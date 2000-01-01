5 самых дорогих игроков РПЛ. Из «Зенита» сразу трое!

Эдуард Сперцян — € 20 млн

Стоимость за армянским полузащитником закрепилась в июне 2024 года и с тех пор остаётся на прежнем уровне. Сперцян, в отличие от Сафонова, не уехал в европейский чемпионат летом и, вероятно, ещё год будет лидером «Краснодара».