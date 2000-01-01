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5 самых подорожавших игроков РПЛ
5 самых подорожавших игроков РПЛ
Transfermarkt представил рейтинг самых подорожавших игроков по итогам промежуточного обновления. В топе оказались лучшие футболисты РПЛ.
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5-е место — Диего Коста
5-е место — Диего Коста
Коста стоил € 3,5 млн, а стал — € 6 млн. Защитник перешёл в команду в июле и сразу оказался незаменимым в построениях Мурада Мусаева, отыграв полностью все восемь матчей в РПЛ.
4-е место — Мирлинд Даку
4-е место — Мирлинд Даку
Форвард прибавил на € 3 млн и теперь оценивается в € 5 млн. Албанец, не с лучшей стороны проявивший себя на Евро-2024, стал главной звездой «Рубина» и одним из лучших бомбардиров РПЛ. У Мирлинда восемь результативных действий в восьми матчах.
3-е место — Эсекьель Барко
3-е место — Эсекьель Барко
Полузащитник подорожал на € 3 млн и теперь стоит € 12 млн. Барко — пожалуй, лучший иностранный трансфер «Спартака» за последние годы. Аргентинец с ходу стал ключевым игроком команды Деяна Станковича, набрав 3+3 в девяти матчах. Теперь представить «Спартак» без него невозможно.
2-е место — Алексей Батраков
2-е место — Алексей Батраков
Пока Глушенков в лазарете, главной звездой всего российского футбола стал его бывший одноклубник — 19-летний Алексей Батраков из «Локомотива». Полузащитник прибавил в стоимости на € 4,3 млн и теперь оценивается в € 5 млн. У него сумасшедшие 7+6 в 14 матчах. Рост стоимости оправдан полностью.
1-е место — Максим Глушенков
1-е место — Максим Глушенков
Форвард подорожал на € 5 млн и теперь стоит € 16 млн. Глушенков был лучшим игроком РПЛ до травмы. Максим перешёл из «Локомотива» в «Зенит» и сразу стал главной звездой действующего чемпиона страны. Девять голов и результативная передача в семи матчах. А сколько было бы, если бы не травма?
5 самых подорожавших игроков РПЛ. Эти парни прибавили в цене по несколько миллионов
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