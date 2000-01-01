В честь Криштиану Роналду в Португалии выпустят монету

Почему в стране готовы решиться на такой шаг?

Роналду — самый известный человек Португалии. Он рекордсмен по числу матчей (214) и голов (132) за национальную команду. Почти всю карьеру Криштиану отыграл под номером семь, а позже зарегистрировал бренд «СR7».