Топ-события субботы: РПЛ, еврофутбол, КХЛ, ЦСКА — УНИКС в баскетболе, теннис и Ф-1

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Посмотреть все события 21 сентября в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🎾 6:00*: Полина Кудерметова (Россия, LL) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3), Сеул, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: увидим ли мы в Сеуле дерби сестёр Кудерметовых?

Младшая сестра Вероники Кудерметовой, 21-летняя Полина, пробилась в основу Сеула в статусе лаки-лузера и уже повторила свой рекорд на турнирах WTA, дойдя до 1/4 финала. До этой стадии она добралась ровно год назад на том же турнире. Теперь, чтобы побить свой рекорд, ей необходимо справиться с третьей ракеткой соревнований Беатрис Хаддад-Майей, которая на семь лет её старше. Ранее теннисистки друг с другом не играли, а победительница сразится в полуфинале с кем-то из пары Виктория Томова — Вероника Кудерметова.

🎾 7:30*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Эмма Радукану (Великобритания), Сеул, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Касаткина с чемпионкой ТБШ?

Дарья Касаткина успешно стартовала на «пятисотнике» в Сеуле и теперь за место в полуфинале турнира сразится с чемпионкой ТБШ Эммой Радукану. Теннисистки ранее встречались дважды, и в обоих случаях сильнее была россиянка — в Остраве-2022 и в Истбурне-2024. Победительница нового матча сразится дальше с кем-то из пары Диана Шнайдер — Марта Костюк.

🏒 13:30: «Сибирь» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

Новосибирцы ужасно начали сезон, но после трёх поражений на старте сумели собраться и одержать четыре победы. «Спартак» же ещё ни разу в этом сезоне не уходил с площадки без очков, проиграв лишь одну встречу. Обе команды имеют большой атакующий потенциал, к тому же трибуны в Новосибирске не дадут хозяевам отсиживаться. Нас ждёт матч с большим количеством заброшенных шайб?

Ответ на вопрос, почему Антон Красоткин не принял участие в последнем матче: Главный тренер «Сибири» объяснил отсутствие Красоткина в заявке на матч с «Куньлунем»

🏀 14:00: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: клубы разыграли два последних крупных трофея, кто начнёт новый сезон с победы?

В финале Единой лиги ЦСКА оказался сильнее УНИКСа со счётом 4-1 и спустя два года вернул чемпионский трофей обратно в Москву. Армейцы вообще не растеряли костяк команды, качественно усилившись Алексой Аврамовичем, который в составе сборной Сербии стал бронзовым призёром Олимпийских игр, а также взял награду лучшему защитнику турнира. Казанцы же видоизменились: клуб покинул Ненад Димитриевич – лидер последних двух лет, но команда добавила в свой состав Девона Акун-Пёрселла, Андрея Лопатина, Тони Тейлора и Александра Платунова, став точно не хуже. ЦСКА и УНИКС недавно встречались в финале Суперкубка Единой лиги, и снова победа ушла в актив москвичей. Кто начнёт новый сезон с победой в кармане?

⚽️ 14:00: «Акрон» — «Краснодар», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победная серия «Краснодара» продлится?

«Краснодар» набрал мощный ход и одержал пять побед подряд в РПЛ. Команда Мурада Мусаева поднялась на второе место, включившись в борьбу за титул. Да, в Кубке России серию краснодарцев прервал ЦСКА. Но в чемпионате «Краснодар» имеет отличные шансы на победу в 9-м туре. «Быки» едут в гости к «Акрону». Тольяттинцы в прошлом туре разгромили «Химки» (3:0), но всё же с «Краснодаром» разница в составах колоссальная. Получится ли у «Акрона» совершить мини-сенсацию?

⚽️ 14:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси», АПЛ, 5-й тур

Интрига: «Челси» выиграет в дерби?

В субботу в Лондоне состоится дерби между «Вест Хэмом» и «Челси». Обе команды начали сезон неровно, хотя летом тратили большие суммы на покупки. «Челси» занимает восьмое место, «Вест Хэм» — 14-й. Возможность поправить положение есть по итогам матча 5-го тура. В плюс «Вест Хэму» играет фактор домашнего поля, но у «Челси» более сбалансированный футбол, да и состав посильнее. Что же окажется решающим фактором?

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим ли мы первую победу чемпиона в основное время в этом сезоне?

«Металлург» ужасно начал сезон: ни одной победы в основное время, последнее место в лиге и неудовлетворительная игра в целом. На то есть, конечно, объективные причины, но легче от этого болельщикам и самим игрокам вряд ли становится. «Нефтехимик» же ещё пару дней назад возглавлял Восток, но последние две встречи проиграл. С учётом предсезонной истории с травмой Вовченко, насколько искрящий матч будет на этот раз?

⚽️ 15:00: «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», Китай — Суперлига, 26-й тур

Интрига: команда Слуцкого борется за золото

«Шанхай Шэньхуа» борется за титул в чемпионате Китая. До лидирующих соседей из «Шанхай Порт» — всего два очка. В сезоне осталось провести пять игр, так что каждая следующая встреча очень важна. Команде Леонида Слуцкого нельзя ошибаться, чтобы не выпасть из гонки за золото. В 26-м туре «Шанхай Шэньхуа» принимает дома идущий на шестом месте «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер». Важнейшая игра для российского тренера и его команды.

🏎 16:00: Формула-1, Гран-при Сингапура, квалификация

Интрига: ждём провала «Ред Булл» и «Мерседеса»?

Пятничные свободные заезды на трассе «Марина Бей» произвели удручающее впечатление на поклонников двух топ-команд Формулы-1. Что действующие чемпионы из «Ред Булл», что доминаторы второй половины 2010-х из «Мерседеса» смотрелись так слабо, что теперь далеко не факт, что Ферстаппен с Пересом и Хэмилтон с Расселлом дружно пробьются в топ-10 квалификации. А если учитывать, что обгонять в Сингапуре очень сложно, то это сулит топам провальный уикенд. Неужели всё правда окажется так плохо и Ферстаппен нанесёт удар по собственным шансам на четвёртый титул?

Хэмилтон не ждёт от субботы ничего хорошего: Хэмилтон выразил сомнения, что «Мерседес» пробьётся в финал квалификации

⚽️ 16:30: «Зенит» — «Факел», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» останется лидером РПЛ?

«Зенит» традиционно лидирует в чемпионате России. Но в следующем туре команда Сергея Семака принимает дома «Факел». Воронежцы занимают 15-е место в турнирной таблице — им нечего терять. Нужно набирать очки. «Зенит» ожидает серьёзное сопротивление. В прошлом сезоне «Факел» отобрал очки у петербуржцев (1:1) на своём поле. Получится это сделать теперь в гостях? Или «Зенит» одержит будничную победу и останется лидером РПЛ?

🏒 17:00: «Локомотив» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет Радулов против бывшей команды?

Можно с уверенностью сказать, что это главный матч дня в хоккее. Лидеры Востока и Запада по потерянным очкам, Радулов против бывшей команды. Но есть один любопытный факт – «Салават» ещё не побеждал в этом сезоне на выезде. Да, был проведён один матч, но тот был проигран 1:6. «Локомотив» со старта сезона оправдывает статус фаворита чемпионата, который продолжает быть верен своей системе. Кто проиграет второй матч в этом сезоне?

Заявление «Салавата Юлаева» о состоянии Глеба Кузьмина: Стало известно состояние нападающего «Салавата» Кузьмина, получившего тяжёлую травму

🏒 17:00: «Торпедо» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем Ларионов будет удивлять СКА?

Обе команды начали сезон неважно: нижегородцы пока не походят на себя самих, а СКА, как сказал главный тренер, не собирается становиться чемпионом в сентябре. Петербуржцы одержали две победы над «Ладой» и «Сочи», хайлайты с участием Демидова и Кузнецова разлетаются по интернету, сделают ли эти двое что-нибудь этакое в Нижнем Новгороде?

⚽️ 19:00: «Рубин» — ЦСКА, РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто исправится за поражения?

«Рубин» проиграл в двух турах подряд, а ЦСКА уступил в прошлом матче «Зениту». Оба клуба планируют исправиться перед болельщиками. Но получиться сделать это только у одной из команд (если не будет ничьей, конечно). И «Рубин», и ЦСКА в случае неудачи могут серьёзно отстать от группы лидеров. Так что три очка в предстоящем матче — важная цель.

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⚽️ 19:00: «Ювентус» — «Наполи», Серия А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чем закончится матч двух врагов?

«Ювентус» и «Наполи» — идеологические враги. Богатый север против бедного юга. Ещё один сценарий добавило назначение Антонио Конте в Неаполь. Ранее он играл и тренировал «Ювентус», добывая для клуба трофеи. А теперь Конте стал врагом для родной команды. Но что делать? Нужно побеждать с «Наполи». Оба клуба набрали неплохой ход, пускай футбол в исполнении команд ещё не выглядит идеально. Тем интереснее, чем же закончится матч.

🏀 19:00: «Зенит» — МБА, регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: московский клуб навяжет борьбу одному из фаворитов сезона?

Подготовка к сезону у МБА-МАИ получилась отличная. Московская команда съездила в Китай, по возвращении на родину обыграла ЦСКА и «Парму», были осечки на Кубке Кондрашина и Белова, но главное – сделать выводы. «Зенит» на Суперкубке Единой лиги показал, что представляет из себя хороший коллектив, но ему ещё необходимо время, чтобы сыграться. Удастся ли клубу с берегов Невы на классе одолеть МБА-МАИ без легионеров или же нет?

⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Галатасарай», Турция — Суперлига, 6-й тур

Интрига: чем закончится битва команд Моуринью и Осимхена?

Дерби «Фенербахче» и «Галатасарая» по составу участников приближается к европейскому топ-матчу. Моуринью, Осимхен, Джеко, Икарди, Тадич, Костич, Сент-Максимен, Фред, Сёюнджю, Шиманьски, Мертенс, Торрейра — вот это набор на две команды! Каждая заруба между стамбульскими грандами останавливает город. Страшно представить, что же произойдёт сейчас. Клубы вливают огромные деньги, чтобы забирать титулы. Каждая победа над принципиальным соперником — праздник на улице одних и повод к мести другим. Ух, какая жаришка нас ждёт!

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад», Саудовская Аравия — Про-Лига, 4-й тур

Интрига: битва двух лидеров чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» — команды-звёзды. Клубы лидируют после трёх туров чемпионата Саудовской Аравии. А теперь они столкнутся между собой. Отобрать очки у главного конкурента – классное достижение. Нет сомнений, что этого хотят как «Аль-Хиляль», так и «Аль-Иттихад». А сколько звёзд мы увидим на поле! Стоит включить этот матч, чтобы понаблюдать за Бензема, Канте, Малкомом и другими топами.

Звезда «Аль-Хиляля» не видит разницы между Европой и СА: Хавбек «Аль-Хиляля» Невеш считает, что футбол в Саудовской Аравии не уступает европейскому

⚽️ 21:00: «Нью-Йорк Сити» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: «Интер Майами» исправится после «подножки» от Миранчука?

В прошлом туре «Интер Майами» остановил Алексей Миранчук. Россиянин положил шедевр в ворота соперника за «Атланту Юнайтед» и помог команде сыграть вничью (2:2). «Интер Майами» же привык побеждать — не зря команда лидирует в МЛС. Так что в предстоящем туре клуб пойдёт за победой над «Нью-Йорк Сити». Клуб из Нью-Йорка не побеждает в восьми встречах подряд. Идеальный момент для Лео Месси и компании набрать три очка!

⚽️ 22:00: «Реал» Мадрид — «Эспаньол», Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлится ли победная серия «Реала»?

«Реал» встал на победные рельсы после не самого выразительного старта Примеры. Команда Карло Анчелотти делит второе место в таблице, отставая от «Барселоны» на четыре очка. Но впереди ещё целый сезон, так что это некритично. Важно идти от матча к матчу и стабильно побеждать. «Эспаньол» неплохо начал чемпионат и идёт девятым в таблице. Но всё же дома «Реал» обязан обыгрывать каталонцев. Или нет?

⚽️ 22:00: «Реймс» — «ПСЖ», Лига 1, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как закончится первый матч Сафонова в Лиге 1?

Матвей Сафонов дебютировал за «ПСЖ» в Лиге чемпионов, не пропустив от «Жироны» (1:0). Теперь же россиянин выйдет в старте на встречу Лиги 1 с «Реймсом». Хороший соперник для проверки, но при этом Матвея не должно ожидать море работы. Есть отличные шансы на второй подряд «сухарь». Болеем за российского голкипера во Франции!