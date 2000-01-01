Бонуччи помог молодому футболисту
Леонардо сделал доброе дело для 19-летнего игрока Беркина Арсланогуллари, которому ампутировали ногу. Он только начал карьеру футболиста, как столкнулся с раком костей, с которым теперь активно борется.
Бонуччи пожертвовал € 10 тыс.
Семья 19-летнего футболиста в трудном положении — родители не могут работать. Легенда итальянского футбола не остался в стороне. Бонуччи, завершивший карьеру прошедшим летом, перевёл в фонд помощи Беркину € 10 тыс., или чуть менее 1 млн рублей.
Крутой поступок от легенды. Бонуччи помог 19-летнему игроку, которому ампутировали ногу
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