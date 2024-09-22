«Реал» выдал классный сценарий. Только вот лидер снова травмировался

У «Реала» на неделе получился тяжёлый матч со «Штутгартом» в Лиге чемпионов. Видимо, поэтому Анчелотти устроил значительную ротацию. В матче 6-го тура на скамейке оказался Винисиус, а из четвёрки защитников в старте остался только Карвахаль, да и то на другой позиции (вернулся на свой правый фланг).

Матч начался с того, что Беллингем рухнул на газон и схватился за плечо после единоборства. Англичанин уже пропустил начало сезона, и новая травма стала бы для «Реала» серьёзной проблемой. Однако Джуд вскоре смог продолжить игру.

Травма Джуда Беллингема Фото: David Ramos/Getty Images

Несмотря на все сложности с составом, «Реал» выглядел солидно. Уже на 11-й минуте Гюлер скинул мяч головой, и Мбаппе должен был забивать. Француз хорошо обработал мяч грудью, но удар с нескольких метров пришёлся во вратаря. Были у Мбаппе и другие моменты, но забить всё не получалось. «Эспаньол» дисциплинированно держался у своих ворот и не атаковал большими силами.

Каталонская команда этим летом с трудом, но всё-таки вернулась в Ла Лигу спустя год отсутствия, а после стартовых туров обосновалась в середине таблицы. В составе «Эспаньола» есть такие футболисты, как Ромеро, Лосано и Хеддира. Правда, это всё не совсем те люди, а которых вы могли подумать. А вот Крал – тот самый, спартаковский. Примечательно, что в полузащите он играл вместе с местным воспитанником по фамилии Каррерас.

«Реал» Мадрид — «Эспаньол» — 4:1 Фото: Кадр трансляции

Эпизод на 41-й минуте мог стать ключевым в матче, но не стал. Кабрера контролировал мяч, но заехал Франу Гарсии по лицу. Скорее всего, случайно, но было весьма похоже на фол по неосторожности. Есть ощущение, что, случись такой эпизод в центре поля – и судья зафиксировал бы фол. А тут обошлось без пенальти.

Веселье началось во втором тайме. Что-то нашло на Куртуа, который не справился с относительно простым прострелом и отправил мяч себе в ворота. «Реал» пропустил дома в Ла Лиге впервые с апреля, когда в Мадрид приезжала «Барселона». Анчелотти отреагировал мгновенно, выпустив Винисиуса. Спустя лишь пару минут помутнение случилось уже у вратаря «Эспаньола». Жоан Гарсия в похожей ситуации не справился с прострелом, и Карвахаль без помех бил с ленточки при максимальном xG, который только существует.

«Реал» Мадрид — «Эспаньол» — 4:1 Фото: Кадр трансляции

При счёте 1:1 «Эспаньол» тянул время как только мог. Гости не стеснялись лежать на газоне, а вратарь получил жёлтую карточку за долгий ввод мяча в игру. Не помогло. Давление «Реала» завершилось победным голом на 75-й минуте. Винисиус с левого фланга исполнял классный ассист внешней стороной стопы, а набежавший Родриго с лёгкостью положил мяч в ворота.

По сути, на этом матч закончился, потому что дальше «Эспаньол» развалился и сам подарил хозяевам третий гол. «Реал» даже без особого прессинга обокрал соперника и без проблем разобрался на пространстве – Мбаппе отдал ассист, а Винисиус завершил атаку. Ну а под конец матча ещё и Эндрик классно обвёл соперника, заработав пенальти, который реализовал Мбаппе – 4:1. В компенсированное время Вальверде уже позволял себе отдавать неточный пас рабоной.

«Реал» Мадрид — «Эспаньол» — 4:1 Фото: Кадр трансляции

Единственное, что в этот вечер могло напрячь фанатов «Реала» – это плечо Беллингема. Даже после замены англичанин ещё долго держался за него.