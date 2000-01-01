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5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует
5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует
Портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости игроков РПЛ. В топ-5 самых дорогостоящих по одному представителю «Краснодара» и «Динамо», а также сразу три игрока «Зенита».
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Константин Тюкавин — € 16 млн
Константин Тюкавин — € 16 млн
C € 7 млн до € 16 млн выросла трансферная стоимость российского форварда. В прошлом году у Тюкавина 17+10 в 38 матчах и появившийся статус ведущего российского нападающего. Подтвердит в нынешнем сезоне?
Максим Глушенков — € 16 млн
Максим Глушенков — € 16 млн
В эту же сумму оценивается главное открытие российского футбольного сезона. Глушенков мощно отыграл прошлый чемпионат за «Локомотив», а потом перебрался в «Зенит», где набрал 9+1 в семи матчах. Темп Глушенкова сбила лишь травма.
Клаудиньо — € 18 млн
Клаудиньо — € 18 млн
Клаудиньо подешевел, но лишь на € 2 млн. Слухи о возвращении бразильца на родину всплывают каждое трансферное окно, но он продлил контракт с «Зенитом» до 2029 года. Вопрос отложен?
Вендел — € 20 млн
Вендел — € 20 млн
Ценник на бразильца упал на
€ 4 млн. Вендел, который год назад всеми силами пытался уйти из «Зенита», недавно продлил с клубом контракт. Нынешнего чемпиона трудно представить без восьмого номера в составе.
Эдуард Сперцян — € 20 млн
Эдуард Сперцян — € 20 млн
Стоимость за армянским полузащитником закрепилась в июне 2024 года и с тех пор остаётся на прежнем уровне. Сперцян, в отличие от Сафонова, не уехал в европейский чемпионат летом и, вероятно, ещё год будет лидером «Краснодара».
5 самых дорогих игроков РПЛ. Из «Зенита» сразу трое!
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