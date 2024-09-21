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Акрон — Краснодар: прямая онлайн-трансляция 9-го тура РПЛ, где смотреть, видео, 21 сентября 2024

Большой день в РПЛ. Дзюба против «Краснодара», а ещё зарубы «Зенита» и ЦСКА! LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн тура РПЛ
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Получится ли у «Факела» побороться с чемпионом на его поле? Следим за чемпионатом России вместе!

Друзья, всем привет! В РПЛ стартует 9-й тур. Сегодня, 21 сентября, нас ждут три матча.

Откроют игровой день «Акрон» и «Краснодар». Тольяттинцы оживились после прихода Дзюбы и разгромили на своём поле «Химки». Теперь нужно закрепить успех и оторваться от зоны стыков. Но есть проблема — в соперниках «Краснодар». Команда Мусаева выдала пять побед подряд в чемпионате и вовсю преследует «Зенит». Будет ли сенсация?

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Следом встретятся «Зенит» и «Факел». На бумаге в этой паре всё понятно. Первые — чемпионы и лидеры РПЛ после восьми туров. Вторые панически меняют тренеров и обитают в зоне вылета. Но вдруг случится что-то неожиданное? В РПЛ бывают и чудеса!

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А закроют игровой день «Рубин» и ЦСКА. Казанцы и так нестабильны, но в последнее время дела совсем плохи — два поражения подряд в РПЛ. ЦСКА, напротив, успел выдать двухматчевую победную серию. Правда, после этого напоролся на «Зенит» — там был проигрыш, несмотря на преимущество. В таблице команды совсем рядом, так что битва за очки должна быть приличная.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» будет следить за всеми матчами в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

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