Медведев бросил вызов Мюллеру и Кейну. Видео
Даниил не перестаёт удивлять. Российский теннисист бросил вызов игрокам «Баварии». Справились ли топовые футболисты с челленджем Медведева?
Даниил Медведев бросил вызов Томасу Мюллеру и Гарри Кейну. Видео
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