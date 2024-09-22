Судьбоносный матч «Спартака» с «Динамо» дома. Лишились ЛЧ, Промеса и Карреры

«Спартак» здорово играет дома с московским «Динамо» в РПЛ. Красно-белые не проигрывают сопернику на «Лукойл Арене» с мая 2018 года. Но то поражение в 30-м туре сезона-2017/2018 серьёзно повлияло на «Спартак» и будущее клуба. Вспоминаем болезненный проигрыш и события, случившиеся после.

К 30-му туру «Спартак» подходил на втором месте: добраться до «Локомотива» уже было невозможно, а вот выронить серебро – вполне. Для этого красно-белые в решающей игре должны потерять очки с московским «Динамо», а ЦСКА – обыграть «Анжи». А в чём заключалась разница между вторым и третьим местом? Во-первых, естественно, лучше получить серебро, чем бронзу. Но что важнее – путёвка в Лигу чемпионов. Чемпион и серебряный призёр отправлялись в турнир напрямую, а третья команда – лишь в третий квалификационный раунд.

И всё же ситуация не выглядела тяжёлой для «Спартака». «Динамо» тогда барахталось в середине таблицы и не выглядело устрашающе. А игра в 30-м туре состоялась на своём поле. Но специфика «Спартака» в последние 10-летия заключается в потере очков в самые важные моменты. Стал ли матч 30-го тура с «Динамо» исключением? Нет.

Составы команд образца сезона-2017/2018 не идут ни в какое сравнение. За «Спартак» пылили Квинси Промес, Луис Адриано, Фернандо, Марио Пашалич, Зе Луиш, Денис Глушаков и другие звёзды. А у «Динамо» лидерами считались Тони Шуньич, Евгений Луценко, Самба Соу и молодой Александр Ташаев (летом уехал в «Спартак»). Но в отдельном матче, да ещё и дерби, может случиться что угодно. И вот это «что угодно» произошло со «Спартаком». Команда Массимо Карреры билась о защиту «Динамо», но так и не смогла забить. Зато гости отличились на 35-й минуте: Илья Кутепов в своей штрафной влетел во Владимира Рыкова, после чего Евгений Луценко реализовал пенальти.

Катастрофа. «Спартак» не спас бы даже один гол. В параллельном матче ЦСКА обыграл «Анжи» (2:1) и обогнал конкурента на два очка. Оба клуба отправились в Лигу чемпионов. Но есть нюанс: ЦСКА – в группу, а «Спартак» – в квалификацию. После матча Каррера отметил, что команда проиграла из-за отсутствия злости.

Массимо Каррера экс-тренер «Спартака» «Сегодня мы проиграли потому, что у соперника было больше спортивной злости. С самого начала это было видно. Динамовцы лучше и яростнее боролись за каждый мяч. Они были злее и потому победили. Недостаточно иметь качественных игроков. Надо быть злее соперника, больше хотеть. Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. Если хочешь побеждать — трудись и чем-то жертвуй. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови».

Поражение от «Динамо» повлияло не только на расклады «Спартака» в Лиге чемпионов. Команда недосчиталась гарантированных денег за попадание в групповой этап. «Проигрыш от «Динамо» на финише прошлого чемпионата стал сильнейшим ударом по клубу, потому что поступления в бюджет от Лиги чемпионов составляли около € 25 млн», – рассказал затем экс-владелец «Спартака» Леонид Федун. Летом клуб приобрёл у «Гента» защитника Самуэля Жиго за € 8 млн, а за € 1,5 млн забрал у «Динамо» Ташаева. Также свободным агентом в клуб перебрался Роман Ерёменко. Другие траты зависели от попадания «Спартака» в групповой этап ЛЧ.

В третьем квалификационном раунде команде Карреры достался ПАОК. Неприятный, но проходимый соперник. Однако «Спартак» и здесь нашёл себе проблем. В первом матче в Салониках москвичи вели в два мяча уже к 17-й минуте: отличились Ивелин Попов и Квинси Промес. А затем ПАОК забил три безответных мяча до конца тайма. Шок. Но у «Спартака» во вторые 45 минут появился шанс на камбэк. Защитник ПАОКа Евгений Хачериди на 70-й минуте придержал в своей штрафной за футболку Луиса Адриано, за что судья Орель Гринфилд назначил пенальти. К «точке» подошёл Промес и… не переиграл Александроса Пасхалакиса. Как окажется позже, Квинси «продал сам себя» нереализованным пенальти.

Матч ПАОК — «Спартак» Фото: Nicolas Economou/Getty Images

Ответный матч в Москве сложился неудачно. «Спартак» и ПАОК не забили мячей, а у хозяев на 33-й минуте прямую красную карточку получил Луис Адриано. Бразилец зачем-то ударил в живот защитника греков Хосе Креспо. Оставшись без одного из лидеров в атаке, «Спартак» не сообразил ничего достойного. И отправился в Лигу Европы.

«Подавленное состояние. Не прошли в следующий этап. Очень хотели. Должны были проходить. Даже в меньшинстве создавали моменты, но не смогли их реализовать. О премии речи не шло. Просто хотели пройти в следующий раунд ЛЧ. О деньгах речи не шло. Массимо сказал, что мы молодцы, хорошо играли. Он хотел победить. При удалении подумал, что была провокация. Но игроков ПАОКа можно понять — любой способ для прохода может быть», – отметил после матча капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Массимо Каррера экс-тренер «Спартака» «ЛЧ была важна для всех, и мы сделали всё, чтобы пройти дальше. Теперь сезон будет скомканным. Почему? Я не могу этого понять. Мы будем играть в Лиге Европы. Промес потерял мотивацию для выступлений в России? Порой не могу понять ваших вопросов. Почему вы об этом спрашиваете? Потому что он не забил? Думаю, Квинси показал мотивацию сегодня, когда догонял соперника и играл защитника. На эти нюансы я обращаю внимание. Не думаю, что он потерял мотивацию. Первые, кто сожалеет обо всём, — игроки».

Вопрос о мотивации Промеса оказался важным. Как и дефицит в бюджете, возникший из-за непопадания в группу Лиги чемпионов. Именно по этой причине «Спартак» пошёл на продажу Квинси. «Именно из-за непопадания в групповой турнир нам пришлось продавать Промеса. Благодаря этой сделке мы имеем профицит с точки зрения правил финансового фэйр-плей», – объяснил Федун. А забей Квинси тот гол в Салониках, мог бы и остаться в Москве. «Спартак» в итоге отдал нидерландца в «Севилью» за € 21 млн. Стала ли эта сделка ситуацией win-win? Вряд ли. «Спартак» потерял лидера, а Промес так и не зажёг в большой европейской лиге. Хотя, по словам Федуна, с финансовой стороны москвичи всё же оказались в плюсе.

Леонид Федун экс-владелец «Спартака» «Мы купили Квинси за € 11 млн, а продали за € 21 млн, так что в этом плане всё нормально. К тому же важную роль сыграло желание самого игрока уйти, он ко мне неоднократно обращался. Причём именно в «Севилью», хотя у нас были предложения получше из Китая и из Англии».

«Спартак» не нашёл замену Промесу, рассчитывая на Педро Рошу, который так и не раскрылся за первый сезон. Как показала история, бразилец оказался трансферным провалом. Впрочем, «Спартак» эпохи Карреры прожил всего пару месяцев после ухода Промеса и пролёта мимо ЛЧ. Команду захлестнули внутренние конфликты (Каррера против Глушакова и Ещенко), сливы в публичное поле ссоры Глушакова с экс-женой, недовольства тренерским штабом и слабая игра.

В конце октября-2018 «Спартак» уволил Карреру после поражения от тульского «Арсенала». А команда без Промеса и экс-тренера вылетела из розыгрыша Лиги Европы, финишировала пятой в РПЛ и не добралась до Кубка России. Вот так вот «эффект бабочки» в виде поражения от «Динамо» серьёзно сказался на чемпионском «Спартаке».