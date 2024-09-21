«Акрон» идёт по пути «Краснодара». А каким был первый сезон клуба Галицкого в РПЛ?

Матч между «Акроном» и «Краснодаром» – не центральный в 9-м туре РПЛ, но по-своему самый интересный. Нас ждёт битва двух частных клубов, созданных с нуля и поднявшихся за короткий срок в элиту российского футбола. Сейчас команда из Тольятти повторяет путь, проделанный краснодарцами. А её основатель Павел Морозов мечтает, чтобы однажды «Акрон» сыграл в Лиге чемпионов, как это сделал клуб Сергея Галицкого. Предстоящая встреча – повод вспомнить первый сезон «быков» в высшем дивизионе и сравнить его с дебютом в РПЛ тольяттинцев.

«Краснодару» потребовалось всего три сезона, чтобы попасть в РПЛ. У «Акрона» эта дорога заняла в два раза больше времени – шесть сезонов. Но тольяттинцы, в отличие от краснодарцев, решили задачу сами, победив в стыковых матчах «Урал». «Быки» же в сезоне-2010 финишировали только пятыми в Первой лиге. Клубу Галицкого отдали место обанкротившегося «Сатурна» в РПЛ.

Любопытно, что «Краснодар», как и «Акрон», не имел собственного стадиона. Правда, в отличие от тольяттинцев, краснодарцы играли в своём городе. Делили с «Кубанью» её арену. Современный стадион «Краснодар» начали возводить лишь в 2013 году, а открыли в октябре 2016-го. Клуб Морозова тоже ещё только планирует строительство своего дома.

«Акрон» после выхода в РПЛ оставил тренера, добившегося с клубом исторического успеха, – Заур Тедеев и сейчас возглавляет команду из Тольятти. «Краснодар» в сезоне-2010 тренировал Сергей Ташуев. С ним тоже был прогресс: «быки» поднялись с 10-го места на пятое, начали играть в том стиле, который позже стал фирменным для южан. Тем не менее Галицкий с Ташуевым разошлись во взглядах на какие-то вопросы, и свой первый сезон в РПЛ краснодарская команда начала под руководством иностранного специалиста. Галицкий позвал в клуб бывшего тренера «Локомотива» и «Бордо» серба Славолюба Муслина.

В какой-то мере тому «Краснодару» было попроще, чем сегодняшнему «Акрону». Как раз с сезона-2011/2012 российский футбол переходил на новый формат, стартовавший чемпионат длился полтора года. Так что у клуба Галицкого были время на адаптацию в РПЛ и право на ошибку. Даже если команда оказалась бы в зоне стыков или вылета по итогам 30 туров, у неё ещё был шанс изменить всё в оставшихся 14 турах на втором этапе. У «Акрона» в сезоне-2024/2025 меньше времени на то, чтобы наиграть состав и исправить возможные неудачи на старте чемпионата.

Клуб Морозова в летнее окно поменял бо́льшую часть состава. По данным Transfermarkt, «Акрон» подписал 17 новичков, на которых потратил в общей сумме € 2,2 млн, и избавился от 15 игроков. Выкупили тольяттинцы семерых футболистов, четверых арендовали и шестерых взяли свободными агентами. Состав «Акрона» пополнили сразу восемь легионеров, а самым дорогим приобретением стал нападающий сборной Кабо-Верде и португальского «Эшторила» Беншимол. Права на него обошлись «Акрону» в € 700 тыс.

ПАВЕЛ МОРОЗОВ Фото: fcakron.ru

Впрочем, самый статусный новичок «Акрона», конечно же, российский. Это экс-капитан нашей сборной Артём Дзюба. Если даже 36-летний нападающий не сильно поможет дебютанту РПЛ, то хотя бы привлечёт к команде дополнительное внимание в Тольятти, Самарской области, да и по всей России. Лишняя реклама молодому «Акрону» не помешает.

«Краснодар» даже тогда мог позволить себе больше. Галицкий тоже был убеждён, что команде требуется масштабное усиление для игры в элите. Перед стартом сезона-2011/2012 краснодарский клуб подписал 16 новичков. На восьмерых из них потратили € 10,2 млн. В тройку самых дорогих вошли покупки грузинского защитника Александра Амисулашвили из турецкого «Кайсериспора» (€ 3 млн), армянского нападающего Юры Мовсисяна из датского «Раннерса» (€ 2 млн) и черногорского центрхава Николы Дринчича из «Спартака» (€ 1,6 млн). Тогда же в «Краснодаре» появились Жоаозиньо, купленный у болгарского «Левски» за € 1 млн, и молодой Александр Ерохин – будущий хавбек сборной России пришёл из молдавского «Шерифа». Всего же состав «быков» пополнили в зимнее окно восемь легионеров. Ушли из «Краснодара» 19 игроков.

СЕРГЕЙ ГАЛИЦКИЙ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместе с клубом Галицкого по итогам сезона-2010 в элиту поднялась и «Кубань». Так что тогда в РПЛ появилось краснодарское дерби. Правда, на первом этапе «Краснодар» и «Кубань» сыграли друг с другом только в 14-м и 29-м турах. Обе одержали формально гостевые победы. В первом круге «быки» выиграли со счётом 1:0, а во втором уступили – 0:2. «Акрон» с «Крыльями Советов» впервые встретятся тоже только в 14-м туре.

У сегодняшнего «Акрона» получился нормальный старт для дебютанта элиты. В восьми турах команда Тедеева одержала две победы над «Факелом» (2:0) и «Химками» (3:0), сыграла вничью с «Оренбургом» (2:2) и «Ахматом» (0:0), потерпела четыре поражения от «Локомотива» (2:3), «Динамо» (0:2), «Рубина» (1:2) и ЦСКА (0:4). Тольяттинцы набрали восемь очков и занимают 11-е место. В матчах с их участием забито 23 гола, то есть почти 3,0 в среднем за игру. «Акрон» сделал главное – не приехал в РПЛ на «автобусе», не ставит на антифутбол, чтобы спастись от вылета любыми средствами. За это клубу Морозова респект.

У «Краснодара» в первых восьми турах РПЛ был похожий результат – две победы над нальчикским «Спартаком» (2:0) и «Амкаром» (1:0), четыре ничьих с «Анжи» (0:0), ЦСКА (1:1), «Крыльями Советов» (0:0) и «Зенитом» (0:0), два поражения от «Локомотива» (1:4) и «Рубина» (1:2). Команда набрала 10 очков и занимала девятое место. Разве что в матчах с участием «быков» было забито всего 13 мячей, то есть чуть более чем 1,5 гола за игру. Тот «Краснодар» поначалу не так радовал зрелищностью.

Первый для себя сезон в элите клуб Галицкого завершил на девятом месте. По итогам двухкругового турнира в первой части сезона «Краснодар» также финишировал девятым, отстав на 10 очков от топ-8. «Быки» оказались достаточно далеко от первой восьмёрки команд, которая продолжила борьбу за медали и путёвки в еврокубки. Для «Акрона» девятое место в нынешнем сезоне стало бы успехом.

По ходу сезона-2011/2012 Галицкий признавался, что расходы клуба составляют около $ 100 млн.

«Как минимум $ 50 млн вложим в нашу академию, – добавлял создатель «Краснодара». – Там шла большая стройка, мы её наконец-то завершили. Готовы поля, стадион, новая общеобразовательная школа. По качеству образования обязательно сделаем её одной из лучших в стране».

Морозов пока не раскрывает точный размер бюджета «Акрона». А гендиректор клуба из Тольятти Алексей Власов говорил в августе:

«Уверенно можно заявить, что наш бюджет входит в топ-3 РПЛ с конца. Он больше 1 миллиарда рублей. Для нас как частного клуба важно привлекать внешние финансы, не государственные».

«Акрону», конечно, ещё расти и расти до «Краснодара». Но, между прочим, клуб Морозова может выиграть первый трофей в своей истории раньше клуба Галицкого. Например, Кубок России. Чем не мотивация для Тольятти?