Как выглядят россияне в EA Sports FC 25? Фото
20 сентября начался ранний доступ к EA Sports FC 25, поэтому пользователи по всему миру смогли увидеть, как выглядят их любимые футболисты. Мы решили посмотреть на внешний вид российских игроков. Спойлер: он оставляет желать лучшего.
Александр Головин, «Монако»
Матвей Сафонов, «ПСЖ»
Алексей Миранчук, «Атланта»
Арсен Захарян, «Реал» Сосьедад
Далер Кузяев, «Гавр»
Как выглядят российские футболисты в EA Sports FC 25? Фото
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