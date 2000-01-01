Топ-5 футболистов по количеству матчей в ЛЧ
Томас Мюллер вошёл в топ-5 футболистов по количеству матчей в Лиге чемпионов. А кто ещё попал в эту пятёрку?
4-5-е место — Томас Мюллер
За «Баварию» полузащитник отыграл 152 матча в ЛЧ.
4-5-е место — Карим Бензема
Форвард тоже провёл в лучшем европейском турнире 152 игры, но за две команды — «Реал» и «Лион».
3-е место — Лионель Месси
Нападающий отыграл в ЛЧ 163 матча за «Барселону» и «ПСЖ».
2-е место — Икер Касильяс
На счету голкипера 177 матчей за «Реал» и «Порту» в лучшем турнире Европы.
1-е место — Криштиану Роналду
Форвард провёл 183 матча в ЛЧ за «МЮ», «Ювентус» и «Реал».
5 футболистов по наибольшему количеству матчей в Лиге чемпионов
Читайте также
5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Самые необычные болельщики из Бразилии
Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов
5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует
Кейн побил рекорд Руни в ЛЧ
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
Райс стал моделью на Неделе моды в Лондоне
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
Пять самых преданных тренеров в топ-10 лигах
Левандовски — третий по голам в «Барсе» за 100 игр
Маскот вместе с командой извинился за поражение
Невероятный рекорд Нойера в Бундеслиге