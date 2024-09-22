Миранчук забивает в США второй матч подряд! Он становится главной звездой команды. Видео

Алексей Миранчук приехал в Нью-Йорк. Здесь «Атланту» ждал «Ред Буллз», которых тренирует хорошо знакомый российским болельщикам Сандро Шварц. У него неплохо получается, ведь команда занимает пятое место в Восточной конференции и практически гарантировала себе выход в плей-офф. У «Атланты» дела намного хуже — по итогам прошлого тура они опустились уже на 11-ю строчку. С одной стороны, до зоны плей-офф всего одно очко, с другой — вместе с «Атлантой» на проход дальше претендуют почти все команды из нижней части таблицы.

Последний матч мог немного взбодрить «Атланту», ведь она смогла навязать равную борьбу лидеру чемпионата — «Интер Майами» во главе с Лионелем Месси. Всю неделю американские болельщики и эксперты восторгались великолепным забитым мячом в исполнении Миранчука, который принёс команде ничью. Тренер Роб Валентино хвалил россиянина и отмечает его очень быструю адаптацию. Действительно, в матче с «Интером» Алексей смотрелся уже намного бодрее, чем в трёх предыдущих играх. Ну а как Миранчук выглядел сегодня?

«Атланта» вышла на матч с тремя центральными защитниками, что не практиковала уже достаточно давно. Нельзя сказать, что Валентино хотел отсидеться в обороне — всё-таки «Ред Буллз» не самая атакующая команда, ну а после летнего перерыва она вообще набрала всего два очка в четырёх матчах. При этом в начале игры показалось, что никакого кризиса у хозяев нет. Они постоянно владели мячом, атаковали и несколько раз заставили вратаря Брэда Гузана буквально спасать «Атланту» от пропущенного мяча.

Миранчук традиционно расположился в центре и получал от партнёров ещё больше внимания, чем в предыдущих играх. По сути, Алексей почти в одиночку руководил атаками «Атланты». Россиянин старался сразу же награждать нападающих дальними передачами и почти не продвигался с мячом сам. При этом передачи Миранчука почти никогда не достигали цели.

На 31-й минуте «Атланта» наконец пропустила. Защитник «Ред Буллз» Джон Толкин сначала неудачно исполнил угловой, но затем подобрал мяч на том же фланге и прострелил низом на Данте Ванзера, который переправил его в сетку. Таким образом, гол для хозяев получился воистину литературным — с участием Толкина и Данте.

После этого несколько угловых было и у «Атланты». Все подавал Миранчук, и все — неудачно. А вот что получилось у российского футболиста — так это реализовать пенальти, которое под занавес тайма заработал для команды настырный нападающий Джамал Тьяре. Алексей медленно разбежался и мягко направил мяч в противоположный от вратаря угол. Второй гол для Алексея за клуб и ничья после первого тайма.

Права на видео принадлежат MLS.

Во втором тайме общее количество опасных моментов снизилось. Правда, у «Атланты» оно и в первом тайме равнялось нулю. Миранчук стал реже получать мяч, но это вполне объяснимо. «Атланте» было нужно добавить вариативности своим атакам и использовать фланги, а не только пасовать на главную звезду в надежде, что он что-то придумает. Хозяева же продолжали подходить к воротам и наносить неплохие удары, но на пути мяча всегда вставал Брэд Гузан. На 86-й минуте он ещё и пенальти отразил! Можно было смело отдавать ему приз лучшего игрока, но это был ещё не конец матча — в МЛС всё самое интересное происходит на добавленных минутах.

На 92-й минуте на поле вышел Эдвин Москера, заменивший Сабу Лобжанидзе. Колумбиец получил мяч на левом фланге, сместился в середину и изящным обводящим ударом забил второй гол «Атланты». Только вышел — и сразу забил! И первый, и второй гол «Атланта» забила под занавес тайма и буквально на пустом месте. Судьба решила, что это совсем несправедливо, и подарила хозяевам успешную голевую атаку на 97-й минуте. Гол забил бразилец Элиас, который чуть ранее не реализовал пенальти. За верность голливудским традициям именно Элиас получил приз лучшему игроку, ну а весёлый матч все-таки закончился — со счётом 2:2.

Нью-Йорк Ред Буллз Фото: newyorkredbulls.com

«Атланта» опустилась ещё на одну строчку, но по игре не выглядит безнадёжно. Ну а про Миранчука можно смело сказать, что он не зря приехал в США. Помимо шанса услышать любимых рэперов, у Алексея появилась возможность почувствовать себя абсолютной суперзвездой. Миранчук был одним из лидеров в «Локомотиве», но он никогда не получал столько внимания относительно других игроков. А в «Атланте» на Алексея устремлены все камеры, его имя чаще всех произносят комментаторы, ему доверяют все атаки, все штрафные и все угловые. Ещё и пенальти, который он реализовал. Кажется, что для «Атланты» Миранчук сейчас прямо как Месси для «Интер Майами». И это внимание абсолютно заслуженно!