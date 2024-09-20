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Лига чемпионов — 2024/2025, видео голов 1-го тура, самые красивые удары: Йылдыз, Эндрик, Горецка, Геррейру, Гризманн

13 феерических голов 1-го тура Лиги чемпионов. Какой самый красивый? Видео
Никита Паглазов
13 феерических голов 1-го тура Лиги чемпионов
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Здесь удары на любой вкус — от пушек страшных до изящных закидушек в девятку.

Как же ярко стартовала обновлённая Лига чемпионов! В 1-м туре общего этапа команды подарили нам море классных голов. А мы отобрали самые красивые из них — набралось 13 штук! Предлагаем вам проголосовать за лучший. Гол Кенана Йылдыза в стиле Алессандро Дель Пьеро, «пушка» от Эндрика, неудержимый дриблинг Байно-Гиттенса или что-то ещё? Выбор за вами!

В ходе голосования голы будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: самые красивые голы 1-го тура Лиги чемпионов
1 место

Зено Дебаст, «Спортинг» — «Лилль» — 2:0, второй гол (65-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

2 место

Кенан Йылдыз, «Ювентус» — ПСВ — 3:0, первый гол (21-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

3 место

Антуан Гризманн, «Атлетико» — «РБ Лейпциг» — 2:1, второй гол (28-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

4 место

Кевин Виммер, «Селтик» — «Слован» — 5:1, четвёртый гол (60-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

5 место

Рафаэл Геррейру, «Бавария» — «Динамо» Загреб — 9:2, второй гол (33-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

6 место

Оркун Кёкчю, «Црвена Звезда» — «Бенфика» — 1:2, второй гол (29-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

7 место

Амаду Онана, «Янг Бойз» — «Астон Вилла» — 0:3, третий гол (86-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

8 место

Джейми Байно-Гиттенс, «Брюгге» — «Боруссия» Дортмунд — 0:3, второй гол (86-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

9 место

Эндрик, «Реал» — «Штутгарт» — 3:1, четвёртый гол (90+5-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

10 место

Ламин Ямаль, «Монако» — «Барселона» — 2:1, второй гол (28-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

11 место

Юго Маньетти, «Брест» — «Штурм» — 2:1, первый гол (23-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

12 место

Казим Лячи, «Спарта» Прага — «Ред Булл Зальцбург» — 3:0, третий гол (58-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

13 место

Леон Горецка, «Бавария» — «Динамо» Загреб — 9:2, 11-й гол (90+2-я минута)

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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