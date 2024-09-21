Получится ли у «Факела» побороться с чемпионом на его поле? Следим за чемпионатом России вместе!

Большой день в РПЛ. Дзюба против «Краснодара», а ещё зарубы «Зенита» и ЦСКА! LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ стартует 9-й тур. Сегодня, 21 сентября, нас ждут три матча.

Откроют игровой день «Акрон» и «Краснодар». Тольяттинцы оживились после прихода Дзюбы и разгромили на своём поле «Химки». Теперь нужно закрепить успех и оторваться от зоны стыков. Но есть проблема — в соперниках «Краснодар». Команда Мусаева выдала пять побед подряд в чемпионате и вовсю преследует «Зенит». Будет ли сенсация?

Следом встретятся «Зенит» и «Факел». На бумаге в этой паре всё понятно. Первые — чемпионы и лидеры РПЛ после восьми туров. Вторые панически меняют тренеров и обитают в зоне вылета. Но вдруг случится что-то неожиданное? В РПЛ бывают и чудеса!

А закроют игровой день «Рубин» и ЦСКА. Казанцы и так нестабильны, но в последнее время дела совсем плохи — два поражения подряд в РПЛ. ЦСКА, напротив, успел выдать двухматчевую победную серию. Правда, после этого напоролся на «Зенит» — там был проигрыш, несмотря на преимущество. В таблице команды совсем рядом, так что битва за очки должна быть приличная.

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