Дубль Пиняева за две минуты! «Локо» снова вынес «Химки» с унизительным счётом. Видео

У «Локомотива» было девять очков после трёх туров. Ощущение, что Галактионов вообще не делит турниры на основные и второстепенные. На каждый матч — максимальный настрой и соответствующий результат. У «Химок» после неплохого старта сезона наступила чёрная полоса. Побед нет с начала августа. Тогда обыграли «Оренбург» в Кубке, а потом и «Рубин» в РПЛ. Дальше — в основном поражения, но при этом состав продолжил наполняться игроками. Всё это привело к слухам о возможном увольнении главного тренера Франка Артиги. В руководстве это опровергли, но после матча с «Локо» к этому вопросу наверняка вернутся вновь.

Галактионов не стал устраивать грандиозную ротацию состава. В основе, например, вышли Дмитрий Баринов и Сергей Пиняев. Интересно было понаблюдать и за первым матчем новичка Сесара Монтеса, который вместе с Погостновым занял место в центре обороны. У Артиги Кубок — единственная возможность увидеть в деле и познакомиться с частью новичков. Поэтому здесь ротация была мощнее. Но мы не увидели в старте и запасе Георгия Джикию — одного из самых интересных новичков в летнее трансферное окно.

Матч начался не очень весело. Команды обменивались не особо опасными подходами и боролись за инициативу. В итоге никто её так и не получил. Да, «Локомотив» выглядел чуть солиднее, но и хозяева не собирались отдавать территорию. Первый опасный момент возник как раз у «Химок»: на 16-й минуте Мирзов подхватил мяч на фланге, не пошёл в привычный розыгрыш, вместо этого сместился в центр и пробил. Митрюшкин вытащил мяч из ближней девятки.

«Локо» быстро ответил усилиями Салтыкова, но его удар в девятку прошёл недалеко от штанги. К середине тайма гости включили следующую скорость и начали ещё активнее наседать на ворота. Наиболее активен был Салтыков, который с фланга раздавал передачи. В одном из моментов мяч оказался у Сулейманова, но тот немного не попал в створ. В конце тайма у нападающего был ещё один момент — тоже мимо.

«Химки» — «Локомотив» Фото: fclm.ru

Вторую часть тайма «Химки» действительно провели не очень удачно. Но в целом не казалось, что у «Локо» громадное преимущество. Игра шла на три результата. В перерыве тренеры провели по одной замене. И началось.

На 48-й минуте «Локо» разыграл угловой, химчане не смогли вынести мяч, и он вернулся в штрафную к Сулейманову. Нападающий мощно бахнул в ближний. Но это было только начало. Через две минуты — второй мяч. В центре штрафной все забыли про Монтеса, который приложился с лёта. Вышло очень красиво.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В следующей атаке «Локо» после ошибки центральных защитников забил третий, но видеоассистенты разглядели небольшой офсайд. Однако преимущество в два гола не было долгим. На 62-й минуте длинный розыгрыш привёл к тому, что мяч долетел до фланга, где голову подставил Пиняев. Ещё раз: самый низкорослый игрок гостей забил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё 160 секунд — и Сергей сделал дубль. Это были уже похороны. Очередная ошибка при выходе в атаку, потеря, и Пиняев сделал своё дело.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сложно даже предположить, что творилось с химчанами в этот момент. За 20 минут после выхода из раздевалки — четыре мяча. Но и это был не конец. К 70-й минуте счёт стал 5:0. Новая потеря мяча, и Сарвели вылетал один на один, но его сбил Терехов. Пенальти реализовал Сулейманов.

Тренеры проводили замены, «Локо» наконец-таки сбавил темп, а у «Химок» он и не появлялся. Только в последние 5-10 минут гости стали оставлять свободные зоны. И один мяч отыграть всё-таки удалось. Гол забил Бакаев после резкого выхода из обороны.

«Локо» остаётся на первом месте в группе. А «Химки» с тремя очками — на третьем. Впереди у них матчи с «Оренбургом» и «Ростовом», по итогам которых они вообще могут опуститься на четвёртое.

Но главное — кто будет возглавлять команду в этих встречах. После такого результата Артига, похоже, надолго в клубе не задержится.