«Не понимал, как жить дальше». Как не сломаться после двух трагедий и попасть в «Спартак»

Игорь Дмитриев всего второй сезон в РПЛ. Этим летом он перебрался из «Урала» в «Спартак», но за красно-белых пока не сыграл — практически сразу отправился в аренду в самарские «Крылья Советов». Сегодня, 19 сентября, у него есть прекрасная возможность показать себя своей новой команде, но в составе соперника.

Дмитриева-старшего прекрасно помнят болельщики «Зенита», ЦСКА и «Спартака» — с каждым из этих клубов Сергей становился чемпионом! Дмитриев-младший только стремится достичь отцовских высот. Хотя настрадался как для 20-летнего парня уже с перебором. О последних событиях в карьере и пережитых семейных драмах Игорь откровенно рассказал «Чемпионату».

Сейчас узнаете:

Как Дмитриев попал в «Спартак» и почему пока не сыграл за красно-белых ни минуты

— Как в твоей жизни появился «Спартак»?

— Когда узнал об интересе «Спартака», без раздумий ответил да. Это клуб с историей. Там играл и становился чемпионом России мой отец. Очень хотелось попробовать свои силы в такой топ-команде. Оставалось, чтобы клубы договорились между собой.

— Но ты отдавал себе отчёт, что дальше, скорее всего, будет аренда?

— Я понимал, что сразу заиграть там будет тяжело. «Спартак» подписал иностранцев, а я молодой игрок, перешёл по ходу сезона. Пока тренеры рассмотрят мои качества, может пройти много времени, а мне нельзя его терять. Понимал, что будет аренда, и был только за. Мне нужна игровая практика.

— Со Станковичем успел пообщаться?

— Пообщались в каких-то тренировочных моментах. Разговора наедине не было.

Игорь Дмитриев Фото: ФК «Спартак»

— И какое впечатление сложилось о нём?

— Я не так много времени у него потренировался. К тому же одна за другой шли игры: то РПЛ, то Кубок России. Постоянно восстановительные и предыгровые тренировки, а я даже не был заявлен. Был как будто бы не до конца в команде. Так что не могу ничего сказать о Станковиче. Результаты у него неплохие. Были неудачные матчи, например, с «Оренбургом». Но «Спартак» набирает и находится в хорошей форме.

— Твой отец играл в «Спартаке» Романцева. Его пример мотивирует?

— Да, конечно. Отец становился чемпионом, и мне хочется повторять достижения папы. Когда узнал о приглашении «Спартака», эмоции были не передать словами!

— Сергей Дмитриев поиграл ещё и за «Зенит» с ЦСКА — сегодня представить такое комбо практически невозможно.

— При этом не было такого, что болельщики его ненавидели. В «Зените» отца очень любили, потому что он пришёл туда молодым игроком и стал сразу чемпионом СССР. В ЦСКА он повторно стал чемпионом, играл в Лиге чемпионов, забивал. А в «Спартак» пришёл уже опытным игроком, потому что Романцев хотел его видеть. С красно-белыми папа выиграл чемпионат России. Я не вижу ничего плохого в том, что он переходил из таких клубов. Везде болельщики его любили.

— Можешь представить себе похожий карьерный путь?

— Не знаю (улыбается). Не загадываю на будущее. В этом сезоне я игрок «Крыльев Советов». Думаю только о ближайших матчах.

В чём уникальность «Крыльев Советов»

— Как появился вариант с «Крыльями»?

— После перехода в «Спартак» мне нужно было искать команду для аренды. Из всех вариантов «Крылья Советов» показались идеальным. Тут супертренер Игорь Витальевич [Осинькин], классная атмосфера, команда играет в футбол, низом. Очень хотел оказаться здесь и рад, что всё получилось.

— Осинькин классно раскрывает молодых футболистов. Ты следующий?

— Дай бог. Я буду делать всё, чтобы так получилось.

— Однако старт сезона у «Крыльев» получился неудачным.

— Старт, конечно не лучший. Может, это звучит как отговорка, но факт остаётся фактом: в начале сезона играли с топ-командами. С пока недосягаемым «Зенитом» и «Спартаком», который после Оренбурга был зол и очень мотивирован. Хотя надо стараться набирать очки со всеми командами.

— Победа над «Факелом» придала импульс?

— Она дала нам очень много эмоций — 100%! Провели хороший матч, атаковали. Фера [Костанца] вышел, забил первым касанием и побежал на трибуны. Это всех здорово воодушевило.

— Что скажешь о работе с Осинькиным?

— В его работе много чего можно выделить. В целом «Урал» и «Крылья Советов» — совершенно разные команды. В Екатеринбурге мы больше играли в оборонительный футбол — как-нибудь сломать игру соперника. В «Крыльях», наоборот, должны играть первым номером, контролировать мяч, бежать в атаку. Мне это очень нравится. Мы всё это делаем на тренировках, все упражнения через мяч. Пока доволен. Осталось только показать свой футбол, чтобы больше играть.

— Как реагировал на новости о возможной отставке Осинькина?

— Предыдущие сезоны показывали, что в Самаре хорошие тренер и команда. Я вообще не думал об этом. Был уверен, что всё будет хорошо. С играми всё придёт. Нельзя делать выводы по первым турам. В прошлом году мы с «Уралом» после пяти туров, например, шли вторыми. Рано делать выводы.

Игорь Дмитриев в «Крыльях» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— У самого тренера нервозность ощущалась?

— Я ничего такого не чувствовал. Все были уверены, что мы покажем свой футбол и вернёмся на те позиции, на которых должны быть. Это только старт сезона.

— Недостаток игровых минут давит?

— Любому футболисту неприятно выходить на 10-15 минут. Понятно, что на моей позиции играет Франко Ороско, который сейчас начал забивать, и у него идёт игра. Восстановился после травмы Гарре — один из лидеров «Крыльев». Мне нужно доказывать в играх, что достоин большего времени.

— Латиноамериканцы «Крыльев Советов» очень ярко проявляют себя в этой части сезона. С ними находишь общий язык?

— В «Крыльях Советов» сплочённый коллектив. Понятно, что с иностранцами ты больше общаешься в футбольном плане, нежели в обычной жизни. Всё супер! Нет такого, что кто-то отдельно. Все вместе и друг за друга!

— Уже начал понимать какие-то слова на испанском или португальском?

— Какие-то фразы на испанском понимаю, но в основном на английском и ломаном русском общаемся. На футбольном языке (смеётся)!

Зачем Гончаренко запрещал интервью и за что устраивал разносы Иванов

— Как тебе работалось с Гончаренко?

— С Виктором Михайловичем мне нравилось работать. Он много времени уделял мне и Ишкову: постоянно оставались после тренировок, нам что-то объясняли. Сначала мы выходили на замены, а весной начали играть постоянно. Несмотря на результат «Урала», Гончаренко — топ-тренер, который не раз был в Лиге чемпионов. К сожалению, просто так сложилось в сезоне.

— Почему Гончаренко запретил вам с Ишковым общаться со СМИ?

— Мне кажется, это правильный подход. Мы молодые, первый сезон в РПЛ. Ишков играл в молодёжке, я — во Второй лиге — не было такого ажиотажа и внимания. А в Премьер-Лиге куча корреспондентов. Виктор Михайлович просто не хотел, чтобы мы отвлекались от футбола на разговоры.

Игорь Дмитриев с Виктором Гончаренко в «Урале» Фото: Из личного архива Дмитриева

— Почему всё-таки «Урал» вылетел?

— Сложно сказать. После пяти туров мы были на первом месте. Очень много очков упустили в играх с командами из нижней части таблицы, в которых должны были побеждать. Мы просто не набрали нужного количества очков. Моё мнение: «Урал» точно не должен был быть в стыках.

— Вылет остро переживал?

— Очень тяжело. «Урал» 10 лет не вылетал из РПЛ, а ты приходишь в команду — и в первом же сезоне вылет. В первые дни было тяжеловато, обидно и грустно. Только в отпуске немного отвлёкся от футбола, чтобы не вгонять себя в депрессию.

— Как в команде восприняли смену тренера между стыковыми матчами?

— Понятно, что результаты были плохие, плюс проиграли первый стыковой матч, но всё равно было неожиданно. Хотя новый человек в команду не приходил. Евгений Геннадьевич [Аверьянов] входил в штаб Гончаренко, занимался с нами. Может быть, перестановки чуть легче перенесли.

— Главный человек «Урала» — Григорий Иванов. Можешь назвать его батей уральского футбола?

— 100%! Это человек, который 24 на 7 в футболе. Григорий Викторович часто к нам на тренировки ходил. Домашний или выездной матч — он всегда с командой. Всегда за ребят! После неудачных результатов может чуть повысить голос. Но только сразу после игры — это эмоции. Если даже вырывалось что-то не то, спустя время всё налаживалось. Иванов — фанат футбола, он очень сильно переживает за команду.

— Был ли какой-то совет от Григория Иванова, который ты запомнил?

— Когда дома команда не отдавала всю себя на поле, он говорил: «Ладно, проиграли, но вы должны были отдать 200% ради болельщиков!» Это не значит, что на выезде можно играть как попало. Но дома должен выкладываться даже больше максимума. Потому что приходят болельщики, даже в плохую погоду. И ради них ты должен сделать всё!

— Присутствие президента на скамейке мешает или помогает?

— Он всегда в игре, подсказывает, может быть доволен или недоволен моментом. Но потом привыкаешь, и это тебя даже заводит.

Почему Дмитриев-младший не задержался в «Зените»

— Ты же в детстве занимался теннисом?

— Мама работала тренером по ОФП в теннисной академии и меня пристроила. Нельзя сказать, что прям занимался теннисом, но тренировался, старался. А в шесть лет попросил папу отвести в футбольную академию.

— Как после ЮФЛ оказался в «Ленинградце»?

— Мне повезло, что как раз «Ленинградец» создавался. Тренерский штаб и селекционеры клуба ходили на игры СШОР «Зенит». Сейчас такого уже нет. Увидели трёх-четырёх пацанов моего года и позвали на тренировки. Наверное, больше всех я понравился, потому что контракт только мне предложили.

— Как работалось с Кирьяковым?

— Сергей Вячеславович очень хороший тренер. Много советов давал. Одно удовольствие было работать с ним и перенимать опыт у такого футболиста. Это был очень интересный опыт.

— Обидно, что «Зенит» практически не даёт шансов воспитанникам?

— В детстве, понятно, цель была играть только за одну команду. И отец в «Зените» был чемпионом, и я постоянно ходил на матчи. Когда с возрастом осознал, что там тяжело будет зацепиться, было чуть-чуть обидно. Однако я не могу себя назвать воспитанником одной команды. До 10 лет занимался в академии «Зенита», потом играл в СШОР «Зенит», «Коломягах».

— Но «Зениту» хочется доказать свою состоятельность?

— Футбольная карьера непредсказуема. Ты не знаешь, что может случиться в будущем. Надо сейчас показывать себя, чтобы играть в топ-клубах.

Игорь Дмитриев Фото: Из личного архива Дмитриева

— В «Ленинградце» ты получал 17 тысяч рублей. Понятно, что в «Урале», «Крыльях» зарплаты в разы больше. Как не потерять голову?

— У меня такое воспитание, что не могу себе позволить огромные траты на вещи или ещё что-то. Стараюсь откладывать около половины зарплаты, копить на что-то действительно необходимое.

— Популярный вопрос для футболистов: сколько тебе нужно денег для комфортной жизни?

— Некоторые футболисты называют такие суммы, что удивляешься. Но в разных местах и расходы разные. Я откладываю и особо много ни на что не трачу. Определённую сумму не могу назвать. Но уверен, что в Самаре затраты меньше, чем в Екатеринбурге.

— 150-200 тысяч в месяц?

— Если с арендой квартиры, питанием, такси, плюс-минус где-то так и получается.

— Как тебе уровень РПЛ?

— Возрастные игроки говорят, что упал. Я не знаю, как было раньше. Понятно, что для меня это топ-уровень, потому что я пришёл из Второй лиги. В матчах с «Зенитом» и «Спартаком» совершенно другие скорости и мастерство игроков. Хочется соответствовать этому уровню.

— «Зенит» шесть лет подряд чемпион России. Не бесит это остальные команды и футболистов?

— Не знаю, почему это должно бесить. В прошлом сезоне для меня загадкой осталось, как «Зенит» стал чемпионом. Я был уверен, что «Динамо» заберёт титул. Но так сложилось. «Зенит» — команда топ-уровня для РПЛ, там собраны лучшие игроки. Но, конечно, мне хотелось бы, чтобы чемпион сменился, и это была та команда, в которой играю я (улыбается).

— Есть мечта попробовать силы в Европе?

— У всех есть такая мечта. Но пока о Европе не думаю. Я только начинаю свой путь. Для начала надо показать себя в России с наилучшей стороны. Буду всё для этого делать.

— Если в Европе предложат в два раза меньше — согласишься?

— Я за деньгами не гонюсь — ещё недавно во Второй лиге играл за 17 тысяч в месяц. Наверное, нет смысла ехать в Европу в команду, которая находится внизу таблицы. Но я вообще об этом не думаю сейчас. Хотелось бы сначала в своей команде показывать класс.

— Где ты видишь себя через пять лет?

— Тяжело представить (улыбается). Со «Спартаком» у меня контракт на четыре года. Посмотрим.

Как совсем молодым пережить потерю родителей

— У тебя тяжёлая судьба — молодым потерял родителей. Как справлялся с этим?

— Наверное, повзрослел очень рано. К счастью, у меня есть два брата — младший и старший. Есть любимая девушка, которая всё это вместе со мной проходила и поддерживала. Получилось так, как получилось. Это жизнь. Никто не знает, что будет дальше. К счастью, есть люди, которые меня окружают и поддерживают.

— Как ты узнал о смерти отца?

— Я был на тренировке. Мама позвонила и сказала. Невозможно передать словами, что я чувствовал. Всё это очень тяжело.

Игорь Дмитриев с отцом Фото: Из личного архива Дмитриева

— А меньше чем через год — ещё один удар.

— Мы должны были улететь в Москву на игру. Когда позвонил брат и сказал, что мамы больше нет, я сразу в Питер вылетел. Первые дни вообще не понимал, что делать и как жить дальше. Слава богу, братья, девушка и близкие друзья очень поддержали в этот момент.

— Долго отходил?

— От такого очень тяжело отойти. Периодически воспоминания накатывают. Вспоминаешь и думаешь… После смерти отца я дольше отходил, потому что в отпуске больше времени проводил дома с родными. После смерти мамы только первую неделю в этих мыслях был, пока находился в Питере. Потом вернулся в Екатеринбург и продолжил делать то, что раньше. Шёл чемпионат, и нужно было возвращаться к футбольным будням.

— Не возникало позыва бросить всё?

— Я понимал, что не в силах ощутимо помочь команде в том состоянии, но мыслей закончить и ничего не делать точно не было. Это жизнь, и никто не вечен. Каждый рано или поздно это проходит. А у меня есть младший брат, которому нужно помогать.