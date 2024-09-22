Сафонов пропустил первый же удар в створ. Обидный дебют россиянина за «ПСЖ» в чемпионате

Матвей Сафонов во второй раз за три дня вышел в стартовом составе «ПСЖ». Его конкурент Доннарумма продолжает восстанавливаться от травмы, поэтому пропустил и матч 5-го тура чемпионата Франции с «Реймсом». «ПСЖ» без Сафонова победил во всех четырёх турах Лиги 1, но лишь однажды сыграл «на ноль», а «Реймс» перед визитом в Париж занимал восьмое место.

Луис Энрике продолжает экспериментировать с позициями игроков на поле. На сей раз «ПСЖ» сыграл с центрфорвардом Коло Муани, но тот на самом деле вышел справа. Так что чемпион Франции опять действовал, по сути, с «ложной девяткой» впереди – эту роль исполнял Дуэ. При обороне на позицию правого защитника опускался Заир-Эмери, а при владении (парижане контролировали мяч около 80% времени) он летел вперёд, как делает обычно Хакими. Сзади оставалась тройка защитников.

«ПСЖ» владел мячом и территорией, тем не менее «Реймс» безупречно оборонялся средним блоком. У парижан не получалось находить пространство между линиями, поэтому фаворит надеялся на забросы за спины защитникам – под рывки атакующих футболистов из глубины. Но первый момент команда Луиса Энрике создала только в середине тайма, когда голкипер Диуф ярким сейвом не дал забить Ли Кан Ину.

К этому времени «Реймс» уже выигрывал со счётом 1:0. К сожалению, Сафонов пропустил в чемпионате Франции после первого же удара по своим воротам. Хозяевам удалась редкая контратака, японец Ито выполнил кросс справа на своего соотечественника Накамуру, а форварду помог удачный отскок мяча. Японец свободно бил с семи-восьми метров. Матвей дотянулся до мяча, но тот нырнул в сетку от рук голкипера. Понятно, что россиянин не виноват в голе, однако было бы куда лучше начать карьеру в Лиге 1 с чудесного спасения. На всё это глядел с трибун стадиона в Реймсе конкурент Доннарумма.

Больше у Сафонова работы до перерыва и не было. Однажды Матвей поймал мяч на выходе после подачи справа, а приземлившись, врезался в соперника. Судья зафиксировал фол – футболист «Реймса» извинился. Вот, собственно, и всё. Впрочем, и «ПСЖ» откровенно плохо играл в атаке. Скоростей и креатива команде Луиса Энрике недоставало.

Во втором тайме игра шла в прежнем ключе. Словно и не было перерыва. «ПСЖ» по-прежнему застревал в позиционных атаках. Стоял перед закрытой дверью и долго подбирал нужные ключи – эти не подошли, и те тоже. Дуэ свалился в штрафной «Реймса» после единоборства с Бутой. Контакт в ногах был, пенальти – нет. Баркола опасно бил головой после кросса справа, но не попал. Только в этих эпизодах парижане могли рассчитывать на быстрый гол.

После часа матча Луис Энрике бросил в бой Дембеле. Отдых для звезды закончился из-за угрозы поражения «ПСЖ». Тренер «Реймса» Лука Элснер, возглавлявший в прошлом сезоне «Гавр» Далера Кузяева, добавил пятого защитника. И не угадал. Дембеле тут же сравнял счёт, реализовав на дальней штанге прострел Жоау Невеша. Эпизод проверяли на офсайд – «вне игры» не было. Усман забил первым ударом в створ на обе команды во второй половине.

Ещё через несколько минут судьи простили «ПСЖ». Хавбек парижан Фабиан Руис в собственной штрафной заехал рукой по лицу Мунеци. Удар был настолько очевидный и достаточно сильный, что, казалось, рефери Пиньяр точно назначит 11-метровый и даст шанс Сафонову превратиться в героя матча. Но арбитр не зафиксировал фол, а ассистенты на VAR его, судя по всему, поддержали. Ох уж это судейство! Всё время что-то меняется в правилах.

Когда смотришь матчи «ПСЖ», ощущение, что это фильм, который ты уже не единожды видел. Причём не самый захватывающий. Поэтому бывает очень скучно. Таков стиль Луиса Энрике, что тут поделаешь? Парижане продолжали усыплять соперника перепасовкой, а «Реймс» вопреки всем прогнозам держался, не терял концентрации на фоне усталости.

В итоге чемпион Франции завершил встречу с 11 ударами против восьми у хозяев. В створ – 4:1. В компенсированное время ближе к победному голу был даже «Реймс», вот только после контрвыпада два в один Санги пробил выше ворот. Так что Сафонов закончил матч на «Огюст Делон» с нулём сейвов. Игру россиянина просто невозможно оценить.