Судья грубо ошибся — и «Краснодар» положил пять! Но как же поражает Дзюба. Видео

«Краснодар» после не самого выразительного старта сезона (три ничьих) выдал серию из пяти побед. А в 9-м туре команде Мурада Мусаева предстоял выезд к «Акрону». Отличный шанс выиграть снова – воспользовались ли им краснодарцы?

Важным сценарием игры стало противостояние Артёма Дзюбы и «Краснодара». В 36 лет звёздный форвард уже вряд ли сможет тащить «Акрон» в одиночку. Но он точно добавил команде характера, настырности и веры. Так почему «Акрону» стоит бояться «Краснодара»? Старт матча показал, что новичку РПЛ тяжеловато сражаться с топ-клубами. Например, уже на второй минуте Джон Кордоба был в шаге от забитого гола. Но Александр Васютин ногой отразил опасный удар колумбийца с близкого расстояния.

«Акрон» преимущественно шёл в контратаки, а «Краснодар» владел инициативой и кружил рядом со штрафной хозяев. Главная опасность, естественно, исходила от Кордобы и Эдуарда Сперцяна. И именно колумбийский форвард «Краснодара» открыл счёт на 27-й минуте. После подачи с углового он головой вколотил мяч в ворота «Акрона». Судья Виталий Мешков не заметил нарушения, а VAR после проверки не вмешался в действия арбитра. Однако на повторе видно, что голкиперу «Акрона» Васютину закрывал обзор вингер гостей Виктор Са. Также бразилец находился за линией офсайда.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом» отметил, что гол нельзя было засчитывать: «Это очень простой момент, я не понимаю, как тут не вмешался VAR. Футболист «Краснодара» находится на линии обзора вратаря перед ударом, и по картинке, даже без разлиновки, очевидно, что он находится за линией офсайда своей пятой точкой. Это положение «вне игры», футболист «Краснодара» перекрывал обзор и этим влиял на эпизод».

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«Акрон» получил удар по морали и следом пропустил ещё. Уже через две минуты Эдуард Сперцян забил в ворота хозяев. «Краснодар» разыграл комбинацию, а полузащитник гостей вышел на ударную позицию. Сперцян отправил мяч в дальний угол – 2:0. Легчайший эпизод для «Краснодара».

До перерыва «Акрон» мог отыграть один мяч, но гостей после удара Роберто Фернандеса спас голкипер Станислав Агкацев. А что с Дзюбой? В первом тайме Артём себя не проявил, нечасто оказывался с мячом и уступал в борьбе защитникам «Краснодара».

Но после перерыва форвард напомнил о себе. «Акрон» воспользовался редкой неразберихой «Краснодара» в защите: Максим Кузьмин прострелил во вратарскую гостей, а мяч получил Дзюба. Артём не пожадничал, а вторым касанием покатил на Стефана Лончара. Черногорцу оставалось лишь пробить точно по воротам – задача выполнена. «Акрон» эмоционально отпраздновал гол, а Дзюба активно заводил болельщиков. Вот они – эмоции, необходимые новичку РПЛ!

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Но праздник тольяттинцев длился недолго. Через пять минут Сперцян оформил дубль и вернул разрыв в два мяча между командами. После быстрой атаки Жоау Батчи классно покатил на Эдуарда, который набежал на дальнюю штангу. Полузащитник без особого труда переправил мяч в ворота, это уже пятый гол армянина в нынешнем сезоне.

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«Акрон» искал моменты в атаке, «Краснодар» располагался в позиционной обороне и не раскрывался. А зачем? Преимущество в счёте есть, ни к чему тратить все ресурсы. Периодически гости сами выбирались в нападение. А лучший момент «Краснодар» получил после прессинга на чужой половине: Кевин Ленини совершил перехват, отдал на Батчи, а тот вывел Кордобу один на один. Джон не всегда хладнокровен в таких ситуациях, но с Васютиным разобрался.

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«Краснодар» сделал результат и расслабился. И этим воспользовался «Акрон»: после перехвата мяча тот оказался у Дзюбы. Артём снова нашёл вариант для обострения и отдал на Владимира Хубулова. Форвард хозяев пробил точно в ближний угол! Есть третье результативное действие Дзюбы за два матча. Ну что за мастер.

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Криштиану Роналду несколько лет назад выдал крутую фразу про голы: «Голы – как кетчуп: как только откроешь, они льются». Именно это и произошло во встрече в Самаре. Последнее слово в игре сказал именно «Краснодар». Уже на 89-й минуте вышедший на замену Фёдор Смолов нанёс хитрый обводящий удар и угодил в штангу. На добивание первым подоспел Никита Кривцов, который отправил мяч уже в пустые ворота. 5:2! Что за веселье выдали «Краснодар» и «Акрон».

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Команда Мурада Мусаева вышла на первое место в РПЛ. Да, «Зенит» чуть позже может обыграть «Факел» и вернуть статус лидера. Однако от «Краснодара» после неудачного старта не ожидали борьбы за золото. А клуб уже выиграл шесть матчей подряд в РПЛ и выглядит очень уверенно. «Акрону» же пока тяжело на равных бороться с грандами. Однако Артём Дзюба добавляет уникальных качеств команде – даже в 36 лет.