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Химки — Оренбург, прямая онлайн-трансляция матча 9-го тура РПЛ, где смотреть, 22 сентября 2024

Новый день в РПЛ! Матчи «Ростова», «Локомотива» и дерби «Спартак» — «Динамо»! LIVE
Кирилл Закатченко
Лайв РПЛ
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А ещё интересно, что покажут «Химки» и «Оренбург».
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Сегодня, 22 сентября, состоятся четыре матча 9-го тура РПЛ. «Чемпионат» проведёт онлайн трёх из них: «Химки» – «Оренбург», «Спартак» – «Динамо» и «Пари НН» – «Локомотив». Также встретятся «Ростов» и махачкалинское «Динамо».

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последнее время эти команды через раз играют очень весело. Чего только стоит их товарняк в феврале-2023, который закончился победой оренбуржцев со счётом 5:2. Но много забивали и в других встречах – как правило, команды на двоих выдают не меньше двух голов, а то и трёх. Соперники соседствуют в таблице, а потому матч будет безумно важным с турнирной точки зрения.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тут даже не нужны дополнительные аргументы. Дерби, «Спартак» и «Динамо» бьются за место в топ-3. Составы – сумасшедшие, тренеры – интересные. Да и атмосфера наверняка на «Лукойл Арене» будет незабываемой. Потеря очков хоть кем-то одним, хоть обоими чуть отдалит клубы от лидирующей тройки, особенно если свой матч выиграет «Локомотив». Вот и посмотрим, во что выльется эта битва.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Саша Илич – на грани увольнения из «Пари НН». Будет забавно, если Михаил Галактионов, ранее тоже работавший в Нижнем Новгороде, отправит в отставку сербского специалиста. Матчи между клубами, как правило, случаются яркие: в последний раз вообще забили пять голов (3:2). Для «Локо» победа над клубом из Нижнего Новгорода будет важной с точки зрения борьбы за чемпионство – удастся сохраниться в топ-3 и держаться рядом с «Краснодаром» и «Зенитом».

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