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Расписание спортивных матчей 22 сентября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Динамо», «Сити» — «Арсенал» и «Интер» — «Милан»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 сентября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
За чем следить 22 сентября: титульный бой Джошуа — Дюбуа в боксе, финал Касаткиной в теннисе, Гран-при Сингапура Ф-1, КХЛ и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🥊 1:30*: Энтони Джошуа (Великобритания) — Даниэль Дюбуа (Великобритания), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа
22 сентября 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Энтони Джошуа
Не началось
Даниэль Дюбуа

Интрига: вернёт ли Эй Джей чемпионский пояс на своё плечо?

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа. Эй Джей получил прекрасную возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.

Собрали главные события турнира:
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: исторический турнира в разгаре! Ждём главный бой. LIVE
Live
Энтони Джошуа — Даниэль Дюбуа: исторический турнира в разгаре! Ждём главный бой. LIVE

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Атланта Юнайтед», МЛС

США — Major League Soccer . МЛС
22 сентября 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: забьёт ли Миранчук снова?

В прошлом матче МЛС «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» (2:2). Счёт во втором тайме сравнял российский полузащитник Алексей Миранчук. Что за гол забил новичок «Атланты»! Теперь команда ждёт подвигов от Миранчука во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз». Сможет ли Алексей придумать очередной гол-шедевр?

В прошлой игре Миранчук сотворил шедевр:
Миранчук — Месси — 1:0. Россиянин в США положил сказочный мяч «Интеру» в девятку! Видео
Миранчук — Месси — 1:0. Россиянин в США положил сказочный мяч «Интеру» в девятку! Видео

🏆🎾 10:00*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3), Сеул, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Сеул (ж). Финал
22 сентября 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Дарья Касаткина
13
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Беатрис Хаддад-Майя
17
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя

Интрига: завоюет ли Касаткина второй титул за сезон?

Дарья Касаткина пятый раз за сезон вышла в финал. Три первых матча она проиграла, а вот в Истбурне завоевала титул. Теперь за победу в Сеуле россиянка сразится с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Ранее теннисистки встречались трижды. Первые два поединка остались за бразильянкой — в Дохе-2023 и в полуфинале WTA Elite Trophy — 2023, а последняя встреча осталась за Дарьей — в Абу-Даби-2024. В случае успеха в Сеуле Касаткина ворвётся в топ-10.

Дарья отлично выступает в Южной Корее:
Касаткина — в финале Сеула и шаге от топ-10! Она вырвала победу в российском дерби
Касаткина — в финале Сеула и шаге от топ-10! Она вырвала победу в российском дерби

🏒 10:30: «Амур» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервётся ли кризис «Динамо»?

«Динамо», которое перед стартом сезона многими воспринималось как чемпион межсезонья, уступило в пяти первых матчах сезона из семи. В команде всё словно бы идёт не так: плохо играют легионеры, не спасают вратари, барахлит большинство. Впереди же матч в Хабаровске на пике дальневосточной акклиматизации, при этом «Амур» волей календаря всю эту неделю отдыхал.

Что происходит с московским клубом?
У «Динамо» ворох проблем и фиаско на старте сезона. Кто виноват и что делать?
У «Динамо» ворох проблем и фиаско на старте сезона. Кто виноват и что делать?

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: красноярский клуб дважды побеждал в прошлом сезоне, удастся ли команде Ведищева забрать стартовый матч?

«Енисей» по ходу прошлого регулярного чемпионата дважды обыграл «Локомотив-Кубань». В свою очередь, краснодарцы ответили – столько же раз побеждали красноярцев. Оба клуба сильно видоизменились, поэтому будет невероятно интересно посмотреть за тем, чьи же игроки лучше адаптировались ко всем изменениям. На Суперкубке Единой лиги «Локо» не без доли везения завоевал пятое место. Удастся ли команде с новым тренером – Андреем Ведищевым – начать новый сезон с победы?

На каком месте «Локо»:
Мощь ЦСКА и неожиданные претенденты на плей-офф. Главное перед стартом сезона Единой лиги
Мощь ЦСКА и неожиданные претенденты на плей-офф. Главное перед стартом сезона Единой лиги

⚽️ 14:15: «Химки» — «Оренбург», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Химки
Химки
Не начался
Оренбург
Оренбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из команд одержит долгожданную победу?

«Химки» и «Оренбург» на двоих одержали две победы за восемь туров. Негусто. Команды находятся в опасной зоне в турнирной таблице. Нужно исправлять ситуацию. Когда это делать, если не в матче с прямым конкурентом? Можно не только набрать очки, но и откинуть соперника.

Для чего «Химкам» столько футболистов?
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В составах двух аутсайдеров РПЛ — 64 футболиста. Зачем?

🏎 15:00: Формула-1, Гран-при Сингапура, гонка

Формула-1 2024. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Гонка (62 круга, 306.143 км)
22 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось

Интрига: за кем новое сражение Норриса с Ферстаппеном?

После пятничных тренировок на трассе «Марина Бей» было ощущение, что борьбу за победу в Сингапуре поведут Ландо Норрис и Шарль Леклер. Однако монегаск провалился в квалификации из-за сбоя в работе термочехлов и теперь начнёт воскресную гонку лишь девятым. Что ж, не беда: Ландо внезапно получил соперника не хуже в лице Макса Ферстаппена! Нидерландец и «Ред Булл» чудесным образом прибавили после пятницы, и теперь Макс составит Норрису компанию на первом ряду. Хватит ли у чемпиона темпа для конкуренции? Сохранит ли Ландо лидерство после старта или как обычно? Вмешается в ход гонки сейфти-кар? Вопросов полно!

Как прошла субботняя квалификация:
Ферстаппен восстал из пепла, а «Феррари» резко провалилась — сюрпризы Ф-1 в Сингапуре
Ферстаппен восстал из пепла, а «Феррари» резко провалилась — сюрпризы Ф-1 в Сингапуре

⚽️ 16:00: «Монако» — «Гавр», Лига 1, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Гавр
Гавр
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: российское дерби во Франции

Новая встреча российских футболистов в Европе! В прошлом сезоне «Монако» и «Гавр» дважды сыграли вничью. Так что Александр Головин и Далер Кузяев сильнейшего в очном противостоянии не выявили. Теперь — третий раунд. Ждём чьей-то победы? «Монако» — фаворит пары, однако «Гавр» неплохо начал сезон. Так что мини-сенсация вполне реальна.

В середине недели «Монако» неожиданно разобрался с «Барсой» в ЛЧ:
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео
Главная сенсация 1-го тура ЛЧ! «Монако» с Головиным наказали «Барселону»! Видео

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» Махачкала снова совершит мини-сенсацию?

Махачкалинское «Динамо» дерзко стартовало в РПЛ. Команда уже отняла очки у двух топов — «Краснодара» (0:0) и «Спартака» (1:1). В 9-м туре «Динамо» ждёт очередной непростой соперник. Команда едет в гости к «Ростову», который показывает не самые стабильные результаты. Хотя ростовчане и идут на седьмом месте, у клуба есть проблемы с игрой. Так что у «Динамо» есть шансы снова удивить.

Насколько сильно «Ростов» и Махачкала страдают от ошибок судей?
А что там с таблицей ошибок судей в РПЛ? Больше других страдают два новичка лиги
А что там с таблицей ошибок судей в РПЛ? Больше других страдают два новичка лиги

⚽️ 16:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» одержит долгожданную гостевую победу над «Спартаком»?

Новый эпизод старейшего московского дерби. «Динамо» не побеждает «Спартак» в гостях с мая 2018 года. Пора прерывать неудачную серию? Оба клуба борются за золото РПЛ, поэтому важны каждая победа и каждое очко. Отобрать их у прямого конкурента — классная цель. Нет сомнений, что нас ждёт яркий, весёлый и результативный матч.

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⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чем закончится главный матч в АПЛ?

Важнейший матч уже на старте сезона АПЛ! «Манчестер Сити» встретится с главным конкурентом двух последних чемпионатов — «Арсеналом». В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы не смогла обыграть лондонцев. Уже небольшой успех для «Арсенала». Однако теперь нужно не только одержать победу над «Сити», но и финишировать выше их в итоговой таблице АПЛ. Получится у «Арсенала» сделать шаг к этому? Или «Сити» одержит будничную победу?

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⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивит ли снова Батраков?

«Локомотив» удивляет в нынешнем сезоне. Клуб потерял несколько важных игроков, но нашёл нового лидера — Алексея Батракова. 19-летний полузащитник тащит «Локо» на вершину РПЛ. Шесть побед за восемь туров — классный результат. В следующем туре москвичи едут в гости в Нижний Новгород. «Пари НН» в прошедших четырёх встречах уступил трижды и сыграл вничью. Тренер Саша Илич находится на грани увольнения. Так что в следующем матче «Пари НН» обязан отдать 100% сил. Тяжёлое испытание для «Локо».

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⚽️ 19:30: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 6-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» выиграет в шестой раз подряд в Примере?

«Барселона» выдала пятиматчевую серию из побед на старте сезона Примеры. В Лиге чемпионов каталонцы неожиданно уступили «Монако» (1:2). Теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками в чемпионате. Правда, «Барса» едет в гости к «Вильярреалу». «Жёлтая субмарина» набрала хороший ход и занимает третье место в Примере. Так что каталонцев ожидает очень тяжёлый выезд. Но если «Барса» продлит победную серию до шести матчей, то будет героем.

Поражение «Барсы» от «Монако» в ЛЧ — не худшее развитие событий?
«Барселону» поставили на место. И это хорошо
«Барселону» поставили на место. И это хорошо

⚽️ 21:45: «Интер» — «Милан», Серия А, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Италия — Серия А . 5-й тур
22 сентября 2024, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Интер» «уволит» Паулу Фонсеку из «Милана»?

«Милан» не может обыграть «Интер» уже в шести матчах подряд. Да и нынешний сезон «россонери» под руководством Паулу Фонсеки начали слабо. Португалец уже находится на грани увольнения. Если «Интер» обыграет «Милан», то Фонсеку наверняка отправят «на выход». Получится у «россонери» отнять очки у принципиального конкурента? Или ждём нового тренера у «Милана».

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