вышла из группы ЛЕ, уверенно заняв второе место в группе с «Фиорентиной» (0:3, 1:2), ПАОКом (2:0, 2:1) и минским «Динамо» (0:0, 2:0).

Дальше случилось драматичное противостояние с киевскими динамовцами. На своём поле «Генгам» победил 2:1, а вот в гостях «сгорел» — 1:3. И всё же пошуметь вполне удалось.

«Нант» (сезон-2021/2022)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

Игроки «Нанта» Фото: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Здесь уже ситуация не прямо сенсационная. Но тоже удивительная. Заняв сезоном ранее 18-е место и спасшись только в стыках, «Нант» здорово спрогрессировал и не только вспорхнул на девятую строчку, но и забрал Кубок Франции.

Если оценивать его состав, всё кажется логичным: один из самых перспективных вратарей мира Альбан Лафон (на высоком уровне с 16 лет), отличные фланги нападения в лице Людовика Бласа (15+5 в 41 матче) и Мойзеса Саймона (6+8, 34), будущее 95-миллионное приобретение «ПСЖ» Рандаль Коло Муани (13+5, 41) и другие — совсем не «Генгам»-2013/2014. Но это понятно сейчас. Тогда же вместо борьбы за титул и места в еврокубках команда вполне могла киснуть во второй лиге.

«Нанту» тоже подфартило с вылетом «ПСЖ» из Кубка: парижане не вскрыли «Ниццу» и уступили ей по пенальти в 1/8 финала. Как раз этот соперник и попался «канарейкам» в финале: единственный гол тогда оформил Блас. А ранее «Нант» прошёл «Монако» (2:2, 4:2 пен.), «Бастию» и «Брест» (по 2:0).

«Нант» — победитель Кубка Франции — 2021/2022 Фото: John Berry/Getty Images

В следующем сезоне «Нант» уже без Коло Муани снова доберётся до кубкового финала, однако крупно отлетит от «Тулузы» (1:5). Заодно и в чемпионате случится провал — 16-я строчка. Хоть в Лиге Европы удалось выйти из группы с «Фрайбургом» (0:2, 0:4), «Карабахом» (0:3, 2:1) и «Олимпиакосом» (2:0, 2:1). Причём азербайджанцев опередили на одно очков только в последнем туре, когда те в меньшинстве скатали ничью с немцами, а сами французы сломили греков.

В 1/16 финала «Нанту» достался «Ювентус». Итог предсказуем — 1:1, 0:3. С одной стороны, «канарейкам» дико не повезло со жребием. С другой — в параллельной дуэли вообще «Барселона» с «МЮ» разбирались.

«Тулуза» (сезон-2022/2023)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

«Тулуза» празднует победу в Кубке Франции Фото: Anadolu Agency via Getty Images

Как раз случай из пары абзацев выше. И, что весьма иронично, «Нант» в стыках сезона-2020/2021 не пустил в Лигу 1 как раз «Тулузу». Ей пришлось провести в Лиге 2 ещё год, чтобы затем пробиться наверх с первого места, дойти до финала Кубка и красиво уничтожить своего обидчика.

Первый год в новой лиге — и сразу подъём в еврокубки. Вполне неплохо. Тем более в чемпионате «Тулуза» стала только 11-й. А в Кубке повезло с… да-да, с вылетом «ПСЖ» и жеребьёвкой. В соперники не попался ни один гранд: даже кто-то попроще парижан вроде «Марселя», от которого те как раз и пострадали, «Монако» или «Лилля». «Ланьон» (7:1), «Аяччо» (2:0), «Реймс» (3:1), «Родез» (6:1), «Анси» (2:1) и вот «Нант». Но фаворитов же никто не заставлял проигрывать? Марсельцы вообще поверили в себя и после победы над «ПСЖ» (2:1) уступили «Анси» (2:2, 6:7 пен.).

В составе «Тулузы» выделялись будущий защитник «Штутгарта» Антони Руо, в скором времени новичок лигочемпионской «Болоньи» нападающий Тейс Даллинга (18+2 в 42 матчах), его коллега Закария Абухляль (15+5, 42) и диспетчер, которого позже заберёт «Аякс», Бранко ван ден Бомен (6+12, 40).

Игроки «Тулузы» Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В Лиге Европы у «фиолетовых» получилось так же, как и у их предшественников из нашего списка: второе место в группе с «Ливерпулем» (1:5, 3:2), бельгийским «Юнионом» (1:1, 0:0) и австрийским ЛАСКом (1:0, 2:1), поражение в 1/16 финала от «Бенфики» (1:2, 0:0).

«Унион» Берлин (сезон-2022/2023)

4-е место в Бундеслиге — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Униона» Фото: Boris Streubel/Getty Images

Тут восхождение было постепенным: дебют на высшем уровне, 11-е место, седьмое, пятое и, наконец, четвёртое. Но как не отметить прогресс скромного «Униона», когда уйму денег вкачивали в другой берлинский клуб — «Герту»? Вторые в сезон подъёма в Бундеслигу первых потратили на трансферы свыше € 100 млн. Первые — не устраивали истерию и, оставаясь одним из беднейших клубов, прокачивались постепенно.

Поначалу «Унион» обращал внимание только на тех, кого можно было подписать как свободного агента или арендовать. Но наращивал мощь и построил в обороне настоящую берлинскую стену, уж простите за такую банальщину: что ещё говорить, если во втором сезоне клуб пропустил меньше чемпионской «Баварии». Лига конференций, Лига Европы, Лига чемпионов — а тем временем провалившаяся с инвестициями «Герта» вылетела во Вторую Бундеслигу.

Шеральдо Бекер Фото: picture alliance via Getty Images

В сезоне-2022/2023 всех покорил накопивший в 48 матчах 12+10 суринамский нападающий Шеральдо Бекер. За 41 игру всего 38 раз пропустил Фредерик Рённов. Помогли ему в этом Брат Сами Хедиры Рани, Диогу Лейте и защитник-бомбардир Робин Кнохе (7+4, 46).

«Унион» стал феноменом: больше всех в Германии забил со стандартов (18 раз) и по ожидаемым голам был 17-м — а по реальным стал девятым (37,9 xG разменял на 51 мяч). К тому же команда Урса Фишера, который и выводил её из подземелья, осенью даже несколько туров полидировала. Но и так добилась немыслимого.

В сезоне с ЛЧ, правда, наступил крах: всего два очка в группе с «Реалом» (0:1, 2:3), «Наполи» (0:1, 1:1) и «Брагой» (2:3, 1:1), борьба за выживание и равное количество очков с «Бохумом», которому пришлось сражаться в стыках. Траты на Леонардо Бонуччи, Робина Госенса и Кевина Фолланда сыграли в минус.

«Хайденхайм» (сезон-2023/2024)

8-е место в Бундеслиге — выход в Лигу конференций

Игроки «Хайденхайма» Фото: Xavier Laine/Getty Images

Впереди три свежайших случая, так что о них кратко. «Хайденхайм» постучался в еврокубки в дебютном сезоне на высшем уровне! Хотя его состав оценивался в € 50 млн — третий результат с конца. Поблагодарить стоит левого полузащитника Ян-Никласа Бесте с 8+12 за 32 матча (его забрала «Бенфика»), а также двух нападающих — Тима Кляйндиста (14+3, 35) и Эрена Динкчи (11+5, 34).

Парни провели великолепный декабрьско-февральский отрезок, когда выдали четыре победы и четыре ничьих в восьми матчах. А в апреле убрали с пути саму «Баварию» (3:2). В результате «Вердер» и «Фрайбург» тоже накопили по 42 очка, однако дополнительные показатели забросили в Лигу конференций именно «Хайденхайм». Там им предстоит зарубиться с «Челси», «Истанбулом», словенской «Олимпией», шотландским «Хартс», швейцарским «Санкт-Галленом» и кипрским «Пафосом». Набор крайне интересный хотя бы из-за именитого соперника из АПЛ.

«Штутгарт» (сезон-2023/2024)

2-е место в Бундеслиге — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Штутгарта» Фото: picture alliance via Getty Images

Швабы весьма имениты и титулованны. Всё-таки пятикратные чемпионы и обладатели Кубка Германии. Но почему они тогда здесь? Из-за 16-й позиции в сезоне-2022/2023, когда место в Бундеслиге нужно было охранять в стыках от «Гамбурга»! Удалось. Как и следом вспорхнуть на достойную похвалы высоту.

Представляете, «Штутгарт» набрал на 40 очков больше, чем сезоном ранее! Это вообще как? Он «Баварию» опередил на финише! Разве что из-за великолепного «Байера» это принесло только серебро. Великолепны были все линии: и вратарская с Александром Нюбелем (39 пропущенных в 33 матчах), и оборонительная с Вальдемаром Антоном (ушёл в дортмундскую «Боруссию»), Хироки Ито (переехал в Мюнхен) и Максом Миттельштедтом (2+5 за 34 игры на левом фланге), и средняя с Крисом Фюрихом (9+7, 38), Энцо Мийо (6+7, 35) и Ангело Штиллером (1+6, 34), и нападение с Серу Гирасси (30+3 за 30 матчей, перешёл в дортмундскую «Боруссию») и Денизом Ундавом (19+9, 33).

Футболисты «Штутгарта» Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Клуб вернулся в ЛЧ спустя 15 лет и уже проиграл там действующим победителям «Реалу» (1:3). Но дальше должно быть попроще: в соперниках остались «ПСЖ», «Аталанта», «Ювентус», «Янг Бойз», «Спарта», «Црвена Звезда» и «Слован».

«Брест» (сезон-2023/2024)

3-е место в Лиге 1 — выход в Лигу чемпионов

Игроки «Бреста» Фото: Jürgen Fromme — firo sportphoto/Getty Images

Французский тёзка белорусского города и сейчас по бюджету и уровню состава — обычный середняк французской лиги. А в прошлом сезоне и вовсе был среди аутсайдеров. Беднее — лишь «Гавр», «Клермон» и «Метц». Все они боролись за выживание (успешно только первый), пока «Брест» — за ЛЧ, ещё и за лидерство цепляясь какое-то время.

К 7-му туру команда единолично лидировала. А с конца ноября по начало марта включила режим терминатора: девять побед, четыре ничьих и ни одного поражения. И вот 14-е место она разменяла на третье, заслужив право впервые сыграть не просто в еврокубке, а в главном.

Ромен дель Кастильо в Лиге 1 оформил 8+8, Камори Думбия — 6+5, Махди Камара — 7+3, Стив Мунье — 6+2, Мартин Сатриано — 4+4. У «Бреста» не было своего супербомбардира вроде Гирасси: они затащили исключительно слаженностью.

Из лидеров ушли Сатриано (в «Ланс»), Мунье (в «Аугсбург») и центральный защитник Лилиан Брассье. Без них предстоит бодаться с «Реалом», «Барселоной», «Байером», ПСВ, «Зальцбургом», «Спартой», «Штурмом» и «Шахтёром». Что ж, эта троица многое упустит.