Героический камбэк «Атлетико» и двойное чудо вратаря «Арсенала». Главные события дня в ЛЧ

Третий день Лиги чемпионов подряд! По шесть матчей! Вау. Главный еврокубок после 1-го тура ушёл на паузу. Подводим итоги его последнего игрового дня.

«Байер» за тайм деклассировал нидерландцев

Этот день болельщики «Фейеноорда» запомнят надолго. В Роттердам приехал «Байер». Обычно леверкузенцы славятся шикарными камбэками, а тут решили не откладывать дело на конец матча.

45-я минута: Гримальдо загрузил со стандарта, Тапсоба скинул вдоль ворот, Велленройтер потерял позицию и неловко оформил автогол;

36-я минута: немцы улетели в контратаку. Фримпонг без сопротивления промчал по флангу и навесил на Вирца — его удар в касание оказался неберущимся;

30-я минута: Бонифасе замахивался правой ногой, но внезапно покатил на Фримпонга левой. Жереми прострелил на дальнюю штангу, Гримальдо замкнул;

пятая минута: Андрих отобрал мяч и переадресовал его Вирцу. Флориан подобрался к штрафной и чётко пробил низом.

Второй тайм получился товарищеским. Нидерландцам повезло, что «Байер» далеко не столь кровожаден, как похоронившая загребское «Динамо» «Бавария» (9:2).

«Црвену Звезду» остановила «сборная Турции»

Лучший клуб Сербии и по моментам особо не уступил (1,01 против 1,37 xG), и бил чаще (13:10), и мячом больше владел (55%), и угловых заработал прилично (8:1). Вот только «Црвену» обманули — против неё вышла не «Бенфика», а четвертьфиналист Евро сборная Турции. На девятой минуте забил Актюркоглу, которого постоянно отправляли в «Спартак». Он не переехал в Россию и огорчил её братский народ. Крунич проспал подключение Керема, тот спуртанул и затолкал мяч в ворота.

20 минут спустя отличился и Кёкчю. И да, его тоже сватали в РПЛ, только несколько лет назад и в ЦСКА. Такие вот совпадения. Оркун блестяще пробил со штрафного во вратарский угол, и Глазер даже не среагировал. Отыграть у сербов получилось только один мяч в финале: Милсон поблагодарил Ндиайе за филигранную передачу и выиграл дуэль у Трубина. «Звезда» зажглась слишком поздно.

Худяков посмотрел со скамейки за поражением «Штурма»

Российский вратарь Даниил Худяков разменял скамейки «Локо» и «Штурма». По крайней мере, пока что. Но и с ним в составе чемпионы Австрии вряд ли справились бы с третьей командой Франции. По игре «Брест» заслуживал разгромной победы. Подкачала реализация.

Ну и у своих ворот не повезло разок, когда в добавленное к первому тайму время Фернандеш устроил самострел, прервав прострел в штрафную. Он позволил уйти на перерыв с ничьей, ведь ранее забил Маньетти. Сима на 56-й минуте пальнул с разворота и вновь вывел французов вперёд. Больше счёт не менялся. Австрийские клубы в откровенном кризисе: что «Штурм», что разгромно уступивший «Спарте» «Зальцбург» (0:3).

Головин вместе с «Монако» убрал «Барселону»

Александр едва вернулся после травмы и ворвался в игру сразу после перерыва. Сыграла роль и оборонительная тактика с двумя опорниками Камара и Закарией, куда россиянин не вписывался. Весьма событийно было и без него, и с ним. На 10-й минуте Гарсия отдал монегаскам численный перевес. Его винить тут можно, но он всего лишь исправлял корявый пас тер Штегена прямо на соперника и совершил фол последней надежды. Вот вам и отличная игра немца ногами.

Практически моментально «Монако» повёл в счёте: Аклиуш отправился в красивый сольный проход и технично уложил мяч в ближний угол. Ямаль посмотрел на это, как следует разозлился и забил в том же стиле.

Во втором тайме ассист едва не организовал Головин, однако выстрел Вандерсона потащил тер Штеген. Вместо гола бразилец сделал потрясную голевую на Иленикена со своей половины поля. Джордж продемонстрировал скорость уровня Усэйна Болта и выход один на один реализовал. Потом и Балогун чуть пенальти не заработал. «Барселону» спас VAR. Но не от поражения.

«Аталанта» и «Арсенал» обошлись без голов

Яшин? Буффон? Касильяс? Нойер? Райя! По крайней мере, сегодня он может чувствовать себя гением. Двойное спасение испанца — на века. На старте второго тайма Эдерсон забежал в штрафную «Арсенала» и обошёл Парти, который его мало того что придержал, так ещё и на пятку наступил. К «точке» подошёл Ретеги и засеменил. Тычок в левый угол привёл к спасению Райи, а потом испанец реактивно поднялся и по-кошачьи отразил добивание головой от Матео! Пожалуй, вот они: главный герой и главный неудачник тура.

Других моментов было не так много. По xG преимущество за «Аталантой», но практически всё оно пришло в эпизоде с пенальти: 1,21 на 0,79. Шансы были у Мартинелли и Саки с одной стороны, у Куадрадо и Де Кетеларе — с другой. Результат справедлив.

«Атлетико» вырвал победу над «Лейпцигом»

У мадридцев есть бешеный характер. Или, как сказал бы Симеоне, яйца. И они вновь их продемонстрировали. На четвёртой минуте «Атлетико» голом угостил Шешко: Облак потащил попытку Опенда, но вот с добавкой словенца справиться уже не мог. В середине тайма Гризманн подал с углового на Корреа, и тот проверил, на месте ли штанга. Через минуту уже второй ассистировал на первого, и тоже с навеса.

Ле Норман, Рикельме, Лино, Сёрлот, снова Корреа с Гризманном — «Лейпциг» иногда тоже активничал, однако преимущество «Атлетико» сомнению не подвергалось. Реализовать его удалось на 90-й минуте, когда Хименес не поспешил назад после неудачного углового и вколотил головой вслед за закидушкой Гризманна. 21:7 по ударам, 1,49:0,68 по xG — с цифрами всё ясно, плевать на них. Это победа исключительно на характере.