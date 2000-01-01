5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
1-й тур обновлённой Лиги чемпионов завершён. Мы решили посмотреть, как выглядит топ-5 лучших бомбардиров турнира с сезона-1992/1993.
5-е место — Рауль
На счету экс-форварда «Реала» 71 гол в 142 матчах.
4-е место — Карим Бензема
Бывший нападающий «Реала» забил 90 мячей в 152 матчах.
3-е место — Роберт Левандовски
Форвард «Барселоны» отметился 94 голами в 121 игре.
2-е место — Лионель Месси
Бывший нападающий «Барселоны» записал на свой счёт 129 голов в 163 матчах.
1-е место — Криштиану Роналду
Экс-форвард «Реала» забил 140 мячей в 183 матчах.
5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
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