«ПСЖ» сделал VIP-номер прямо на стадионе. Зрители смогут смотреть матч с балкона. Видео

Питание и частная экскурсия

Для заселившихся проведут экскурсию по стадиону, накормят завтраком и ужином. В номере есть двуспальная кровать, ванная комната и тот самый балкон с реально шикарным видом! Точная цена номера неизвестна, а доступен он пока только для участников программы лояльности.