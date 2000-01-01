Самые необычные болельщики из Бразилии
В соцсетях появилось видео, как собачки смотрят матч бразильского «Флуминенсе» и бурно реагируют на гол команды. Вы посмотрите, как это мило!
Самые необычные болельщики из Бразилии. Собаки бурно отпраздновали гол!
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