В Португалии введут монету в честь Роналду
Портал Sportskeeda cообщает, что в Португалии всерьёз рассматривают выпуск монеты в € 7 в честь легендарного Криштиану.
Что на ней будет изображено?
На монете будет вытеснено изображение пятикратного обладателя «Золотого мяча», а также маркировка «СR7». Интересно, что после выпуска она будет принята в качестве валюты по всей стране.
Почему в стране готовы решиться на такой шаг?
Роналду — самый известный человек Португалии. Он рекордсмен по числу матчей (214) и голов (132) за национальную команду. Почти всю карьеру Криштиану отыграл под номером семь, а позже зарегистрировал бренд «СR7».
В честь Криштиану Роналду в Португалии выпустят монету
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