«Как он выкрутил голеностоп? Волшебство!» «Байер» вынес соперника в ЛЧ после чудо-паса

«Байер» вернулся в Лигу чемпионов. Впервые в истории команда выступает в турнире в статусе победителя Бундеслиги. И в матче с «Фейеноордом» леверкузенцы показали действительно чемпионскую игру.

Хаби Алонсо не стал экспериментировать с составом, выпустив сильнейших на данную секунду 11 футболистов. И тянуть «Байер» даже не думал. Уже на пятой минуте Флориан Вирц забил первый в карьере гол в Лиге чемпионов: после прессинга у штрафной «Фейеноорда» гости перехватили мяч, Вирц с правого фланга продвинулся к центру, а затем ударил метров с 20. Точно! Легчайшие 1:0 для «Байера».

У «Фейеноорда» был шанс быстро отыграться и зажечь игру заново. Но забитый мяч Рамиза Зерруки не засчитали из-за офсайда. Роттердамцы после пропущенного гола показывали больший процент владения. Но это не помогло. «Байер» выглядел командой, которая на 100% знает, чего хочет от этой встречи. Реализация плана продолжилась: леверкузенцы атаковали, пользуясь бардаком в обороне «Фейеноорда». Неужели уход Арне Слота так сказался на защите клуба?

На 30-й минуте «Байер» забил свой классический гол, когда один крайний защитник ассистирует другому. Жереми Фримпонг с правого фланга прострелил в штрафную «Фейеноорда», а одинокий Алехандро Гримальдо набежал и поразил пустые ворота хозяев.

Но главное — не забитый мяч или ассист. Предголевой пас Виктора Бонифасе — что-то на нереальном. Нигерийский форвард «Байера» отдал передачу на Фримпонга, по сути, опорной ногой, выкрутив голеностоп. Раньше таким промышлял Тьерри Анри. Эстетика!

«Это настоящее волшебство. Хочется посмаковать эту голевую передачу, как у него выкрутился голеностоп?»3 — восхищался комментатор матча Павел Чепурин.

«Фейеноорд» — «Байер» Фото: Rene Nijhuis/Getty Images

Избиение (по-другому это не назвать) продолжилось уже через шесть минут. «Байер» выбежал в быструю контратаку: Фримпонг снова оказался с мячом, теперь уже вырезал передачу на Вирца, а Флориан на дальней штанге завершил комбинацию.

А уже на 45-й минуте гости забили в четвёртый раз. Эдмон Тапсоба делал скидку в штрафной «Фейеноорда», мяч попал в ногу голкипера роттердамцев Тимона Велленройтера и неудачно отскочил в ворота. Беда. Получить четыре гола за тайм в 1-м туре Лиги чемпионов — не на это рассчитывал «Фейеноорд».

«Фейеноорд» — «Байер» Фото: Pim Waslander/Getty Images

Во вторые 45 минут «Байер» включил эконом-режим. Результат сделан, зачем тратить все силы? Впереди — изнурительный сезон. «Фейеноорд» же шёл в атаку, рассчитывая забить хотя бы один гол. Классно действовал Квинтен Тимбер (да, брат защитника «Арсенала»): на 55-й минуте он опасно пробил по воротам «Байера» — Градецки оказался на месте. А в середине тайма «Фейеноорд» забил. Но гол не засчитали: Аясэ Уэда в момент приёма мяча находился в офсайде.

«Байер» показал мастер-класс «Фейеноорду», а также продемонстрировал амбиции в Лиге чемпионов. Попасть в топ-8 — реальная задача для команды Хаби Алонсо. Да, «Фейеноорд» наошибался сам и действовал слабо в защите. Реально тяжёлые соперники у «Байера» впереди. Но уровень исполнительского мастерства и мышления футболистов намекает, что леверкузенцы будут смотреться здорово и против топов. А роттердамцам нужна работа над ошибками. Иначе попасть даже в топ-24 окажется нереальной задачей.