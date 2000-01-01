Крутой поступок от легенды. Бонуччи помог 19-летнему игроку, которому ампутировали ногу

Бонуччи пожертвовал € 10 тыс.

Семья 19-летнего футболиста в трудном положении — родители не могут работать. Легенда итальянского футбола не остался в стороне. Бонуччи, завершивший карьеру прошедшим летом, перевёл в фонд помощи Беркину € 10 тыс., или чуть менее 1 млн рублей.