«ПСЖ» сделал VIP-номер на стадионе
«ПСЖ» открывает номер премиум-класса, который расположен прямо на стадионе. Гости смогут наблюдать за матчем, выйдя на балкон. Он примет первых гостей уже 27 сентября. Что входит в стоимость и кто может себе позволить такую роскошь?
Питание и частная экскурсия
Для заселившихся проведут экскурсию по стадиону, накормят завтраком и ужином. В номере есть двуспальная кровать, ванная комната и тот самый балкон с реально шикарным видом! Точная цена номера неизвестна, а доступен он пока только для участников программы лояльности.
«ПСЖ» сделал VIP-номер прямо на стадионе. Зрители смогут смотреть матч с балкона. Видео
Читайте также
Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео
Бонуччи помог молодому футболисту
Топ-5 футболистов по количеству матчей в ЛЧ
5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
5 самых подорожавших футболистов РПЛ
Самые необычные болельщики из Бразилии
Самые крупные победы в истории Лиги чемпионов
5 самых дорогих игроков РПЛ. «Зенит» доминирует
Кейн побил рекорд Руни в ЛЧ
«Спартак» — лучший по владению мячом в РПЛ
Райс стал моделью на Неделе моды в Лондоне
Мюллер — рекордсмен по матчам в ЛЧ за один клуб
«Зенит» — лучший по реализации в истории РПЛ
Циципас попробовал себя в роли футболиста. Видео
Призовые Лиги чемпионов — 2024/2025
Пять самых преданных тренеров в топ-10 лигах