Самое крупное поражение Романцева в чемпионатах России. Его команду разгромил «Спартак»!

«Спартак» и «Динамо», несмотря на недружественные отношения двух московских клубов, объединяют некоторые знаменитые фигуры. Например, спартаковская легенда Олег Романцев. Он возглавлял обе эти команды, хотя как тренер, конечно же, дал больше красно-белым. Но вот поразительный факт: самое крупное поражение в своей карьере в российских чемпионатах Романцев потерпел… от «Спартака»! И случилось это, когда он работал с динамовцами.

Романцев ушёл из «Спартака» в июне 2003 года. Позади были восемь «золотых» сезонов в чемпионате России и множество ярких побед с красно-белыми в еврокубковых матчах. Впереди — абсолютная неопределённость. Тогда один из самых успешных наших тренеров ещё не созрел для ухода из профессии. Романцев пытался что-то построить в Раменском, однако попрощался с «Сатурном» всего через пять месяцев после назначения. Последним его клубом стало «Динамо». Осенью 2004-го Олег Иванович примерил непривычную для себя форму спасателя, «пожарного».

На финише сезона-2004 «Динамо» отчаянно боролось за выживание. За три тура до конца чемпионата, когда Романцев и принял команду, бело-голубые занимали 14-е место. От зоны вылета динамовцев отделяли четыре-пять очков. На столько столичный коллектив опережал дуэт аутсайдеров — «Кубань» и «Ротор». Тогда Романцеву, понятное дело, было не до красивого футбола. Доставшаяся ему телега скрипела, но ехала и кое-как добралась до счастливого финала. Три ничьих с конкурентом «Ротором» (0:0) в Волгограде, в дерби с ЦСКА (0:0) и «Спартаком» (1:1) помогли «Динамо» выжить. Бело-голубые в итоге обошли на очко «Кубань» и выдохнули — избежали худшего. Со своей первой задачей в новом клубе Романцев справился.

Матч «Динамо» — ЦСКА, 2004 год Фото: РИА Новости

Но, конечно, от великого для российского футбола тренера ждали большего. Журналисты и болельщики проводили параллели между Константином Бесковым и Романцевым. Бесков, уйдя из «Динамо», поднял «Спартак» из Первой лиги и привёл к золотым медалям чемпионата СССР. Романцев по этой логике должен был сделать наоборот: поднять упавшее почти на самое дно таблицы РПЛ «Динамо» до чемпионских высот. На новый сезон-2005 были огромные надежды.

В середине 2000-х контроль над «Динамо» получил Алексей Федорычев — один из богатейших бизнесменов России. При нём московский клуб подписывал дорогих, известных легионеров, прежде всего из Португалии. В зимнее трансферное окно перед сезоном-2005 команду Романцева пополнили девять новичков. Шестеро приехали из португальского чемпионата, включая победителя Лиги чемпионов в составе «Порту» Дерлея (нападающий был самым дорогим приобретением — € 7,5 млн) и молодого Мигела Данни. В общей сумме на трансферную кампанию ушло € 19 млн. Никто из конкурентов и близко столько не потратил!

Впрочем, Романцев, судя по его рассказам спустя годы, вовсе не радовался такой селекции и не обещал быстрого взлёта. Тренер не хотел, чтобы в его команде было большое количество легионеров. Ему понравился только Данни. Однако новичков подписывали без его одобрения. Олег Иванович объяснял руководству — требуется время на постановку игры в «спартаковском стиле».

В своей книге «Правда обо мне и «Спартаке» Романцев, затронув и динамовский период своей карьеры, писал:

«Я не жалею, что пошёл в «Динамо». Но в межсезонье ситуация была уже похожа на сатурновскую: не я набирал состав, а мне давали игроков, с которыми я чего-то должен был добиться… Я той зимой хотел пригласить в «Динамо» сразу несколько игроков-россиян: Семака, Семшова, Хохлова, Бояринцева, Самедова, Павленко, Колодина. С некоторыми поговорил, заручился предварительным согласием. А мне прямо на сбор привезли шестерых человек из Португалии. Почему не ушёл уже тогда, зимой? Решил всё-таки попробовать: вдруг португальцы по-хорошему удивят? Но у большинства из них особого рвения не было. Удовольствия от пребывания в России они не испытывали. Чувствовали себя словно в ссылке. Таких поднять на какие-то ратные подвиги невозможно».

Олег Романцев в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Как бы то ни было, старт сезона-2005 действительно получился кошмарным. «Динамо» вылетело из Кубка России, уступив по сумме двух матчей «Крыльям Советов», а в 1-м туре чемпионата попало под «Зенит» Властимила Петржелы — потерпело крупное поражение со счётом 1:4 в Санкт-Петербурге. Одно из крупнейших для Романцева в РПЛ. Но ещё не самое жестокое в его карьере.

Потом ситуация, казалось бы, стала налаживаться. В следующих трёх турах чемпионата «Динамо» одержало три победы — над «Торпедо» (2:1), «Шинником» (1:0) и «Сатурном» (1:0). Команда Романцева догнала лидеров по набранным очкам и делила первое-третье места с «Зенитом» и «Торпедо». «Спартак» был в двух очках позади. В 5-м туре бело-голубые и красно-белые как раз встречались в дерби в «Лужниках».

С этого матча со «Спартаком» и начался развал «Динамо» Романцева. Свидетелями, возможно, самой печальной игры в карьере тренера стали 25 тысяч зрителей. Бело-голубые без травмированного центрфорварда Дерлея создали всего один голевой момент, а их оборона напоминала проходной двор.

Интересно, что при такой игре «Динамо» даже повело в счёте. Тот самый единственный момент реализовал на 12-й минуте левый защитник Жорже Рибейру, забивший ударом по замысловатой траектории в правую девятку. Но пропущенный мяч только раззадорил команду Александра Старкова. После этого доминировал «Спартак», а «Динамо» потеряло себя.

На перерыв соперники уходили уже при счёте 3:1 в пользу красно-белых. Сначала забил дорогой новичок «Спартака» Фернандо Кавенаги — защитники «Динамо» прозевали передачу за спины, голкипер Максим Левицкий неудачно выбежал из ворот. Затем Кавенаги оформил дубль, преуспев на добивании со второй попытки после того, как Левицкий отбил перед собой пущенный с 30 метров мяч. Потом Денис Бояринцев зарядил издали в девятку.

Во втором тайме «Спартак» добил команду Романцева. Бояринцев с паса Егора Титова тоже оформил дубль, а в концовке аргентинец Клементе Родригес реализовал прострел Александра Самедова. Статистика голевых моментов по итогам дерби говорила сама за себя — 7:1.

Романцев, потерпев своё крупнейшее поражение в российских чемпионатах, был мрачен и посетовал на кадровые проблемы:

«Чудеса в футболе если и бывают, то носят локальный характер. Понеся такие потери, на удаче смогли набрать несколько очков, но стабильно играть трудно. Сегодня команда выглядела сверхпосредственно, как и должна выглядеть, учитывая проблемы с составом… Надеюсь, в ближайшее время два-три футболиста появятся, и тогда будет немножко другой футбол. Засим разрешите попрощаться, спасибо».

Но неудача подбила «Динамо». В следующих трёх турах команда Романцева проиграла «Москве» (0:2), «Рубину» (1:2) и даже одному из беднейших участников РПЛ «Амкару» (1:2). Бело-голубые свалились на 10-е место. Тренер понял, что с этими игроками успеха не добиться, и подал в отставку. Руководители «Динамо» уговаривали Романцева остаться, однако он всё-таки ушёл. И уже не вернулся.