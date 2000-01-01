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Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
20 сентября начался ранний доступ к EA Sports FC 25, поэтому пользователи по всему миру смогли увидеть, как выглядят их любимые футболисты. Мы решили посмотреть на внешний вид российских игроков. Спойлер: он оставляет желать лучшего.
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Александр Головин, «Монако»
Александр Головин, «Монако»
Матвей Сафонов, «ПСЖ»
Матвей Сафонов, «ПСЖ»
Алексей Миранчук, «Атланта»
Алексей Миранчук, «Атланта»
Арсен Захарян, «Реал» Сосьедад
Арсен Захарян, «Реал» Сосьедад
Далер Кузяев, «Гавр»
Далер Кузяев, «Гавр»
Как выглядят российские футболисты в EA Sports FC 25? Фото
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