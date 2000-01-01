Самые крупные победы в Лиге чемпионов

Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов

1-й тур обновлённой Лиги чемпионов подарил нам крутейшую победу «Баварии» над загребским «Динамо» (9:2). Этот матч — третий в списке самых крупных разгромов турнира с сезона-1992/1993. А в каких играх победы были с бо́льшим счётом?