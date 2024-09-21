У «Зенита» не идёт игра с Соболевым. От сенсации с аутсайдером спасли другие форварды

«Зенит» не отдаёт первое место. Команда Сергея Семака выиграла дома у «Факела», но с каким трудом! Петербуржцы опережают на два очка «Краснодар», а в следующем туре 28 сентября чемпион и вице-чемпион сразятся в Краснодаре.

Сергей Семак снова поставил в атаку трио форвардов Соболев – Лусиано – Кассьерра. Интриговало, как «Зенит» сыграет в таком сочетании на этот раз, ведь с ЦСКА был очевидный дисбаланс. В запасе остался имевший проблемы со здоровьем Клаудиньо. А главным событием стало возвращение в заявку после перелома руки Глушенкова. Разрывавший всех на старте сезона новичок начал матч с «Факелом» на скамейке.

«Зенит» на самом деле вышел по схеме 4-4-2, а Лусиано с Педро формально действовали на флангах. Однако при позиционных атаках хозяев ширину создавали крайние защитники, тогда как аргентинец с молодым бразильцем заполняли пространство между линиями. А пространства там было – минимум. «Факел» очень плотно, организованно и страстно оборонялся средним блоком, но ближе к перерыву воронежский блок всё чаще стал превращаться в низкий. Это и понятно: команда Дмитрия Пятибратова вела в счёте, подустала, бегая за мячом (преимущество сине-бело-голубых по владению доходило до 75% против 25%).

Но вот дебют игры полностью остался за «Факелом»! Воронежцы начали довольно смело, первыми нанесли удар по воротам и создали голевой момент. Сначала быстрый гол мог забить Щетинин, когда «Зенит» в который уже раз подвела его вредная привычка – катать мяч у своих ворот. Погоня за современными тенденциями не только не улучшила игру команды Семака, но и в целом привела к тому, что «Зенит» стал хуже играть с прямыми конкурентами. На сей раз и «Факел» поймал чемпиона на ошибке при розыгрыше от вратаря. Караваев подставил Вендела неудобным пасом, тем не менее Щетинин простил сине-бело-голубых.

Зато на восьмой минуте бурный старт принёс «Факелу» гол. Марков выиграл верх на стандарте и бил головой – мяч попал в руку Эраковича. Бесспорный пенальти. Воспитанник «Зенита» Марков сам же и реализовал 11-метровый, переиграв на паузе Латышонка. Это был лишь второй мяч, пропущенный чемпионом и его новым вратарём в сезоне РПЛ.

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У «Зенита» в первом тайме совсем не получалась игра в атаке. Обладая тройкой рослых форвардов, вполне оправданно было бы бомбардировать штрафную соперника кроссами. Тем не менее по истечении почти что получаса матча хозяева сделали лишь один неточный кросс. «Факел» своими 5-4-1 здорово перекрывал все зоны, но чего хотел «Зенит»? Это было непонятно. 0 ударов в створ за 45 минут! Соболев по такой игре выпал, заработал лишь жёлтую карточку, грубовато пойдя в отбор на эмоциях.

Напрашивались замены у «Зенита» в перерыве, но Семак сделал сразу тройную! При этом оставил на поле висевшего на карточке Соболева, хотя на его уход с поля перед вторым таймом можно было принимать ставки. В обороне Мантуан поменял Караваева, а Алип – Эраковича (очевидно, чтобы вписаться с помощью казахстанца в лимит на легионеров). В полузащите Педро уступил место на поле Клаудиньо. «Зенит» сохранил схему с четырьмя защитниками, а при владении по-прежнему образовывал тройку сзади за счёт смещений в глубину Барриоса.

«Зенит» улучшил движение мяча, прижав «Факел» к его воротам, и забил быстрый гол после того, как команде Семака наконец-то удалось подготовить и свободно исполнить кросс. Дуглас Сантос навесил, Юрганов вынес мяч прямо на ногу Мантуану, а удар свежего бразильца превратился в голевой пас на Кассьерру. Колумбиец избежал офсайда.

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«Зенит» увеличил владение до 80%, но до середины тайма не мог сломать оборонительную стену «Факела». Семак искал варианты. Например, поменял флангами Дугласа Сантоса и Мантуана. Идея была понятна: от бразильцев требовалось смещаться в полуфланги под подачи с удобной ноги. Тренер «Зенита» стал готовить замену Соболева на Ерохина, и за какие-то секунды до неё хозяева забили второй гол. И тут обошлось без Соболева. В атаке поучаствовали Дуглас Сантос с Клаудиньо, а в штрафной всё решил за счёт индивидуального мастерства Лусиано. Гонду раскачал Калинина и здорово пробил на средней высоте в дальний угол. Аргентинец поражает ворота в каждом матче за «Зенит» после своего перехода – вот это подписание!

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За четверть часа до конца на поле появился и Глушенков – с лангеткой на руке. Встретили его трибуны, прямо скажем, лучше, чем проводили Соболева, несмотря на громкое интервью Максима. На 85-й минуте Глушенков не добежал в обороне, и «Факел» создал свой первый момент во второй половине игры. Калинин просто простил чемпиона. В ответ «Зенит» выстрелил идеальной контратакой с участием Клаудиньо, Лусиано и Вендела, который выдержал мастерскую паузу и подарил гол Ерохину.

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В результате «Зенит» победил, сыграв только тайм на своём уровне.