Дзагоев забил гол-шедевр «Зениту»! И нет, это не новость из 2012-го

Проведение матчей легенд стало доброй традицией РПЛ. Два года назад обменялись домашними дуэлями «Зенит» и «Спартак», недавно красно-белые собрали две собственные команды, теперь в честь Павла Садырина сыграли герои прошлого двух главных клубов в его карьере — в Петербург приехал ЦСКА.

Изначально матч хотели провести на «Петровском», но потом перенесли на «Смену». «Офигенное место с отличной энергетикой», — отрецензировал смену локации Игорь Денисов в эфире «Матч ТВ». Помимо него, в составах хватало звёзд:

в заявку «Зенита» попали Роман Березовский, Александр Анюков, Алексей Игонин, Владимир Кулик, Игорь Смольников, Роман Широков, Константин Зырянов, Виктор Файзулин, Игорь Денисов, Анатолий Тимощук (капитан), Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Александр Спивак, Павел Погребняк, Игорь Семшов, Валерий Цветков, Константин Лобов, Александр Горшков и Максим Астафьев.

ЦСКА привёз Владимира Габулова, Виктора Васина, Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова, Дмитрия Кузнецова (капитан), Дениса Машкарина, Юрия Жиркова, Евгения Алдонина, Алана Кусова, Зорана Тошича, Алана Дзагоева, Олега Корнаухова, Дмитрия Корсакова, Дмитрия Хомуху, Александра Гришина, Евгения Бушманова, Дениса Попова и Алексея Савельева.

В тренерский штаб петербуржцев вошли Анатолий Давыдов, Анатолий Зинченко и Михаил Бирюков, а армейцами рулили Валерий Газзаев с Александром Тархановым и Олегом Долматовым. Стадион посетил и Сергей Семак. Жаль, что исключительно в качестве зрителя. Было бы интересно, чью форму он бы примерил.

Легенды отбегали два тайма по 40 минут. В самом начале Смольников стремился один на один с Габуловым, столкнулся с Щенниковым и просил пенальти. Напрасно. На 10-й минуте из удобной позиции дали пробить Семшову — его удар получился слишком слабым. Выше ворот выстреливали Дзагоев и Тошич. Ещё по старой привычке красиво финтил Жирков. «Почему он играет не за нас? Это провал на трансферном рынке», — с иронией отмечал Аршавин про Юрия в армейской форме.

Матч проходил в невысоком темпе, но оно и неудивительно — зрители пришли посмотреть на звёзд детства и юности, а не на их искромётный футбол. Ну, или не юности, как заметно на скриншоте ниже. Однако его они быстро дождались: потом экс-футболисты разбегались.

Болельщицы на матче легенд «Зенита» и ЦСКА Фото: Кадр трансляции

«Зенит» поначалу смотрелся увереннее: то Астафьев по левому флангу пробежит и на Кулика прострелит, заставив проявить реакцию Габулова (пусть там и был офсайд), то Зырянов с лёта исполнит красиво чуть мимо створа. А первым забил всё равно ЦСКА: Тимощук вслед за слабым пасом Березовского срубил Дзагоева, и Тошич с 11 метров точно пробил в левый нижний угол.

Аршавин тут же едва не восстановил равновесие с острого угла — Габулов пропускать не планировал. Пошла жара, в которой команды будто игнорировали центр поля. Преуспели в ней вновь армейцы: Щенников обыгрался с Дзагоевым, убежал от всех и катнул под Березовским.

Зенитовец Андрей Аршавин и армеец Виктор Васин Фото: РИА Новости

Широков красиво крутил в дальнюю девятку — и на считаные сантиметры мимо. Астафьев выпрыгивал под навес и замыкал чуть выше цели. Издали заряжал Цветков. Минимум на гол «Зенит» точно наиграл — просто дико не фартило. До 45-й минуты, когда Астафьев головой внёс мяч в ворота с пары метров — ассист также головой отдал Кулик.

Интриги всё равно не получилось, ведь через 13 минут два Алана организовали гол-шедевр: Кусов в подкате выцарапал мяч, и тот отлетел к Дзагоеву, который одним движением уложил на газон Березовского, а вторым перекинул его «парашютиком». Мастер, что тут сказать.

Во втором тайме было видно, что силы у игроков не бесконечны. Аршавин в фирменном стиле накрутил Васина и выцеливал в дальний угол — снова не повезло. Потом Виктор исправился и спас от 100-процентного гола Тимощука, бросившись под него прямо перед воротами. На том и закончили.

Армеец Юрий Жирков и зенитовцы Андрей Аршавин, Константин Зырянов и Виктор Файзулин Фото: РИА Новости

ЦСКА находился в куда лучшей форме и заслуженно победил. Особенно Габулов, Щенников, Набабкин, Жирков, Дзагоев и Тошич. Там главной команде усиление случайно не нужно? Есть несколько кандидатов.