13 феерических голов 1-го тура Лиги чемпионов. Какой самый красивый? Видео

Как же ярко стартовала обновлённая Лига чемпионов! В 1-м туре общего этапа команды подарили нам море классных голов. А мы отобрали самые красивые из них — набралось 13 штук! Предлагаем вам проголосовать за лучший. Гол Кенана Йылдыза в стиле Алессандро Дель Пьеро, «пушка» от Эндрика, неудержимый дриблинг Байно-Гиттенса или что-то ещё? Выбор за вами!
В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Зено Дебаст, «Спортинг» — «Лилль» — 2:0, второй гол (65-я минута)
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Кенан Йылдыз, «Ювентус» — ПСВ — 3:0, первый гол (21-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Антуан Гризманн, «Атлетико» — «РБ Лейпциг» — 2:1, второй гол (28-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Кевин Виммер, «Селтик» — «Слован» — 5:1, четвёртый гол (60-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Рафаэл Геррейру, «Бавария» — «Динамо» Загреб — 9:2, второй гол (33-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Оркун Кёкчю, «Црвена Звезда» — «Бенфика» — 1:2, второй гол (29-я минута)
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Амаду Онана, «Янг Бойз» — «Астон Вилла» — 0:3, третий гол (86-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Джейми Байно-Гиттенс, «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд — 0:3, второй гол (86-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Эндрик, «Реал» — «Штутгарт» — 3:1, четвёртый гол (90+5-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ламин Ямаль, «Монако» — «Барселона» — 2:1, второй гол (28-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Юго Маньетти, «Брест» — «Штурм» — 2:1, первый гол (23-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Казим Лячи, «Спарта» Прага — «Ред Булл Зальцбург» — 3:0, третий гол (58-я минута)
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Леон Горецка, «Бавария» — «Динамо» Загреб — 9:2, 11-й гол (90+2-я минута)
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.