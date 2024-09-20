«Барселону» поставили на место. И это хорошо

Поражения бывают разные. Бывают обидные, разгромные. Бывают достойные — много таких набрали российские клубы в последние годы выступлений в еврокубках. А бывают поражения полезные. И именно такое случилось с «Барселоной» в Монако.

После пяти побед подряд в Ла Лиге уже зазвучали лозунги: «Барса» вернулась! Особенно торопливые даже закругляли чемпионскую гонку: мол, пока «Реал» и «Атлетико» разбираются со своими новичками и буксуют, команда Ханси Флика сделает такой задел, что отыграть его не сможет никто. «Барселона» настолько ярко начала сезон, что все её проблемы как будто резко растворились. Флик очень быстро вернул кулес — нет, не 2007-й. Он вернул ощущение силы и доминирования на футбольном поле, какого «Барса» не давала давно.

Поражение от «Монако» потому и полезно, что опускает и команду, и болельщиков с небес на землю. Хотя на самом деле игру «Барсы» в этом матче сложно оценить. Да, у её ворот была уйма моментов, и тер Штеген должен был пропустить больше, чем два. Но каталонцы с 10-й минуты играли в меньшинстве — после того как всё тот же тер Штеген подставил под красную карточку Эрика Гарсию. Играй команды в равных составах, оценить «Барсу» было бы проще. Но случилось так, как случилось.

Удаление Эрика Гарсии в матче с «Монако» Фото: Neal Simpson/Getty Images

В любом случае «Монако» стал первой командой, которая по-настоящему заставила «Барселону» обороняться. И это началось буквально с первой минуты — ещё до удаления Гарсии. И тут стало чётко видно, что, например, центр поля «Барсы» слишком лёгок. Да, не было Ольмо. Да, Эрик Гарсия, который играл в центре, не полузащитник по основному профилю. Но это никак не отменяет того, что «Монако» просто не замечал барселонской середины. У каталонцев не получалось обороняться с помощью владения — когда они просто не отдают мяч сопернику. И «классическая» — позиционная и силовая, с борьбой — оборона у «Барсы» не работала тоже.

«Монако» совершенно точно не чувствовал бы себя так комфортно, если бы не удаление Гарсии. Однако есть подозрение, что даже с Эриком на поле у «Барселоны» были бы проблемы. Тизер в виде первых 10 минут говорит именно об этом.

Плюс нельзя не сказать о кадровом аде «Барсы», который замылился из-за успехов на старте, но на самом деле никуда не делся. Вариантов на позицию атакующего полузащитника в центр достаточно: Ольмо, Педри, Гави, Фермин Лопес. Флик и Рафинью там пробовал, и вышло вполне удачно. А вот на позиции в центре пониже людей практически нет. Потому и играет неопытный Марк Касадо. Потому и выходит опорником номинальный центральный защитник Эрик Гарсия.

Финты «Барселоны» с изгнанием Гюндогана, непродлением Серхи Роберто, отзаявкой Кристенсена и отсутствием трансферов на позицию «шесть/восемь» наверняка ещё не раз аукнутся. Да, клуб рассчитывал на Марка Берналя, и очень досадно, что талантливый парень так быстро и так надолго сломался. Но всё же клубу с большими амбициями — а «Барса» по-прежнему себя к таким причисляет — непозволительно так сильно зависеть от 17-летнего игрока, который до этого сезона не играл за основной состав.

Марк Берналь Фото: Denis Doyle/Getty Images

Флик так здорово начал, что замаскировал жирные «косяки» барселонского руководства. Даже могло возникнуть ощущение, что на самом деле у клуба всё не так плохо. Но такое моментами бывало и при Хави. И неизменно начинали звучать лозунги, что «Барса» вернулась. Вот сейчас — точно вернулась! И она действительно всякий раз возвращалась. Только не на те вершины, где её хотят видеть болельщики. А в яму, из которой и звучали крики о возвращении в топ. В яму, где клуб сидит последние годы и откуда периодически протягивает разные конечности — примерно как Ума Турман во второй части «Убить Билла».

Команда Флика очаровательна, но очень сыра. Для успеха на длинной дистанции ей необходимо усиление. А ещё ей многому предстоит научиться. В Монако «Барселона» получила важный урок. Ей показали, что не всё будет даваться легко. На лёгких ногах и кураже, когда можно без оглядки бежать в атаку, далеко не продвинешься. Так можно прибивать «Вальядолиды» и «Жироны» (образца этого сезона, не прошлого), но в больших матчах так не добиться успеха. На дистанции — точно.

Игра с «Монако» — лишь 1-й тур Лиги чемпионов, не надо её переоценивать. «Барса» обязательно наберёт свои очки и выйдет в плей-офф. Неизвестно, с какого места, но выйдет, в этом нет сомнений. И тем не менее игра с «Монако» — это тизер больших матчей, которые будут у «Барселоны» впереди. И в гостях у команды Головина каталонцы получили очень важный и полезный щелчок по носу.

«Монако» отрезвил «Барселону» после пяти побед на старте и вернул ей чувство опасности. Этому чувству нельзя давать доминировать, но и заглушать его тоже нельзя. Его наличие всё время держит в тонусе и не даёт расслабиться. Для будущих успехов «Барселоне» очень важно сохранить это чувство.