«Россию вернут через два года после СВО». Колосков четверть века рулил нашим футболом

Вячеслав Колосков четверть века рулил советским, а затем и российским футболом, много лет входил в руководящую верхушку ФИФА и УЕФА. Мнение такого человека о происходящих сегодня процессах внутри и вокруг нашего футбола особенно ценно и интересно, потому что основано на колоссальном опыте. «Чемпионат» обсудил с Колосковым самый широкий спектр вопросов: от матчей сборной в Азии до развития детско-юношеского футбола в стране.

В чём смысл матчей с Вьетнамом или Таиландом

— Начнём с недавнего выезда сборной России. Следили за игрой с Вьетнамом?

— Конечно, следил. Когда играет сборная, у меня это всегда вызывает интерес. Другое дело, какое качество игры. Нравится или нет, но сидишь и смотришь, какие футболисты играют, какие изменения в составе, в какой форме находятся, как управляется команда. Если ты настоящий болельщик сборной, то всегда следишь за матчами.

Понятно, что вовлечённость бывает разной. Я с удовольствием посмотрел игру с Вьетнамом, потому что всё получалось. Соперник позволял всё делать, ребята играли с самоотдачей в хороший комбинационный футбол. В составе сборной России появился ряд новых футболистов. Карпин выполнил те задачи, которые ставил перед командой — выиграть, показать хорошую игру и посмотреть новых футболистов.

Плохо, что вторую игру отменили. Из-за одного спарринга наша сборная вряд ли бы туда поехала. Половина состава практически не играла. Сложно занести в актив эту поездку сборной команды.

— В чём мотивация играть с соперниками уровня Таиланда или Вьетнама?

— Мастерства это точно не добавляет. Соперники в значительной степени ниже классом сборной России. Но ведь есть другие задачи, о которых я сказал. Это сейчас не применительно к последнему выезду. Карпин много раз повторял: надо, чтобы футболисты не забывали друг друга и требования к ним. Футболисты должны понимать, что есть конкуренция и наше отстранение не будет вечным. Рано или поздно бан снимут. Гораздо больше логики в том, чтобы играть, чем не играть.

Сборная России Фото: rfs.ru

— Молодые футболисты в сегодняшних условиях продолжают грезить вызовом в сборную?

— Надо их спрашивать. Я не могу за них ответить. Понятно, что для каждого футболиста играть за сборную — это предел мечтаний. Даже в товарищеской игре, ведь это войдёт в историю — во всех футбольных энциклопедиях будут писать, что такой-то игрок в составе сборной России сыграл в матче с Вьетнамом и забил гол.

Если игроку правильно объяснить, это будет хорошей мотивацией. Я уже не говорю о возможности показать себя не только своим тренерам, но и заграничным. Стимулы есть — просто надо правильно акцентировать на них внимание.

— Матч с Таиландом отменили из-за стихийного бедствия. Стоило столько лететь, чтобы всё вышло вот так?

— Это дело случая. Кто же знал, что будет стихийное бедствие? Все рассчитывали на два матча. Надо списать на волю случая.

— Нужно ли в дальнейшем рассматривать соседние с Вьетнамом страны для товарищеских матчей?

— Таиланд же тут ни при чём. Я неоднократно был там — это более спокойная страна. Другое дело, там футбола нет. Карпин ведь сказал, что лучше играть, чем не играть.

— Какой матч сборной России после бана запомнился больше всего?

— Мне понравился матч с Камеруном. Ожидал, что матч с Сербией будет на пределе возможностей. Но сербы оказались абсолютно не готовы и не заинтересованы в этом матче. Все игры примерно одинаковые, все проходили с преимуществом сборной России, потому что соперник был гораздо слабее по классу. Нет такого, что какую-то игру не забуду никогда.

— А в каком матче сборная России показала худшую игру?

— Ты думаешь, я их помню? Я помню игру с Камеруном, Сербией, Вьетнамом. Остальные матчи у меня даже в памяти не остались.

Где ещё РФС поискать соперников для сборной

— Тяжело сейчас РФС найти статусного соперника?

— Сложно по двум причинам. Первое — санкции. Понятно, что Европа не будет играть с нами. Второе — календарь. Сейчас очень напряжённый международный календарь. Проводится огромное количество соревнований как для клубов, так и для сборных.

Некоторые футболисты играют по 65 матчей за сезон — это колоссальнейшая нагрузка. Лишний раз отвлекаться на товарищеский матч — большая роскошь. Поэтому многие стараются проводить товарищеские матчи либо в подготовительный период, либо вообще не играть их.

У нас ещё не освоен рынок южноамериканского футбола — там очень сильный футбол и команды. Но хотят ли нас там увидеть? Вопрос. Однако попытки РФС обязательно будут.

— В Южной Америке и Африке много сильных сборных. С ними же проще договориться, чем с Европой?

— С Европой невозможно договориться, потому что там для нас всё закрыто. И просто ничего не бывает. Календарь очень загружен, поэтому может быть одна или две игры. Выбирают сборные, к которым не надо далеко лететь, или те, которые им интересны. У них-то выбор есть, а у нас его нет. Мы играем с теми, кто соглашается.

— Как вам кажется, в глазах топовых сборных наша национальная команда остаётся статусной?

— Это нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы же нигде не играем. Поскольку у нас не было успехов ещё до отстранения, а сейчас — тем более, не думаю, что много федераций заинтересовано в игре со сборной России.

— Вы затронули тему загруженного календаря. Как относитесь к постоянному росту количества матчей за сезон?

— Зрители не считают, сколько матчей сыграл футболист. Зритель приходит на конкретную игру, поэтому без разницы, сколько игр сыграно. Для них главное, чтобы футболист хорошо играл и был в форме.

А для футболиста это имеет значение. Здесь уже дело тренера — у него же в составе не 11 футболистов, а 23-25. Нужно давать возможность каким-то футболистам отдохнуть, как делают Анчелотти и многие другие. Загруженность особенно касается английского футбола — у них четыре внутренних турнира. Ясно, что сегодня есть перебор. От мастерства тренера зависит здоровье футболиста.

— Возвращаясь к теме сборной, с какими проблемами может столкнуться РФС в переговорах с потенциальным соперником?

— Главная проблема, помимо всего прочего, — финансовая. Ведь каждый выезд сборной — это чартерный рейс, на что нужны большие деньги. Это сборы, которые тоже обходятся недёшево. Как правило, когда принципиальная договорённость достигнута, переговорный процесс затягивается из-за согласования условий. Это наиболее напряжённый момент — достижение договорённости.

Как менялось отношение к России в ФИФА и УЕФА

— Вы много лет отстаивали интересы российского футбола в ФИФА. Сегодняшним руководством РФС прикладывается достаточно усилий для этого?

— Я убеждён, что да. РФС получил только частичные санкции, чего не скажешь о других видах спорта, где или вообще лишили членства, или запретили везде участвовать. РФС не имеет права играть только официальные игры под эгидой ФИФА и УЕФА. Но мы остаёмся полноправными их членами.

Наши люди являются полноправными членами исполкома УЕФА, в 11 комитетах есть российские представители. Все активно работают. Не прекращается финансирование деятельности РФС как со стороны ФИФА, так и особенно со стороны УЕФА. УЕФА оплачивает многие программы, например, программы развития юношеского, массового, женского футбола. На территории России проводятся мероприятия под эгидой УЕФА. Наши руководители и представители работают очень активно.

Александр Дюков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ваш опыт мог бы пригодиться в коммуникации с ФИФА и УЕФА. Не приглашают на переговоры или обсуждения?

— Необходимости нет. Меня приглашают на все конференции и конгрессы ФИФА и УЕФА — здесь никаких препятствий нет. Я присутствовал на всех заседаниях исполкома РФС, по каким-то вопросам активно выступаю. Например, несколько раз говорил об абсолютной неприемлемости идеи перехода в азиатскую конфедерацию — нашёл поддержку со стороны руководства и членов исполкома. Здесь обижаться мне не приходится. Где требуется моё мнение, оно выслушивается.

— У вас сохранились каналы общения с высшими футбольными чиновниками?

— Уже нет таких неформальных каналов, какие были раньше. Потому что людей не стало: Юханссон и Айгнер умерли, Блаттер болеет. Из того поколения моих коллег в исполкомах ФИФА и УЕФА остались единицы.

— Что говорят в кулуарах о России коллеги из ФИФА и УЕФА?

— Я давно никого не видел. На конгресс в Африку не летал, в Таиланд — тоже. Тяжело, потому что практически нет прямых рейсов. Лететь через кого-то и чего-то мне уже стало тяжело — я налетался в своей жизни.

— Со времён ЧМ-2018 произошёл разворот в настроениях в отношении России?

— Сразу после чемпионата мира Россию полюбили. Это не наша оценка, а исполкома. Сейчас он называется Совет международной федерации футбола ФИФА. Исполком признал ЧМ-2018 в России лучшим за всю историю проведения чемпионатов мира. Это признание руководящего органа ФИФА. Я уже не говорю о тех, кто тут был.

Болельщики на ЧМ-2018 Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

Когда закончится бан

— Есть надежда, что Россию вернут в международные турниры в обозримом будущем?

— Мой личный расчёт такой: как только закончится СВО, через два года нас вернут.

— Вы говорили, что выступали категорически против перехода в Азию. Почему?

— Потому что хорошо знаю футбол. Я был везде и со всеми встречался, всё видел и всё знаю. Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА — то есть мы не можем играть нигде. Даже если перейдём в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный.

Второе. Уровень развития футбола в Азии вы сами увидели на примере Вьетнама и Средней Азии. Идти из высшей лиги в класс Б может позволить себе только сумасшедший. Уровень футбола в Азии намного ниже, чем в Европе.

Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований. Далее — в Азии не проводится такого количества соревнований, как в Европе. Я говорю о женском футболе, мини-футболе, юношеском футболе. У них там просто нет этих соревнований. По-моему, у нас около шести сборных команд. Им просто было бы негде участвовать. По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — никаких переходов, и тема закрыта.

— В СССР всё было так же сложно?

— Со стороны кого?

— Европы в первую очередь.

— В Европе и во всём мире нас уважали, потому что у нас были хорошие достижения. У нас постоянно были представители в руководящих органах ФИФА и УЕФА. После войны Валентин Александрович Гранаткин был вице-президентом ФИФА, а потом — старшим вице-президентом ФИФА. Это многоуважаемый человек.

Многие руководители ФИФА приезжали в Советский Союз пообщаться. Нам доверяли проведение чемпионатов мира и Европы среди юношей. Каждый год были турниры Гранаткина, куда приезжали немцы, французы и так далее. Я 27 лет был членом исполкома и 14 лет из них — вице-президентом ФИФА. 15 лет был членом исполкома УЕФА. До меня 18 лет членом исполкома УЕФА был Ряшенцев. У нас постоянно работали люди в различных комитетах.

Вячеслав Колосков и Зепп Блаттер Фото: РИА Новости

В своё время я возглавлял комитет национальных ассоциаций ФИФА — это самый большой и значимый комитет. Я был членом оргкомитета чемпионата мира, председателем оргкомитета олимпийских футбольных турниров на четырёх Олимпиадах, председателем оргкомитета клубного Кубка мира по футболу. У нас было колоссальнейшее уважение и доверие, были блестящие отношения с Авеланжем, который много раз был в России. Особенно тёплые и по-настоящему дружеские отношения были с Блаттером и Юханссоном, которые часто у нас гостили.

— В советское время наши команды часто страдали от несправедливого судейства?

— Можешь привести конкретный пример, где нас убили?

— Я не утверждаю, а спрашиваю.

— За всё время, пока я был в исполкоме, нас грубо засудили три раза. Первый раз мы играли сборной в Португалии — нам нужно было сыграть вничью, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы. Был ливень, буквально на последних минутах при счёте 0:0 наш игрок нарушает правила за полтора метра до штрафной — судья ставит пенальти. Очевиднейший момент. Он подкатился за штрафной, а игрок по воде и траве уехал в штрафную. Был испанский судья. Я перед игрой к нему заходил и видел его стеклянные и очумевшие глаза — сразу понял, что здесь нам какой-то сюрприз готовят. Это явно было предвзятое судейство.

Второе подобное судейство было в матче сборных России и Болгарии, который судил чех Крондл. Мы там играли в одни ворота. Нас били, колотили в штрафной, переворачивали — применялись любые приёмы вольной борьбы. Как минимум три пенальти 100-процентных, пять — в общих чертах. Со мной рядом сидел Браун, президент Немецкого футбольного союза. Он был инспектором. Увидев происходящее, он схватился за голову и ушёл — не стал сидеть рядом со мной. На последних минутах мы пропустили гол.

А третий раз — матч со Словенией. Нам поставили пенальти, но там формально рефери мог это сделать. Судья просто искал повод. Защитник на угловом приобнял словенца — тот упал. За 27 лет три случая, которые я могу вспомнить. Президент любой ассоциации может вспомнить подобные случаи.

Чем нынешние легионеры РПЛ лучше предыдущих

— Интересно ваше мнение об уровне российского футбола сегодня.

— Об уровне сборной говорить бесполезно — нет критериев оценки. Рейтинги ФИФА и УЕФА меня не волнуют, потому что они не отвечают реальному положению дел. Уровень нашего чемпионата я считаю хорошим, он достаточно конкурентный. У нас очень много качественных игр с хорошим настроем и уровнем мастерства. Достаточный уровень, чтобы смотреть и получать удовольствие от футбола.

В российском футболе очень жёсткая конкуренция, несмотря на чемпионства «Зенита». С каждым годом ситуация для «Зенита» становится труднее, возрастает конкуренция. Появляются новые футболисты. К сожалению, не так много, как хотелось бы. Очень хорошо, что приезжают качественные легионеры. Раньше брали кого попало, кто соглашался, а сейчас идёт отбор. Возьми любую команду РПЛ — легионеры везде качественные. Если не в топ-5, то в шестёрку или семёрку по уровню наш чемпионат входит.

— Разве раньше легионеры не были более качественными? Те же Халк, Витсель.

— Было два или три качественных легионера, а остальные — с пляжей. Знаю, что в ЦСКА были качественные иностранцы. Но все они приезжали, мелькали и уезжали. Сейчас некачественных легионеров нет.

— Сегодня наши клубы могли бы быть конкурентоспособными на международной арене?

— Думаю, нет. Я исхожу из итогов последних пяти клубных соревнований ещё до отстранения. Мы ни разу не выходили из группы за исключением одного случая — по-моему, «Краснодар» вышел и тут же проиграл. Я бы не стал говорить, что сегодня у нас что-то изменилось.

— Какая главная проблема сегодняшнего футбола в России?

— Отсутствие большого количества высококвалифицированных футболистов.

— Низкое качество подготовки молодых футболистов?

— Естественно. Игроки выходят из академий неплохо подготовленными, но этого недостаточно, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене. Если вы вспомните эпоху Карпина, Мостового, Хидиятуллина, там каждый год брали в Европу по пять человек, а порой и больше. В один год забрали почти всю команду «Спартака».

А сейчас за два года забирают одного в хороший клуб. Это самый главный критерий уровня подготовки. Взяли Алексея Миранчука, потом — пауза, взяли Захаряна. Сейчас опять пауза. У нас нет сегодня футболистов, отвечающих критериям европейского футбола.

— А есть смысл российским футболистам уезжать во второсортные европейские чемпионаты?

— Дело в том, что не они выбирают клуб, а их выбирают. Значит, их уровень таков. Алексей Миранчук играл, числился в «Аталанте» — сейчас уехал в Америку. Значит, не подошёл европейскому футболу, и его уровень не соответствует. То же самое с Чаловым — из клубов уровнем выше ПАОКа интереса не было. Здесь всё объективно.

— Немного грустно, когда понимаешь, что это одни из лучших футболистов страны.

— Грустно, потому что у нас и так не хватает качественных футболистов. Конечно, когда уезжают умеющие играть в футбол, это печально.

— Кто сейчас лучший футболист России?

— Я бы сейчас никого не отметил, откровенно говоря. Глушенков наиболее ярко начал сезон. Как будет себя чувствовать после травмы — вопрос. Я бы не сказал, что это суперталант и открытие. Надо подождать.

Максим Глушенков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Считаете талантливым сегодняшнее молодое поколение?

— Талант — это результат. Ты можешь быть талантливым, но ленивым, как Азар в своё время. Ты можешь быть талантливым, однако у тебя постоянно травмы. Ты можешь быть талантливым по своим задаткам. Посмотри, сколько сейчас в «Локомотиве» играет молодых ребят, сколько в «Динамо», в «Спартаке». Есть положительная тенденция.

— С момента бана российского футбола прошло больше двух с половиной лет. Наверное, можно сделать промежуточные выводы.

— Выводы следующие. Во-первых, отстранение не сказалось критично, оно не обвалило наш футбол. Во-вторых, стимула стало меньше. Понятно, что отсутствие международных соревнований высокого уровня сказывается и на невозможности проверить себя, потенциал и прочее. Конечно, это сказывается негативно.

Чем меньше стимулов для спортсменов, тем меньше интереса: «Зачем выкладываться и лезть из кожи вон, если можно на нашем уровне спокойно тренироваться, не подвергая себя опасности?» Отстранение не критично, но и не стимулирует развитие.

— Выходит, российский футбол в стагнации?

— Нет. Я сказал, что у нас прекрасный чемпионат, хорошие условия и замечательные стадионы. В основном хорошо ходят зрители, появляются талантливые футболисты, которых надо довести до конца, в том числе за счёт конкуренции, которой пока нет. Ни о какой стагнации речи не идёт. Если копнуть пониже, у нас вообще футбол развивается. В России идёт колоссальное развитие массового футбола, детско-юношеского футбола. Сейчас футбол в школах, высших учебных заведениях. Внутренний футбол получил колоссальное развитие.

— Fan ID ударил по российскому футболу?

— Нет. Это сказалось на посещаемости, но не критично и жёстко. «Спартак», ЦСКА, «Зенит» потеряли много. Однако все они сейчас практически восстановились. На «Динамо» как ходили свои 15 тысяч, так и ходят. На «Локомотив» стало побольше ходить.

В самом начале Fan ID сказался негативно на посещаемости. Потом всё постепенно выровнялось. Люди стали забывать обиды. Тем более сделать Fan ID занимает пять минут. У нас нет проявления хулиганства на стадионах, не горят шашки, нет никаких стычек и агрессии. Это же было главной задачей Fan ID — она выполнена. Я не исключаю, что через какое-то время необходимость в этом отпадёт.

— Вы с большим интересом смотрите матчи РПЛ?

— Я смотрю за ведущими командами. На играх «Динамо» постоянно бываю, когда в Москве. Все остальные стараюсь смотреть и смотрю с удовольствием.

— Почему «Зенит» на протяжении шести лет выше всех клубов России?

— Потому что лучше играет.

— Что нужно другим командам, чтобы подтянуться к этому уровню?

— Уже подтянулись. Если бы «Динамо» не допустило осечку в прошлом сезоне, стало бы чемпионом. В прошлом чемпионате всё было на тоненького. Думаю, в этом сезоне конкуренция ещё вырастет.

— Нынешний сезон для «Зенита» особенный — ведь клуб празднует 100-летие.

— Футболистам всё равно, особенно иностранцам. 100 лет или 99 — для них не имеет значения, а для руководства — да. Может быть, будут разрабатываться дополнительные стимулы. Футболистам какая разница?

Вендел и Клаудиньо Фото: РИА Новости

— Какие команды могут навязать конкуренцию «Зениту» на дистанции?

— «Краснодар», «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Динамо». Эти пять команд как минимум, а там ещё «Ростов» может отобрать очки у любой команды. У «Зенита» лёгкой жизни не будет.

— ЦСКА по игре не лишний в этом списке?

— У ЦСКА очень хорошая команда. Им бы придумать что-то с тактикой. Но это мощная, боевитая команда с жёсткими игроками. Есть примитив в игре. Мне думается, что после перерыва всё наладится.

— По ЦСКА сильно ударили санкции. Нет глубины состава и денег на трансферы.

— Я бы так не сказал. Самая короткая скамейка у «Динамо» — фамилии есть, а игроков нет. У ЦСКА тоже короткая скамейка, но более гибкая. «Динамо» сейчас взяло двух или трёх футболистов — запас прочности увеличится. ЦСКА — хорошая команда. Иногда травмы выбивают из колеи.

— В РПЛ стали чаще появляться сербские специалисты. С чем вы это связываете?

— Мне безразлично, какой паспорт у тренера. Важно, чтобы у него была высокая квалификация и он подходил для нашего футбола. Приехал Манчини в «Зенит» — чего добился здесь? Выдающийся футболист и тренер, но ничего не сделал. Менталитет совсем не тот. А балканцы близки нам по духу и менталитету, и у них хороший футбол. Так что это тенденция правильная.

— У «Локомотива» практически полный состав россиян в текущем сезоне и есть результат. Это заслуга Галактионова?

— Естественно. Команда хорошо играет — заслуга тренера, команда играет плохо — виноват тренер. Ведь тренер — это не только установки на матч, но и подбор игроков, работа с футболистами, мотивация, умение управлять командой по ходу игры. Конечно, здесь есть заслуга Галактионова. Однако есть и заслуга ребят, которые работают в академии, в молодёжной команде.

Линия руководителей клуба просматривается — воспитывают своих футболистов. Им надоело платить невероятно высокие гонорары этим Рангникам и прочим немецким псевдоспециалистам, которые просто разорили клуб. Сейчас идёт упор на то, чтобы быть на уровне, при этом оптимизировав расходы. Пока у них всё получается.

Михаил Галактионов и Вадим Раков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Как-то в диковинку, что в топе РПЛ идёт команда, костяк которой составляют россияне.

— Очень хорошо, пример другим. У «Локомотива» получилось то, что не получилось у Галицкого. Но мечта иметь в составе своих воспитанников, я думаю, у Галицкого остаётся.

— Чего пожелаете российскому футболу?

— Вернуться на международную арену — это первое и главное на сегодня. Второе — сохранить темпы развития детско-юношеского футбола. Это очень важно. Пожелаю ещё больше сосредоточиться на создании материально-спортивной базы. Я говорю о тренировочных полях не только в интернатах, но и на местах. Если есть поле, появятся игроки. Поля нет — футболистов не будет. Я знаю это по своей жизни в послевоенное время: есть двор — играем в футбол, нет двора — никто не играет. Это осталось и сейчас. Конечно, пожелаю устойчивого финансового обеспечения. Сегодня у РФС с этим всё в порядке.