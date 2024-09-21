Топ-события воскресенья: «Спартак» — «Динамо», «Сити» — «Арсенал» и «Интер» — «Милан»

За чем следить 22 сентября: титульный бой Джошуа — Дюбуа в боксе, финал Касаткиной в теннисе, Гран-при Сингапура Ф-1, КХЛ и баскетбол!

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Время в материале указано по Москве.

🏆🥊 1:30*: Энтони Джошуа (Великобритания) — Даниэль Дюбуа (Великобритания), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: вернёт ли Эй Джей чемпионский пояс на своё плечо?

21 сентября в Лондоне на «Уэмбли» пройдёт большой вечер профессионального бокса, который украсит титульный поединок в супертяжёлом весе между действующим чемпионом по версии IBF Даниэлем Дюбуа и одной из главных звёзд этого вида спорта Энтони Джошуа. Эй Джей получил прекрасную возможность вернуть звание чемпиона мира, которое он утратил три года назад в поединке с Александром Усиком. И в случае победы над Дюбуа британец, скорее всего, получит возможность сразиться с победителем боя-реванша Усик — Тайсон Фьюри.

⚽️ 2:30: «Нью-Йорк Ред Буллз» — «Атланта Юнайтед», МЛС

Интрига: забьёт ли Миранчук снова?

В прошлом матче МЛС «Атланта Юнайтед» сыграла вничью с «Интер Майами» (2:2). Счёт во втором тайме сравнял российский полузащитник Алексей Миранчук. Что за гол забил новичок «Атланты»! Теперь команда ждёт подвигов от Миранчука во встрече с «Нью-Йорк Ред Буллз». Сможет ли Алексей придумать очередной гол-шедевр?

🏆🎾 10:00*: Дарья Касаткина (Россия, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 3), Сеул, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Касаткина второй титул за сезон?

Дарья Касаткина пятый раз за сезон вышла в финал. Три первых матча она проиграла, а вот в Истбурне завоевала титул. Теперь за победу в Сеуле россиянка сразится с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии. Ранее теннисистки встречались трижды. Первые два поединка остались за бразильянкой — в Дохе-2023 и в полуфинале WTA Elite Trophy — 2023, а последняя встреча осталась за Дарьей — в Абу-Даби-2024. В случае успеха в Сеуле Касаткина ворвётся в топ-10.

🏒 10:30: «Амур» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2024, воскресенье. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервётся ли кризис «Динамо»?

«Динамо», которое перед стартом сезона многими воспринималось как чемпион межсезонья, уступило в пяти первых матчах сезона из семи. В команде всё словно бы идёт не так: плохо играют легионеры, не спасают вратари, барахлит большинство. Впереди же матч в Хабаровске на пике дальневосточной акклиматизации, при этом «Амур» волей календаря всю эту неделю отдыхал.

🏀 14:00: «Локомотив-Кубань» — «Енисей», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 22 сентября 2024, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Енисей Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: красноярский клуб дважды побеждал в прошлом сезоне, удастся ли команде Ведищева забрать стартовый матч?

«Енисей» по ходу прошлого регулярного чемпионата дважды обыграл «Локомотив-Кубань». В свою очередь, краснодарцы ответили – столько же раз побеждали красноярцев. Оба клуба сильно видоизменились, поэтому будет невероятно интересно посмотреть за тем, чьи же игроки лучше адаптировались ко всем изменениям. На Суперкубке Единой лиги «Локо» не без доли везения завоевал пятое место. Удастся ли команде с новым тренером – Андреем Ведищевым – начать новый сезон с победы?

⚽️ 14:15: «Химки» — «Оренбург», РПЛ, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто из команд одержит долгожданную победу?

«Химки» и «Оренбург» на двоих одержали две победы за восемь туров. Негусто. Команды находятся в опасной зоне в турнирной таблице. Нужно исправлять ситуацию. Когда это делать, если не в матче с прямым конкурентом? Можно не только набрать очки, но и откинуть соперника.

🏎 15:00: Формула-1, Гран-при Сингапура, гонка

Интрига: за кем новое сражение Норриса с Ферстаппеном?

После пятничных тренировок на трассе «Марина Бей» было ощущение, что борьбу за победу в Сингапуре поведут Ландо Норрис и Шарль Леклер. Однако монегаск провалился в квалификации из-за сбоя в работе термочехлов и теперь начнёт воскресную гонку лишь девятым. Что ж, не беда: Ландо внезапно получил соперника не хуже в лице Макса Ферстаппена! Нидерландец и «Ред Булл» чудесным образом прибавили после пятницы, и теперь Макс составит Норрису компанию на первом ряду. Хватит ли у чемпиона темпа для конкуренции? Сохранит ли Ландо лидерство после старта или как обычно? Вмешается в ход гонки сейфти-кар? Вопросов полно!

⚽️ 16:00: «Монако» — «Гавр», Лига 1, 5-й тур

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Интрига: российское дерби во Франции

Новая встреча российских футболистов в Европе! В прошлом сезоне «Монако» и «Гавр» дважды сыграли вничью. Так что Александр Головин и Далер Кузяев сильнейшего в очном противостоянии не выявили. Теперь — третий раунд. Ждём чьей-то победы? «Монако» — фаворит пары, однако «Гавр» неплохо начал сезон. Так что мини-сенсация вполне реальна.

⚽️ 16:30: «Ростов» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 9-й тур

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Интрига: «Динамо» Махачкала снова совершит мини-сенсацию?

Махачкалинское «Динамо» дерзко стартовало в РПЛ. Команда уже отняла очки у двух топов — «Краснодара» (0:0) и «Спартака» (1:1). В 9-м туре «Динамо» ждёт очередной непростой соперник. Команда едет в гости к «Ростову», который показывает не самые стабильные результаты. Хотя ростовчане и идут на седьмом месте, у клуба есть проблемы с игрой. Так что у «Динамо» есть шансы снова удивить.

⚽️ 16:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, РПЛ, 9-й тур

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Интрига: «Динамо» одержит долгожданную гостевую победу над «Спартаком»?

Новый эпизод старейшего московского дерби. «Динамо» не побеждает «Спартак» в гостях с мая 2018 года. Пора прерывать неудачную серию? Оба клуба борются за золото РПЛ, поэтому важны каждая победа и каждое очко. Отобрать их у прямого конкурента — классная цель. Нет сомнений, что нас ждёт яркий, весёлый и результативный матч.

⚽️ 18:30: «Манчестер Сити» — «Арсенал», АПЛ, 5-й тур

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Интрига: чем закончится главный матч в АПЛ?

Важнейший матч уже на старте сезона АПЛ! «Манчестер Сити» встретится с главным конкурентом двух последних чемпионатов — «Арсеналом». В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы не смогла обыграть лондонцев. Уже небольшой успех для «Арсенала». Однако теперь нужно не только одержать победу над «Сити», но и финишировать выше их в итоговой таблице АПЛ. Получится у «Арсенала» сделать шаг к этому? Или «Сити» одержит будничную победу?

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⚽️ 19:00: «Пари Нижний Новгород» — «Локомотив», РПЛ, 9-й тур

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Интрига: удивит ли снова Батраков?

«Локомотив» удивляет в нынешнем сезоне. Клуб потерял несколько важных игроков, но нашёл нового лидера — Алексея Батракова. 19-летний полузащитник тащит «Локо» на вершину РПЛ. Шесть побед за восемь туров — классный результат. В следующем туре москвичи едут в гости в Нижний Новгород. «Пари НН» в прошедших четырёх встречах уступил трижды и сыграл вничью. Тренер Саша Илич находится на грани увольнения. Так что в следующем матче «Пари НН» обязан отдать 100% сил. Тяжёлое испытание для «Локо».

⚽️ 19:30: «Вильярреал» — «Барселона», Примера, 6-й тур

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Интрига: «Барса» выиграет в шестой раз подряд в Примере?

«Барселона» выдала пятиматчевую серию из побед на старте сезона Примеры. В Лиге чемпионов каталонцы неожиданно уступили «Монако» (1:2). Теперь нужно реабилитироваться перед болельщиками в чемпионате. Правда, «Барса» едет в гости к «Вильярреалу». «Жёлтая субмарина» набрала хороший ход и занимает третье место в Примере. Так что каталонцев ожидает очень тяжёлый выезд. Но если «Барса» продлит победную серию до шести матчей, то будет героем.

⚽️ 21:45: «Интер» — «Милан», Серия А, 5-й тур

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Интрига: «Интер» «уволит» Паулу Фонсеку из «Милана»?

«Милан» не может обыграть «Интер» уже в шести матчах подряд. Да и нынешний сезон «россонери» под руководством Паулу Фонсеки начали слабо. Португалец уже находится на грани увольнения. Если «Интер» обыграет «Милан», то Фонсеку наверняка отправят «на выход». Получится у «россонери» отнять очки у принципиального конкурента? Или ждём нового тренера у «Милана».