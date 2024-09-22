Помните, каким характерным игроком был Артета? Но всю карьеру преследовала одна проблема

Через три месяца Микель Артета-тренер преодолеет пятилетний рубеж в «Арсенале». Столько же он провёл в Лондоне как игрок, после чего завершил карьеру. Она получилась весьма насыщенной, но явно не такой, какую он заслуживал. Спасибо бешеному испанскому поколению.

Артета не прошёл испытание «Барселоной»

«В детстве я болел за «Барсу» из-за их стиля», — признавался Микель. В те годы она как раз по-настоящему вернула величие: штамповала внутренние трофеи, впервые взяла Кубок чемпионов, несколько раз забрала Кубок обладателей Кубков. Каталонский клуб стал для баска мечтой, и в июле 1997-го она осуществилась.

«Барселона» забрала из Сан-Себастьяна троих перспективных ребят: Артету и его товарищей — Джона Альвареса и Микеля Янгуаса. Имена этой пары — уже большой спойлер на вопрос, сложилась ли их футбольная карьера. Первый, например, с перерывами вот уже практически 20 лет трудится в «Барсе» физиотерапевтом.

Тем не менее не преуспел в Каталонии и будущий герой «Арсенала». Да и как полноценно забраться в основу, когда там рулят игрой Пеп Гвардиола, Филлип Коку и юный Хави? Да и кроме них, конкурентов хватало. Нужно быть кем-то вроде Андреса Иньесты, который тогда тоже прокачивался в «Ла Масии». Уровень сложности задачи — божественный. Даже для такого технаря, как Микель.

Артета был на самом деле хорош. Однажды, играя за молодёжку баскской команды «Антигуоко», он сотворил настоящий шедевр: в матче с сильными сверстниками из «Реала Сосьедад» обыграл нескольких соперников и с нерабочей левой перекинул вратаря. Тренер Роберто Монтьель выпал в осадок: «Мяч летел через перекладину, но в этот момент мы смотрели не за ним, а с удивлением друг на друга. Это было великолепно».

Микель Артета Фото: fcbarcelona.com

Вот как каталонский период описывал сам Микель: «29-летний Пеп был капитаном. Блистал и Хави. Просто немыслимо! Я осознавал, что ради практики лучше сменить клуб. Впервые за «Барсу» я сыграл в 16 лет, когда поменял Гвардиолу. Рядом находились Ривалдо, Фигу, Клюйверт, Луис Энрике. Все — суперзвёзды. Было нелегко уходить, но зачастую важнее твёрдо стоять на земле. Мне пришлось бы ещё три года прождать очереди в основе. Поэтому я принял предложение «ПСЖ», чтобы сыграть в Лиге чемпионов. Рассчитывал, что, возможно, вернусь года через два».

Закрепиться Артете в «Барселоне» могло помешать и неидеальное поведение. Он сам не скрывал, что не был примером для подражания: «Когда достигаешь такого уровня, легко потерять голову. Парни из академии говорили: «Давай перелезем через забор и махнём на вечеринку».

Особенный случай подсвечивал Пепе Рейна. Вратарь рассказывал, как заскучавший Микель кидался из окна кубиками льда и случайно угодил в тренера Лоренсо Ферреру. Когда эти слова дошли до Артеты, он поправил экс-партнёра: «Пепе ошибся. Это были не кубики льда, а пакет с водой».

Во Франции Артета впервые по-настоящему заявил о себе

В январе 2001-го Микеля на полтора года арендовал «ПСЖ». Именно тогда и началась его карьера на высоком уровне. До богатых времён спонсорства шейхов парижане были далеко, тем не менее состав они собрали приличный: Николя Анелька, Джей-Джей Окоча, Игорь Яновский, Габриэль Хайнце, Маурисио Почеттино, летом пришёл Роналдиньо. Будущий конструктор «Тоттенхэма» стал для Артеты вторым отцом, помог выучить французский язык и дал уроки профессионализма.

Микель Артета Главный тренер «Арсенала» «Почеттино был основным в сборной Аргентины, а я — ребёнком, который недавно покинул «Ла Масию». Мы два месяца жили вместе: Маурисио с семьёй и я. Он защищал меня, заботился, давал советы. Навсегда ему благодарен. У него я научился заботе о молодых новичках и много лет спустя точно так же опекал в «Арсенале» 19-летнего Эктора Бельерина».

Проблем с практикой в Париже у испанца не было: ему доверили роль плеймейкера, и он оформил 5+5 в 53 матчах. Воплотилось и пожелание вживую послушать гимн ЛЧ: 18-летний Артета (самый молодой в команде) отбегал две встречи с «Миланом», где противостоял Паоло Мальдини, выходил против вице-чемпиона Испании «Депортиво» и отдал ассист в игре с «Галатасараем». Тренер «ПСЖ» Луис Фернандес высоко оценивал его способности: «Микель — очень умный. Он адаптировался и на поле, и вне его, отличался хорошим этикетом, манерами и всегда был уважителен. Я просил его технично принимать мяч, разворачиваться и вести игру. Благодаря качествам и лёгкости в обращении с мячом всё становилось проще».

Микель Артета Фото: Tony Marshall/Getty Images

Артета взял на себя невероятную ответственность в Шотландии. И не подвёл

В 1/16 финала Кубка УЕФА — 2001/2002 «ПСЖ» выпал «Рейнджерс» Дика Адвоката. Голландец запросил отчёт о парижанах у главного скаута команды Юэна Честера. Тот дважды вылетал на их матчи и резюмировал: «Молодой Артета — самый влиятельный игрок оттуда». По пенальти дальше прошли шотландцы, тем не менее Микель на деле подтвердил высокий уровень.

Через полгода он вернулся из аренды. Возможности закрепиться по-прежнему не было. И тут прошёл оффер от «Рейнджерс» — шотландцы хоть и сменили тренера, не пожалели за юное дарование € 7,9 млн. Прошло уже 22 года, а тот переход до сих пор остаётся 12-м по дороговизне в Премьершипе.

Разочаровывающим трансфер точно не стал. Скорее, наоборот. В первом сезоне испанец провёл 30 матчей и накопил 4+3. Один из главных эпизодов его шотландской карьеры — быстрый гол в дебютном «дерби старой фирмы» с «Селтиком» (3:3). «Будто ты в стиральной машине на тысяче оборотах», — описывал Артета накал важнейшего шотландского противостояния.

Микель Артета Фото: Jeff Holmes/Getty Images

Именно его хладнокровие застолбило команде чемпионство. Перед последним туром «Рейнджерс» и «Селтик» накопили по 94 очка. Разница мячей также была равной, только первые забили на гол больше. Да, преимущество. Но насколько же мизерное!

Шла 90+2-я минута. «Джерс» побеждали дома «Данфермлин» 5:1. Конкурент тем временем убирал с пути «Килмарнок» (4:0). Судьбу медалей решал любой гол в параллельных встречах. И вот «Рейнджерс» заработали пенальти. На поле находились опытные Барри Фергюсон, Рональд де Бур и Шота Арвеладзе, однако к мячу уверенно направился 20-летний Артета. В шоке от этого находились даже сидящие на трибуне родители и девушка Микеля. Спокойный удар в правый нижний угол — и стадион утонул в овациях.

Чтобы взять на себя ответственность в столь юном возрасте и в такой ситуации, нужно быть настоящим лидером. Особенно когда предыдущие два года чемпионом становился «Селтик». Микель доказал, что у него стальной характер. При этом безумно скромный. «Я и он были как отец с сыном. Мы с женой постоянно брали Микеля и его девушку с собой и прекрасно ладили, так что я взял его под своё крыло. Это прекрасный человек: скромный, всегда хотел учиться и слушать», — подобная характеристика Артеты от де Бура дорогого стоит.

Микель Артета (слева) Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В следующем сезоне испанец и вовсе наколотил девять мячей в 30 матчах, став штатным пенальтистом. Тем не менее команда полностью перестроилась и отпустила многих лидеров, а Артету тренерский штаб превратил из плеймейкера в бокс-ту-бокса, где он уже не показывал лучших качеств. Итог — 17-очковое отставание от «Селтика».

Быстрое возвращение на родину и триумфальный переезд в Англию

Микель затосковал по родине, и в июле 2004-го вовремя подсуетился клуб из его Страны Басков — «Реал Сосьедад», где играл друг детства и партнёр по «Антигуоко» Хаби Алонсо. Правда, всего через полтора месяца будущий тренер-чемпион Бундеслиги внезапно переехал в «Ливерпуль». Возможно, он бы и остался, ведь изначально мерсисайдцы хотели подписать Джои Бартона. Тот даже побывал на их базе в Мелвуде. Однако руководство клуба сменило Жерара Улье на Рафу Бенитеса, и тот захотел именно Хаби.

За подобную рокировку эксцентричный британец не простил Алонсо и в одном из матчей за «Ньюкасл» прыгнул в него двумя ногами, схлопотав удаление. Хотя, казалось бы, винить нужно совсем не его. Но вернёмся к Артете. После неудавшегося воссоединения с Хаби он не задержался в Басконии, проведя там всего полгода и катапультировавшись как раз по соседству с другом — в «Эвертон», где нуждались в замене брутальному Томасу Гравесену. За «Сосьедад» у Микеля всего 17 матчей и 1+1.

Микель Артета Фото: realsociedad.eus

«Ириски» надолго стали главным клубом в его карьере. Шесть с половиной лет, 209 матчей, 35 голов и 36 ассистов, два звания клубному игроку года и признание лучшим полузащитником АПЛ-2007/2008 от Sky Sports. Достаточно перечислить места «Эвертона» в АПЛ до и после прихода Артеты: 16-е, 14-е, 13-е, 16-е, 15-е, седьмое и 17-е сменились четвертым, 11-м, седьмым, пятым, снова пятым, восьмым и седьмым. И это ещё он целый год пропустил из-за разрыва крестообразной связки.

Понятно, что дело не только в испанце — Дэвид Мойес сколотил отличную банду. Но не признать огромный вклад Артеты будет преступлением. Именно он вёл игру «ирисок», при необходимости выходил на всех позициях в полузащите, был её стержнем и ключевой фигурой.

«Микель — превосходный лидер. У нас установилось прекрасное взаимопонимание и на поле, и за его пределами. Мы подолгу общались после матчей и тренировок, анализировали нашу игру и ближайшего соперника. Артета всегда был тренером, даже оставаясь футболистом. Он переваривал всю информацию от Мойеса и сам искал лучшие варианты игры, рассказывая о них партнёрам», — хвалил Артету Тим Кэхилл.

В «Эвертоне» испанец накопил множество решающих голевых действий. Например, дубль из ассистов в матчах с «Ньюкаслом» и «Сток Сити», по победной голевой передаче в противостояниях с обоими клубами из Манчестера. На уровне сборной Испании его, увы, всё равно не котировали. Проблема со старта карьеры перенеслась на всю дальнейшую. Только в конкуренты добавились ещё и другие монстры вроде Фабрегаса. В любую другую национальную команду такого сильного игрока взяли бы без раздумий. Но…

В 2010-м этим хотел воспользоваться Фабио Капелло, пригласив Артету в сборную Англии. Тот как раз провёл в Великобритании пять лет и мог бы оформить себе новое гражданство. Добро дал в том числе капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард. За был и Микель, вот только ФИФА подобный ход не одобрила. В феврале этого года популярное издание FourFourTwo признало Артету лучшим футболистом из тех, кого никогда не вызывали в национальную команду.

Микель Артета Фото: Ben Radford/Getty Images

В финальном ливерпульском отрезке несостоявшийся англичанин тем не менее начал сдавать. Ему был необходим новый вызов. И он нашёл его в Лондоне, согласившись на солидное понижение зарплаты.

Трансфер Артеты в «Арсенал» заранее казался провальным. Напрасно

«Канониры» забрали Артету в последний день летнего трансферного окна 2011 года. То были сложные времена для клуба. Представьте себе, вы отпустили Фабрегаса и Самира Насри, а привезли Жервиньо, Пак Чу Юна, Андре Сантоса и 29-летнего травматичного, переставшего показывать высокий класс за «Эвертон» испанца. За Микеля ещё и € 12 млн отдали, что по тем временам не так уж и мало. Особенно для вечно экономящей команды Арсена Венгера. Но вы же помните про характер Артеты?

Тренер видел его опорником. Сравните хотя бы статистику Микеля в «Эвертоне» и «Арсенале»: 150 матчей, 16+8. Он принялся отсматривать видео с игрой мастеров в этом деле — Алонсо, Серхио Бускетса и Майкла Кэррика. И вписался на непривычную роль, постепенно став тем, кто не кажется лишним в данном ряду. Заодно прокачивая новых коллег — Алекса Сонга и мистера «похоронный гол» Аарона Рэмси.

«Мне пришлось адаптироваться и многим пожертвовать ради команды. Я прилагал максимум усилий и очень усердно трудился, чтобы в новой роли помогать партнёрам. Добавлять команде баланса между обороной и атакой — крайне важная работа. Я больше не могу подключаться впёред так часто, как привык, но готов идти на жертвы, если так нужно «Арсеналу», — объяснял испанец непростое перевоплощение.

Микель Артета Фото: Clive Mason/Getty Images

Разумеется, при таких вводных Артета не мог не стать капитаном. Что само собой очень ценно, если вспомнить его предшественников: Тони Адамса, Патрика Вийера, Тьерри Анри, Вильяма Галласа, того же Фабрегаса. Вишенка на торте — поднятый над головой в этом качестве Кубок Англии. Уже второй для него в красно-белой форме. Несколько лет спустя он завоюет с «канонирами» этот же трофей и в качестве тренера.

«Артета всегда находил точные слова, чтобы дать молодым игрокам полезный совет и наставлять нас. Думаю, из него получится отличный тренер», — Эктор Бельерин как в воду глядел.

Несмотря на крутость Микеля, его склонность к повреждениям подтвердилась, и летом 2016-го он завершил футбольную карьеру. Чтобы затем начать тренерскую. Здесь конкурировать с лучшими у него получается заметно сильнее.