«Бомбический удар». В США соревнуются в восхищении Миранчуком

Много сочных прилагательных – и все про гол россиянина.

Алексей Миранчук забил дебютный мяч за «Атланту» в своём четвёртом матче за клуб. Воспитанник «Локомотива» отличился в игре с лидером МЛС «Интером», за который выступает Лионель Месси. На этот матч стадион заполнился почти на 100%. В результате гол Миранчука лишил гостей победы, а сам удар получился классным по исполнению – точно в дальнюю девятку. Американские СМИ после игры соревновались в эпитетах, чтобы описать гол.

The Associated Press: «Бомбический выстрел»

«Алексей Миранчук забил гол бомбическим ударом («booming shot» – в оригинале) на 84-й минуте, обеспечив «Атланте Юнайтед» ничью со счётом 2:2 с лидирующим в МЛС «Интером», в составе которого в среду вечером на замену вышел Лионель Месси».

ESPN: «Зрелищный гол в концовке матча»

«С ударом Месси удалось справиться, а зрелищный («spectacular») гол в концовке матча, забитый игроком сборной России из «Атланты» Алексеем Миранчуком, ознаменовал окончание серии из пяти побед в МЛС для Майами».

Yahoo!sport: «Сенсационный удар левой ногой»

«Россиянин Миранчук, перешедший в «Атланту» из «Аталанты», победителя Лиги Европы, нанёс сенсационный удар левой ногой («sensational left-footed shot») из-за пределов штрафной».

Гол Миранчука Фото: Кадр из трансляции

Business Standard: «Бомбический удар»

«Алексей Миранчук забил бомбическим ударом (опять «booming shot») на 84-й минуте. Хозяева поля активно добивались победного гола в компенсированное время, но в итоге довольствовались ничьей (2:2) с клубом Месси перед 67 795 зрителями в среду вечером».

Официальный сайт «Аталанты»: «Невероятный голасо с дальней дистанции»

«Алексей Миранчук, ставший игроком «Атланты» в летнее трансферное окно, забил свой первый гол в МЛС. Невероятный голасо с дальней дистанции («incredible long-range golazo») принёс одно очко «Атланте» в домашней матче с лучшей командой лиги».

Права на видео принадлежат MLS. Видео доступно на странице Major League Soccer в YouTube.

Хвалили Миранчука после матча не только СМИ, но и одноклубники. Голкипер «Атланты» Брэд Гузан сразу после игры сказал: «В нашем мире не так много вратарей, способных отразить такой удар. Это демонстрация его мастерства и того, что он способен делать с мячом. Я старался мотивировать его чаще проявлять свои навыки. Он прекрасно отработал в команде, и мы счастливы, что он с нами».

Отметил Миранчука и главный тренер «Атланты» Роб Валентино: «Он прекрасно адаптируется. Это удивительная личность и выдающийся игрок, и я уверен, что он окажет значительное влияние на команду. Он помогает другим вокруг себя развиваться и становиться лучше. Я рад, что он с нами. Мне приятно видеть его на нашей стороне. Сегодня он отметился голом, и надеюсь, что в дальнейшем будет выходить на поле и приносить пользу».