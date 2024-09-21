20 ярчайших прорывов молодёжи в истории РПЛ. Кто запомнился вам больше Батракова?

Ярчайший перформанс Алексея Батракова – откровение этого сезона РПЛ. Молодой полузащитник «Локомотива» лидирует в списке самых результативных игроков нового чемпионата. Прорыв Батракова – повод сравнить его взлёт со взлётами других российских футболистов не старше 20 лет за всю историю. Какой был самым впечатляющим?
Принимайте участие в голосовании и создании рейтинга. Мы отобрали для него два десятка лучших, на наш взгляд, молодых дебютантов. Кроме того, есть возможность проголосовать и за кого-то другого. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос тому или иному игроку.
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Игорь Акинфеев
17-летний Акинфеев потряс с первого же матча в РПЛ, когда в дебютной игре сезона-2003 взял пенальти в Самаре и обеспечил ЦСКА сухую победу. По итогам следующего сезона-2004 юный голкипер был включён в список 33 лучших под третьим номером в своём амплуа, впервые сыграл за сборную России. А уже в 19 лет поднял над головой Кубок УЕФА.
Марат Измайлов
19-летний Измайлов совершенно потрясающе дебютировал в высшей лиге сезона-2001. Техничный, ловкий, креативный полузащитник моментально влюбил в себя болельщиков. В 29 матчах чемпионата набрал 6+7. В том же году получил вызов в сборную России и впервые сыграл за неё. Под первым номером вошёл в список 33 лучших.
Дмитрий Сычёв
18-летний Сычёв был яркой вспышкой в сезоне-2002. Нападающий великолепно дебютировал за «Спартак», забив девять голов в 18 играх чемпионата России. Уже после четырёх матчей в высшей лиге Олег Романцев решил взять Дмитрия в сборную России – Сычёв дебютировал в национальной команде и отправился на ЧМ-2002, где поразил ворота Бельгии.
Алан Дзагоев
Дзагоев дебютировал в РПЛ в 17 в сезоне-2008 и сразу заставил говорить о себе. Молодой атакующий полузащитник впечатлил не по годам зрелой игрой болельщиков и специалистов. В первом для себя чемпионате набрал 8+8 в 20 матчах. В результате уже в октябре 2008-го оказался в сборной России, помимо того, Алан попал в список 33 лучших под третьим номером.
Андрей Аршавин
Юного Аршавина достаточно долго готовили к игре за основу, так как он не обладал хорошими физическими качествами. В сезоне-2001 на тот момент 20-летний атакующий полузащитник по-настоящему выстрелил и помог «Зениту» добиться большого успеха – взять бронзу чемпионата. Андрей набрал 4+8 в 29 матчах, стал вторым на своей позиции в списке 33 лучших, а весной 2002-го дебютировал и в сборной России.
Алексей Батраков
Выстреливал ли кто-то из молодых сильнее Батракова? На сегодняшний день у 19-летнего полузащитника всего 13 матчей в РПЛ, в которых он забил шесть мячей и сделал пять голевых передач. В среднем почти по одному результативному действию за игру! Алексей за какие-то месяцы превратился в ключевую фигуру атаки «Локомотива». И уже дебютировал бы в сборной России, если бы не была отменена встреча с Таиландом.
Александр Головин
Головин впервые сыграл за сборную России в июне 2015-го, когда ему было 19 лет. Ещё через год Александр выступал уже на Евро-2016 в составе национальной команды и стал лучшим молодым футболистом страны, получив премию «Первая пятёрка». А по результатам сезона Александр вошёл в список 33 лучших под третьим номером.
Владимир Бесчастных
19-летний Бесчастных в сезоне-1993 забил за «Спартак» 18 голов в 29 матчах чемпионата России и выиграл с красно-белыми золотые медали. Был включён в список 33 лучших под первым номером. А дебютировал в сборной одарённый нападающий и вовсе в 18 лет, когда только начал сверкать в команде Олега Романцева.
Александр Кержаков
Когда 18-летний Кержаков начал играть за «Зенит», то полсезона не мог забить. Но потом нападающего прорвало, и он завершил чемпионат 2001 года с хорошей статистикой – в 28 матчах набрал 6+7. Попал в список 33 лучших под третьим номером. На следующий год Александр положил 14 мячей, был уже первым в списке 33 лучших и дебютировал за сборную России. Более того, сыграл на ЧМ-2002.
Матвей Сафонов
19-летний Сафонов завоевал место в основе «Краснодара» по ходу сезона-2018/2019 и заставил говорить о себе с первых же матчей. Матвей выделялся блестящей игрой на линии и красивыми сейвами, выглядел очень уверенным в себе голкипером для футболиста своего возраста. На следующий сезон он попал в список 33 лучших под вторым номером после Игоря Акинфеева и в 2020 году впервые попал в заявку сборной России.
Алексей Миранчук
20-летний полузащитник «Локомотива» стал лучшим молодым игроком России в 2015-м, выиграв премию «Первая пятёрка». В том же году ещё до своего 20-летия Миранчук дебютировал в сборной России, выдав несколько очень ярких матчей в основе железнодорожников. А на следующий сезон Алексей попал в список 33 лучших под третьим номером.
Константин Тюкавин
Тюкавин заиграл в «Динамо» в 18 лет – набрал 3+5 в 15 матчах своего первого сезона в РПЛ. В следующем чемпионате нападающий совершил ещё 10 результативных действий (6+4). Впереди у Константина был дебют в сборной России в возрасте 19 лет и победа в опросе на лучшего молодого игрока страны – выигрыш премии «Первая пятёрка».
Сергей Пиняев
От Пиняева ждали прорыва, ещё когда он феерил на детско-юношеском уровне. В 16 лет вингер дебютировал в РПЛ за «Крылья Советов», а в следующем сезоне был уже заметной фигурой в российском чемпионате. Набрал 5+2 в 20 матчах, взял премию «Первая пятёрка» в 2022 году. Тогда в возрасте 18 лет и 15 дней Сергей впервые сыграл за сборную России, став самым юным футболистом в её истории и затем – самым юным автором гола.
Игорь Симутенков
По итогам первого чемпионата России сезона-1992 на тот момент 19-летний Симутенков был включён в список 33 лучших под вторым номером. На следующий год он забил 16 мячей в чемпионате и снова оказался в списке 33 лучших под номером 2. Так начинался взлёт нападающего, который в сезоне-1994 станет лучшим бомбардиром лиги и дебютирует в сборной России.
Фёдор Чалов
Чалов – лучший молодой игрок России 2017 года, это признание он получил вместе с премией «Первая пятёрка». Тогда 19-летний нападающий ЦСКА забил шесть мячей в 15 матчах своего первого сезона в РПЛ. В 20 лет Фёдор выступал за сборную России, а в следующем сезоне попал в список 33 лучших под третьим номером.
Владислав Радимов
18-летний Радимов стал откровением сезона-1994. Молодой полузащитник закрепился в основе ЦСКА, быстро превратился в важную фигуру для команды и по итогам чемпионата попал в список 33 лучших под первым номером. Владислав выделялся техникой и нестандартными решениями на поле, в том же году дебютировал в сборной России.
Арсен Захарян
17-летний Захарян очень ярко дебютировал в РПЛ, фактически с первых же матчей за московское «Динамо» стал забивать и отдавать голевые передачи. В первом сезоне набрал 3+5 в 13 играх, а в следующем положил семь мячей и отдал восемь голевых передач в 29 матчах. В 18 лет Арсен начал выступать за сборную России, а по итогам чемпионата был включён в список 33 лучших под первым номером.
Лучшим молодым был другой игрок
Кто ещё мог бы быть в этом рейтинге? Например, Артём Безродный, Динияр Билялетдинов или Магомед-Шапи Сулейманов. Безродного скауты отыскали на Украине – в возрасте 16 лет полузащитник оказался в «Спартаке». Вскоре дебютировал в Лиге чемпионов. Затем Артём уезжал в аренду в немецкий «Байер», а после возвращения уже 20-летний игрок выдал мощный чемпионский сезон-1999. В частности, оформил дубль в ворота ЦСКА. Безродный дебютировал в сборной России, а по итогам чемпионата попал в список 33 лучших под третьим номером.
Билялетдинов впервые сыграл за национальную команду в 2005 году в возрасте 20 лет. Полузащитник «Локомотива» выиграл премию «Первая пятёрка», забил восемь голов в 29 матчах за железнодорожников. По окончании сезона-2005 был включён в список 33 лучших под вторым номером.
Сулейманов в 18 лет превратился в лучшего «джокера» в РПЛ. Стабильно забивал, выходя на замены в «Краснодаре». Стал автором восьми голов в 20 матчах. В 2019 году поделил первое место с Сафоновым в борьбе за «Первую пятёрку».
Владимир Быстров
19-летний Быстров сверкнул в «Зените» в сезоне-2003 и своими четырьмя голами в 19 матчах помог команде Властимила Петржелы сенсационно выиграть серебро. В том году правый полузащитник стал третьим в списке 33 лучших на своей позиции, а по итогам сезона-2004 и вовсе оказался на первом месте. В 20 он дебютировал в сборной России.
Александр Павленко
Павленко появился в «Спартаке» в возрасте 16 лет и сыграл в «золотом» сезоне-2001. Юного хавбека-созидателя сильно хвалили, пророча ему большое будущее. В сезоне-2003 всё ещё юный Александр стал по-настоящему раскрываться: в 21 матче за красно-белых забил два гола и сделал пять голевых передач, заработал место в списке 33 лучших под третьим номером.
Александр Кокорин
В 2011 году на тот момент 20-летний Кокорин закрепился в основе московского «Динамо», забил пять мячей за чемпионат и стал обладателем приза лучшему молодому игроку страны – премии «Первая пятёрка». В ноябре 2011-го нападающий дебютировал в сборной России. А по итогам следующего сезона Александр уже был первым номером на своей позиции в списке 33 лучших.
Ильшат Файзуллин
19-летний Файзуллин в первом чемпионате России сезона-1992 попал в список 33 лучших под вторым номером. На следующий год форвард, выделявшийся скоростью и техникой, дебютировал в национальной команде, положил восемь мячей и ещё раз был включён в список 33 лучших под номером 2. Кроме того, Ильшат забил в Лиге чемпионов «Марселю».