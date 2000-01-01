Как выглядят российские футболисты в EA Sports FC 25? Фото

Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото

20 сентября начался ранний доступ к EA Sports FC 25, поэтому пользователи по всему миру смогли увидеть, как выглядят их любимые футболисты. Мы решили посмотреть на внешний вид российских игроков. Спойлер: он оставляет желать лучшего.