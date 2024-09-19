Глушенков «отшил» себя от сборной России

Возвращаются Евгений Латышонок, Андрей Мостовой и Вячеслав Караваев из сборной в «Зенит», а Глушенков им и говорит: «Меня вот боженька оберегает от ненужных поездок» .

Максим, конечно, сделал очень странное заявление. Особенно на фоне разговоров о его конфликте с Карпиным. Особенно когда Карпин именно конфликт опровергает. И делает шаг навстречу. А тут оп – снова огонь по своим. И вот уже пошли разговоры, что Глушенкову в сборной не место.

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При желании Глушенкова можно легко оправдать – и найти под десяток аргументов, почему матчи сборной России во время бана скучные, неинтересные и вообще не нужны. Также легко можно Глушенкова и «замочить» – завести с ним «разговоры о важном» или «патриотизме». Можно просто сказать, что сборная играет, чтобы жить и налаживать связи, внимать требованиям Карпина. По возвращении эти связи (да и связи в коллективе) будут играть ключевое значение. Мне, кстати, последний аргумент как раз ближе всего, но ни оправдывать Глушенкова, ни тем более пытаться «замочить» его – желания нет. Это его мнение, имеет право. Судя по прежним комментариям, Максим никогда не стеснялся. И такой прямой характер для футболиста – скорее плюс.

Максим Глушенков Фото: ФК «Зенит»/ТАСС

Делает ли это качество Глушенкова особенным? Конечно. Ещё после матча за Суперкубок и слов про «клоунов» и «хейтеров» я написал коллегам, что у нас растёт «новый Дзюба». Такой же яркий и на поле и вне, харизматичный лидер. Таких у нас мало. Теперь в копилку сравнений добавляем ссору (окей, «недопонимание») с Карпиным.

Нужно ли везде показывать свою особенность? Для Максима, кажется, в этом нет ничего страшного. Да, можно ответить на эмодзи клоунов в телеграме. Можно передавать приветы хейтерам. Или в духе Аршавина заявлять, что в середняк или аутсайдер европейской топ-лиги ты не поедешь. Быть таким честным и открытым – это даже классно. И редко для нашего футбола.

Но слова про ненужность матчей сборной – это не выпад в сторону анонимов в социальных сетях. Это выпад в сторону Карпина и своих же партнёров. Максим, по сути, ставит себя выше них. И если для Латышонка, Пальцева, Воробьёва и Мусаева дебют за сборную в матче с Вьетнамом – счастливое событие (они все говорили, как счастливы сыграть за страну), то как рядом с ними на поле будет бегать Глушенков, которого от поездки во Вьетнам «уберёг боженька»? Или в случае матча с командой Уругвая поездка вдруг станет желанной?

В вызов Глушенкова в сборную я теперь не верю. Если он своими словами хотел «отшить» себя от сборной – должно получиться. Принципиальность Карпина вряд ли подведёт (если да – я сильно удивлюсь). Да, официально Максим, конечно, от неё не отказывался – и даже готов ехать. Но по реальной мотивации есть вопросики.

Если же Максим хотел поддеть Карпина – нужно было выбирать формулировки, которые не заденут потенциальных партнёров по сборной. Как, например, у Дзюбы.

А может, Максим ничего не хотел. И просто ляпнул, не подумав о последствиях.

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