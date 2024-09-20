13 феерических голов 1-го тура Лиги чемпионов. Какой самый красивый? Видео

Здесь удары на любой вкус — от пушек страшных до изящных закидушек в девятку.

Как же ярко стартовала обновлённая Лига чемпионов! В 1-м туре общего этапа команды подарили нам море классных голов. А мы отобрали самые красивые из них — набралось 13 штук! Предлагаем вам проголосовать за лучший. Гол Кенана Йылдыза в стиле Алессандро Дель Пьеро, «пушка» от Эндрика, неудержимый дриблинг Байно-Гиттенса или что-то ещё? Выбор за вами!

В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.