Клуб Роналду показал бешеную реализацию. Сам Криштиану тоже забил

Команда Стивена Джеррарда с Жоржиньо Вейналдумом против команды Криштиану Роналду и Садио Мане. Кто бы мог несколько лет назад представить, что речь про матч саудовской лиги. Но такова реальность. И лучше в ней оказался «Аль-Наср».

Пару дней назад «Аль-Наср» возглавил Стефано Пиоли. И футболисты подарили ему дебютную победу. В первые полчаса зрители могли спокойно поспать: из интересного они пропустили бы разве что выстрел Криша с дальней дистанции и сейв словацкого экс-вратаря «Фулхэма» (четыре игры в АПЛ) Марека Родака. Да, в Саудовскую Аравию едут не только звёздные легионеры.

Скука продолжилась, только счёт всё равно менялся. Султан Аль-Ганнам заработал пенальти, и Роналду умело его реализовал. Данный гол стал в его карьере 902-м. И уже 16-м с 11-метрового в чемпионате Саудовской Аравии — столько попыток у него как раз было. Интересно и сравнение с Месси: Лео за карьеру реализовал 109 из 140 пенальти, Криш — 165 из 195.

Криштиану Роналду после забитого мяча Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

В начале второго тайма Мане разрезающим пасом вывел на ворота Салема Аль-Наджди, который красивым черпачком увеличил преимущество «Аль-Насра». На 70-й минуте с передачи Садио без малейшего сопротивления забил и Андерсон Талиска. Выжать из несобытийной игры разгром — большое искусство: ещё по моменту не использовали те легионеры, которые в итоге и забили. Убийственная реализация.

«Аль-Иттифак» же вообще создал хоть что-то только за 10 минут до конца основного времени (не зря название клуба мы указали только сейчас), когда Мусса Дембеле проверил реакцию Бенто: этого бразильца «Аль-Наср» взял вместо Эдерсона, которого не отпустил «Манчестер Сити». А под конец и Роналду перекладину сотряс. Жаль, получился бы эффектнейший финиш матча. Да и хочется, чтобы он всё-таки достиг великой отметки в 1000 голов.

Криш и компания чередуют победы и ничьи, набрав за четыре тура восемь очков — не зря позвали Пиоли. «Аль-Иттихад» Карима Бензема и особенно «Аль-Хиляль» Малкома такими темпами в «золотой» гонке не обойти. Хотя тот «Аль-Иттифак» ранее шёл безошибочно и теперь показал себя крайне блёкло.