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Интервью с Павлом Погребняком: скандал Глушенкова, трансфер Соболева, Дзюба, Зенит, Спартак, РПЛ, матч памяти Садырина

«Он точно не заслужил публичной критики». Погребняк понимает Глушенкова и верит в Дзюбу
Дмитрий Зимин
Погребняк понимает Глушенкова и верит в Дзюбу
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Поговорили с Павлом перед матчем памяти Павла Садырина.

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится ретроматч. Легенды ЦСКА и «Зенита» почтят память знаменитого тренера Павла Садырина, который работал в этих клубах и в сборной России.

Перед встречей интервью «Чемпионату» дал бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк, где высказался:

  • о матчах легенд и создании лиги ветеранов;
  • о словах Глушенкова и переходе Соболева в «Зенит»;
  • о прогрессе «Локомотива» и Батракова;
  • о результативности Тюкавина и симпатии к Станковичу;
  • о мотивации Артёма Дзюбы.

— Матч памяти Павла Садырина. Понятно, что вы ещё молодой человек. Но есть ли какие-то ассоциации или воспоминания, связанные с ним?
— Я его помню только как тренера ЦСКА и «Зенита». Понятно, что тогда его имя было на слуху. Но напрямую с ним не пересекался. Скорее этот вопрос надо задавать бывшим игрокам ЦСКА и «Зенита».

Павел Садырин

Павел Садырин

Фото: РИА Новости

— РФС в последние годы организует много матчей ветеранов, в которых вы участвуете. Не тяжело выходить и бегать?
— Лишний раз приехать в Петербург — особое удовольствие. Все мои самые крутые моменты карьеры прошли здесь и связаны с «Зенитом». РФС хорошо работает в этом направлении — недавно играли в Минске. Ещё раз выйти на поле, сыграть 11 на 11 — круто. Футбольный адреналин никуда не делся.

— В какой-то момент существовала идея создания целой лиги ветеранов. Как сейчас?
— Такие предпосылки были, но перспективы пока не особо радужные.

— Не набирается нужное количество игроков?
— Можно и так сказать.

— То, что матч перенесли с «Петровского» на «Смену», скорее плюс, если учитывать поле?
— Хотелось бы сыграть на легендарном «Петровском», а лучше – на «Газпром Арене». Но там поле готовят к «Факелу». А с чем связан перенос с «Петровского», я не знаю. На «Смене» не играл ни разу.

Стадион «Смена» в Петербурге

Стадион «Смена» в Петербурге

Фото: fc-zenit.ru

— Главная тема вчерашнего дня — слова Максима Глушенкова по поводу сборной. Некоторые его раскритиковали. Как вы относитесь к таким репликам?
— В его словах чувствуется дерзость. Вкупе с реальным футбольным азартом. Я тоже в его возрасте не стеснялся в выражениях. Человек играет, забивает, на хорошем счету в клубе. Я в сборную не приезжал, только когда не вызывали. Но у нас и не было таких санкций. Это его мнение. Тем более от сборной он не отказывался.

— Заслуживает ли Глушенков какого-то публичного порицания, например, от депутатов?
— Депутатам надо заниматься своими делами. Публичной критики он точно не заслуживает.

— Вас удивило, что он так здорово начал в «Зените»?
— Да. В Питере он раскрылся по-новому. Жаль, что вылетел сейчас.

Два мнения по словам Глушенкова о сборной:
Глушенков «отшил» себя от сборной России Глушенков «отшил» себя от сборной России
Вообще-то Глушенков сказал правду о матчах сборной России. Просто многим она неудобна Вообще-то Глушенков сказал правду о матчах сборной России. Просто многим она неудобна

— Ещё один громкий трансфер — Александр Соболев, который сталкивается с критикой болельщиков. Как вести себя в этой ситуации?
— Забивать и повышать свою результативность. Да, сейчас ему это не очень помогает. Но он и сыграл пару матчей. Всё в его ногах. У меня таких проблем не было. Но, чтобы ему раскрыться, надо серьёзно постараться.

— Вас вообще удивило, что «Зенит» его так сильно захотел?
— Честно — да. Не совсем это понял.

— Сейчас у Семака три высокорослых нападающих — это разве не много?
— С ЦСКА мы увидели сыроватую схему. Трезубец был отрезан от полузащиты. Где-то что-то не получалось. Сыгранности не хватает. Что касается обилия игроков атаки, тренерский штаб так видит ситуацию. Есть же ещё Глушенков, Мостовой, бразильцы. Не забывайте: «Зениту» — 100 лет. Надо выигрывать всё, а свежесть должна присутствовать в каждом матче.

— «Локомотив» — открытие чемпионата. Пусть и без суперсостава. Как у них это получается?
— «Локомотив» радует и удивляет. Много молодёжи, очень импонирует эта команда. Конечно, это тренерская работа. Там сложился хороший коллектив, который бьётся друг за друга.

— Батраков — самый яркий футболист последних лет или хвалить его рано?
— Он сам сказал, что его рано хвалить. Поэтому я не буду. В некоторых клубах и в 16-17 лет выходят в основном составе, так что это нормально. Хорошо, что Галактионов начал ему доверять. Прогресс налицо. Главное, чтобы он не заканчивался.

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Будет ли «Локомотив» бороться за топ-3?
— Мне бы очень этого хотелось.

— «Динамо» в прошлом году боролось за чемпионство, а сейчас — только на четвёртом месте. Вы видите их претендентами на титул?
— На чемпионство — вряд ли. А за тройку будут бороться.

— Тюкавин смазанно начал сезон. Что с ним происходит?
— У него есть главное — доверие тренера. Его очень ценят в клубе. Свои голы он ещё забьёт. Думаю, пятнашечку положит.

— Личка с такими результатами доработает до конца сезона?
— Не могу прогнозировать. У «Ромы» Де Росси убрали после четырёх туров. Тренерская работа — очень шаткая.

— «Спартак» тоже не может встать на победный путь, чередуя победы с ничьими. Вам нравится работа Станковича?
— Да, импонирует. Станкович — статусный человек. И на этот «Спартак» действительно хочется смотреть.

— Клуб говорит, что будет претендовать на все трофеи. Верите?
— А что им ещё говорить? Странно, если бы говорили про борьбу за топ-3. Не только «Спартак» же говорит про борьбу за титулы. Что это будет за чемпионат, если все захотят занять второе-третье место. «Спартак» может составить конкуренцию.

Павел Погребняк

Павел Погребняк

Фото: Евгений Асмолов, РФС

— Ещё одна большая новость летнего трансферного окна: Артём Дзюба перешёл в «Акрон». В чём его мотивация продолжать?
— Побить рекорд Лоськова (лучший в истории РПЛ по системе «гол+пас», у него 120+145. — Прим. «Чемпионата»).

— Вы же играли тоже до 37. Это тяжело?
— Мне было прекрасно. Я тогда играл в «Урале». И тренер Матвеев поражался физической форме Погребняка, который выдерживает динамику и темп игры.

— Рановато закончили?
— Думаю, да. Можно было ещё подвигаться.

— Сможет ли Дзюба побить рекорд Лоськова?
— Однозначно. Там же совсем немного осталось (Артёму нужно набрать ещё девять результативных действий. — Прим. «Чемпионата»).

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