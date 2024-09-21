20 ярчайших прорывов молодёжи в истории РПЛ. Кто запомнился вам больше Батракова?

Ярчайший перформанс Алексея Батракова – откровение этого сезона РПЛ. Молодой полузащитник «Локомотива» лидирует в списке самых результативных игроков нового чемпионата. Прорыв Батракова – повод сравнить его взлёт со взлётами других российских футболистов не старше 20 лет за всю историю. Какой был самым впечатляющим?

Принимайте участие в голосовании и создании рейтинга. Мы отобрали для него два десятка лучших, на наш взгляд, молодых дебютантов. Кроме того, есть возможность проголосовать и за кого-то другого. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос тому или иному игроку.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.