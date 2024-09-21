ЦСКА шёл к спокойной победе в Казани. А в итоге должен благодарить Акинфеева за ничью

ЦСКА потерял два очка в Казани, а «Рубин» прервал неудачную серию. У этой игры получились разные по содержанию таймы.

Из стартового состава ЦСКА после матча в предыдущем туре РПЛ с «Зенитом» выпали два соотечественника тренера Марко Николича – Гаич и Зделар. Правый латераль остался на скамейке, а центрхав отсутствовал в заявке из-за повреждения. Это открыло дорогу в основу молодому Кисляку, который сделал всё, чтобы использовать свой шанс.

В игре «Рубина» с ЦСКА наложились друг на друга две одинаковые схемы 3-4-2-1. Начало прошло в борьбе за инициативу, но потом преимущество армейцев становилось всё более и более заметным. Москвичи больше владели мячом и быстро возвращали его себе после потерь. У «Рубина» не получалась контригра. Новичкам казанцев – центральному полузащитнику Ходже и левому инсайду Чуни – потребуется время для адаптации. Пока они не до конца понимают игру команды. Характерный эпизод случился в первом тайме, когда Рожков с негодованием отреагировал на ошибку албанца в простом эпизоде.

У ЦСКА, как обычно в этом сезоне, в центре внимания находился Обляков. Хавбек сборной России мог забить быстрый гол, а ещё через несколько минут после его подачи с углового бил Виллиан Роша. Летевший в ворота мяч остановил страховавший голкипера Рожков. Тем не менее после четверти часа игры команда Николича повела. Свой бывший клуб огорчил Жемалетдинов, который набрал приличную форму. У ЦСКА прошла двоечка на левом фланге, Файзуллаев прострелил на атаковавшего вторым темпом Рифата, и тот безупречно пробил в касание.

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Первый удар по воротам Акинфеева (из всего лишь двух до перерыва) казанцы нанесли только спустя полтайма. Да и в том эпизоде у Даку была не та позиция, чтобы удивить опытного голкипера. Более того, за 45 минут только один игрок хозяев встретился с мячом в штрафной армейцев. Опять-таки центрфорвард Даку. А вот ЦСКА, контролируя ситуацию на поле, забил ещё раз. Но гол Мусаева, который во многом создал Жемалетдинов, был отменён из-за офсайда в более ранней фазе атаки. Очень обидное судейское решение для Мусаева.

В перерыве Рашид Рахимов усилил центр поля – заменил Ваду на Зотова. И «Рубин» заметно прибавил. Неужели всё дело в том, что выпал один игрок? Так или иначе казанцы сравняли счёт в дебюте второго тайма. Два раза сработала связка Кабутов – Тесленко. Армейцы проигрывали хозяевам эпизоды на стандартах. В первом случае ЦСКА спас чудесным сейвом Акинфеев, а Даку, добивая в пустые ворота, не сумел как следует подстроиться под мяч и умудрился попасть в штангу. А вот со второй попытки Тесленко пробил Акинфеева. Вообще не оставил голкиперу шансов на сейв. ЦСКА нужно улучшать защиту на стандартах.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

При счёте 1:1 обе команды хотели играть на победу, поэтому футбол стал поинтереснее с точки зрения количества голевых моментов. Николич усилил атаку, выпустив новичка Гуарирапу. А вот Даку настолько горел игрой, что в одном из эпизодов сбил в подкате… своего партнёра Ходжу. Но и к голу албанец был максимально близок. Акинфеев опять совершил фантастический сейв, когда капитан хозяев стрелял в дальний нижний угол. У ЦСКА же, что называется, 100-процентный момент упустил Обляков. Не попал из убойной позиции – удивительный промах для игрока его класса.

В концовке была игра «на три результата», хотя соперники стали действовать осторожнее. ЦСКА мог не доводить до такого финала, если бы больше выжал из своего перевеса в первом тайме. «Рубин» же удивительная команда. В восьми из девяти туров казанцы уступали в счёте, но в половине матчей уходили от поражения или даже побеждали. Что мешает так играть с самого начала? Сегодня «Рубин» сильно уступил ЦСКА по ударам – 12:20 (в створ – 4:6), тем не менее забрал ничью, которой Рахимов в глубине души наверняка доволен.