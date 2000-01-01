5 самых подорожавших игроков РПЛ. Эти парни прибавили в цене по несколько миллионов

1-е место — Максим Глушенков

Форвард подорожал на € 5 млн и теперь стоит € 16 млн. Глушенков был лучшим игроком РПЛ до травмы. Максим перешёл из «Локомотива» в «Зенит» и сразу стал главной звездой действующего чемпиона страны. Девять голов и результативная передача в семи матчах. А сколько было бы, если бы не травма?