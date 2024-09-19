Вообще-то Глушенков сказал правду о матчах сборной России. Просто многим она неудобна

Максим Глушенков не дипломат. Его дело играть в футбол, а когда спрашивают – отвечать то, что думает. Не повторять мнение большинства и не пытаться кому-то понравиться. Это не его работа. Он профессиональный спортсмен. А от таких всегда ждёшь искренности. Даже если она идёт вразрез с точкой зрения, которую нам пытаются донести другие.

Максим Глушенков сказал правду. Правду, которую он сформулировал для себя. Если коротко – игрок не видит смысла в нынешних матчах сборной России. Как и в любых других неофициальных. Тем более когда надо ехать в другую часть света. Для чего? Чтобы угодить РФС и их международным проектам? А если сломаться и вылететь на два месяца? Об этом почему-то мало кто думает. Но думает Глушенков. Поэтому честно говорит: лучше я потренируюсь с бразильцами из «Зенита», чем вот это всё.

При этом уточняет, что не отказывается от матчей за сборную: вызовут – поеду. Сыграю и буду выкладываться. Но глобального посыла это не отменяет – подобные встречи мало кому нужны. Уверен, с Глушенковым согласны 80% игроков сборной. Просто по тем или иным причинам они не хотят говорить об этом публично. Да, есть и исключения. Например, Кузяев мог легко переговорить с Карпиным и попросить его не вызывать: летать тысячи километров ради Вьетнама – не самое вдохновляющее приключение. Но в том-то и дело, что Далер их любит. А ещё скучает по русскому языку. Сафонову наверняка тоже было приятно чуть поменять обстановку после скамейки в Париже. А ещё – поесть борща. Большинство же едут в сборную не потому, что дико замотивированны и мечтают сыграть с Таиландом, а потому что надо. Потому что уже привыкли. Да и выхода ведь нет.

Правда, никто, кроме Глушенкова, почему-то не задаётся вопросом: а зачем нам туда лететь? Нет, все понимают ответ. Его из кабинетов чиновников нам доносят регулярно. Посыл – нет другого выхода. Мы ведь и сами должны понимать, в какой ситуации находимся. Но это всё звучит как-то нечестно. РФС – богатая организация, Россия – страна, у которой по-прежнему немало партнёров во всём мире. Чиновники нам говорят, что есть примерно 30-40 потенциально готовых стран. И неужели из этого списка с нами согласны сыграть только Вьетнам и Таиланд?

Ок, даже если так. Почему бы просто не отказаться? Можно ведь не летать в другую часть света и снова, например, сделать что-то внутри страны. В России, для местной аудитории. Свозить сборную в два региона, устроить гала-матч с кем угодно. Ведь сборная студентов МГИМО вряд ли будет сильно отличаться от сборной Кубы. Заплатить кому-то ещё, затащить сюда любую другую сборную, но не отправлять своих лучших игроков непонятно куда ради непонятного матча.

У нас очень не любят правду. Особенно если она расходится с интересами крупных структур. Но Глушенков не первый, кто поднимает проблему нынешних матчей сборной. Это активно делали блогеры, журналисты, экс-футболисты. Но теперь сделал и потенциальный лидер команды. Может, в этой ситуации РФС обратит на проблему более пристальное внимание?

И да, я уверен: эти слова никак не повлияют на будущее Максима в сборной. Ведь в глубине души с ним наверняка согласен и Валерий Карпин. И все остальные.