«Спартак» — настоящий кошмар для Лички! Улучшит ли тренер «Динамо» неудачную статистику?

Казалось, совсем недавно завершился 8-й тур РПЛ, а на очереди уже новый. Главным событием уикенда станет московское дерби — «Спартак» встретится с «Динамо».

Стартовый же матч тура пройдёт в Самаре, куда приедут футболисты «Краснодара». На этой неделе команды по-разному провели кубковые матчи. «Акрон» справился на своём поле с «Факелом» (2:0), а «быки» прервали двухмесячную серию без поражений — проиграли ЦСКА со счётом 0:2. «Краснодар» находится на второй строчке в таблице чемпионата России, «Акрон» — на 11-й. Клуб из Тольятти преобразился после перехода нападающего Артёма Дзюбы. Сначала разгромил «Химки» (3:0) в РПЛ, а потом обыграл «Факел» в Кубке. «Краснодар», в свою очередь, побеждает в чемпионате в течение пяти матчей подряд.

У «Зенита» самая надёжная оборона чемпионата (один пропущенный мяч), у «Факела» самая слабая атака лиги (три гола). Для воронежского клуба поездка в Санкт-Петербург — тяжелейшее испытание. Мало того, что «Факел» проиграл там шесть раз подряд, так ещё и забил в этих матчах всего лишь один мяч. После того как воронежский клуб поменял тренера, ситуация заметно не улучшилась. А «Зенит» по-прежнему демонстрирует впечатляющие результаты. Похоже, главный вопрос: сколько пропустит «Факел»?

На прошлой неделе ЦСКА уступил на своём поле «Зениту» (0:1) и откатился на шестое место в таблице. Спустя несколько дней команда Марко Николича переиграла «Краснодар» (2:0) в Кубке России и нанесла «быкам» первое за два месяца поражение. «Рубин» в двух последних матчах РПЛ и не забивает, и проигрывает. Гостевые матчи с казанским клубом складываются для ЦСКА непросто. Три последние игры в Казани — одна ничья и два поражения армейцев. Кстати, в этих матчах красно-синие не забили ни одного мяча. С другой стороны, команды Рашида Рахимова никогда не обыгрывали ЦСКА (семь ничьих, 17 поражений).

У обеих команд серьёзные проблемы. «Оренбург» не побеждает в РПЛ на протяжении семи туров, «Химки» — на протяжении пяти. В итоге команды рухнули в зону стыковых матчей. За последние годы соперники встречались и в РПЛ, и в Первой лиге, и в Кубке России. Команды четыре раза играли друг с другом в Подмосковье. «Химки» одержали три победы, «Оренбург» — одну. Правда, подмосковная команда плохо играет на домашнем стадионе в РПЛ (последнее место в лиге по этому показателю).

«Ростов» хорошо смотрится на домашнем поле. Четыре матча в РПЛ, две победы, две ничьих, восемь очков — пятое место в лиге. С другой стороны, донской клуб пропускал в трёх играх, так что у махачкалинского «Динамо» будут шансы. Впрочем, клуб из Дагестана забил всего четыре мяча в РПЛ — второй с конца результат в турнире. На прошлой неделе команда Хасанби Биджиева отобрала очки у «Спартака» (1:1) в чемпионате, а потом отыгралась с 0:2 в матче с московским «Динамо» в Кубке. Правда, проиграла в серии пенальти. Так что «Ростову» наверняка придётся тяжело.

Центральная игра 9-го тура. «Спартак» — очень неудобный соперник для тренера Марцела Лички. Команды чешского тренера обыгрывали красно-белых всего два раза, а в остальных шести встречах неизменно проигрывали. Одна победа, пять поражений — статистика Лички со «Спартаком» на посту тренера «Динамо». В чемпионате чех обыгрывал красно-белых только с «Оренбургом». Получится ли у Марцела улучшить статистику? Правда, «Спартак» не проигрывает в РПЛ на протяжении семи туров и пропустил на этом отрезке всего два мяча (один забили в свои ворота).

«Локомотив» забил в РПЛ уже 19 мячей — лучший результат в лиге наряду с «Зенитом». Правда, команда Михаила Галактионова неважно играет в обороне, о чём свидетельствуют 12 пропущенных мячей. Вот и предыдущий матч с «Оренбургом» получился очень результативным — победа «Локомотива» со счётом 4:2. Команда Михаила Галактионова ворвалась в топ-3, а отставание от лидера турнира составляет два очка. «Пари НН» выдал серию из четырёх матчей без побед и расположился совсем рядом с зоной переходных игр. «Локомотив» — неудобный соперник для «Пари НН». В восьми матчах нижегородцы одержали всего одну победу и потерпели шесть поражений.

Заключительная игра 9-го тура пройдёт в Грозном. Именно там «Ахмат» постарается одержать первую победу в РПЛ после возвращения Сергея Ташуева на пост главного тренера. У чеченского клуба довольно тяжёлое положение — последняя строчка в таблице чемпионата России. «Крылья Советов» в последнее время чередует победы с поражениями. Если тенденция сохранится, то самарская команда проиграет в Грозном. Правда, в последних пяти матчах в Чечне «Крылья» одержали три победы.