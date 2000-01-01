Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов
1-й тур обновлённой Лиги чемпионов подарил нам крутейшую победу «Баварии» над загребским «Динамо» (9:2). Этот матч — третий в списке самых крупных разгромов турнира с сезона-1992/1993. А в каких играх победы были с бо́льшим счётом?
«Реал» Мадрид — «Мальмё»
В сезоне-2015/2016 испанцы разгромили шведский клуб со счётом 8:0 на групповом этапе. Тогда Криштиану Роналду оформил покер, Карим Бензема — хет-трик, и ещё один мяч забил Матео Ковачич.
«Ливерпуль» — «Бешикташ»
В сезоне-2007/2008 на групповом этапе мерсисайдцы обыграли турецкий клуб со счётом 8:0. В том матче Йосси Бенаюн оформил хет-трик, Райан Бабель и Питер Крауч — дубли, а одним голом отметился Стивен Джеррард.
Самые крупные победы в Лиге чемпионов
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