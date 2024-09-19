«Спартак» дал огня в Кубке! Николсон вернулся в основу и забил за 69 секунд. Видео

Ранее «Спартак» в нынешнем сезоне дважды угощал «Крылья Советов» тремя безответными голами. Третья встреча тоже получилась разгромной.

Составы на Кубок, как обычно, были полурезервными. Главное — дебют в «Крыльях» Мендеса и Ороза, выход Шамара в основе (впервые за «Спартак» с 1 апреля 2023-го) и отсутствие Виллиана даже на лавке — если Станкович ему не доверяет даже сейчас, похоже, это диагноз. Ещё на 70-й минуте вышел Дуарте. Помните же такого?

Николсону, похоже, теперь будут доверять сильнее: он примагнитил два супермомента уже к 69-й секунде и второй реализовал. Сперва Шамар из удобной позиции зарядил выше ворот, а затем Рябчук вернул ему мяч — плотный удар вторым касанием у Овсянникова отразить шансов не было. Большой привет Орозу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» неплохо отреагировали на гол (далеко не впервой пропускать первыми), создали несколько подходов. Даже Осинькин игрокам аплодировать начал. А на 18-й минуте они вынули второй. Маркиньос и Зобнин устроили перепасовку на левом фланге. Мешать им никто не планировал, и Роман низом десантировал мяч в дальний угол. Теперь большой привет Бейлу.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Оборона самарцев — это нечто. В каком бы сочетании она ни выходила. Помочь могло удаление Хлусевича за грубый подкат сзади под Ороско, но арбитр Софьян простил Даниила и показал ему жёлтую.

«Крылья» за тайм подали пять угловых. Стремление забивать было очевидным. А получалось только пропускать: под конец тайма Зиньковский отправил в забег Шамара, и тому, оформив автогол, неловким движением помог Печенин. За что большой привет и ему.

Первая половина второго тайма больше напоминала смешанные единоборства, нежели футбол. Чего-то интересного в атаке обе команды долго не создавали. Жара пошла дальше. Николсон дважды загубил возможность оформить дубль, но он и так сегодня герой. А на 68-й минуте Шитов размочил счёт, с разворота обыграв Литвинова. Селихов будто не ожидал такого финта и зевнул. Неберущимся удар точно не назвать. Гол, Владислав, к слову, не праздновал.

Под конец матча «Крылья» остались в меньшинстве. И лучше бы причиной стала красная. Витюгов пытался забрать мяч у Зиньковского и приземлился на газон: вскрикнул от боли и, чуть погодя, осознав последствия, заплакал. Его увезли и пересадили в кресло-каталку. Замен не оставалось.

Усугубил ситуацию Печенин, уронив Игнатова и заработав вторую жёлтую. А дальше Мангаш воспользовался подарком, выцарапав мяч в самарской куча-мале. 4:1!

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Крылья» гарантированно не вспорхнут в Кубке с последнего места в группе. И их болельщики вряд ли сильно расстроены результатом: лишь бы в РПЛ дела наладились плюс с Витюговым обошлось без серьёзной травмы. Ну а «Спартак» поднялся на первое и оспорит его с московским и махачкалинским «Динамо», которые отстают на одно и два очка соответственно.