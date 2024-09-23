«Пушка» в стиле Роберто Карлоса и непобедимый «Арсенал». Главное в Первой лиге. Видео

11-й тур Мелбет Первой лиги запомнился продолжением беспроигрышной серии «Черноморца», воссоединением легендарного дуэта во Владикавказе и неожиданным голом со штрафного в стиле Роберто Карлоса.
Команда тура — «Черноморец»
14 очков в шести матчах против трёх в пяти встречах. Новороссийский клуб неудачно начал сезон, но после смены тренерского штаба преобразился и выдал удачную серию, поднявшую его в топ-4 первого дивизиона.
«Ротор», начавший сезон ровно наоборот, постепенно теряет позиции и закрепляется в середине.
Лучший гол тура — Никита Маляров («Чайка»)
Забивать в ворота бывшей команды — всегда особое чувство, хоть ты и играл там более 11 лет назад. А принести победу в матче с «бывшей» подобным ударом — нечто другое. Никита Маляров со своей «пушкой» в стиле Роберто Карлоса не даст соврать.
«Чайка» временно оказалась в топ-4, а вот «Уфа» так и не может выбраться из зоны вылета.
Возвращение тура — Спартак Гогниев («Алания»)
В главную футбольную команду Владикавказа вернулись хороводы, уникальные исполнения штрафных, а если проще — Спартак Артурович Гогниев. Стороны уже сотрудничали с 2019 по 2022 год.
Можно ли назвать первый матч неудачным? Смотрите сами: нули с 12-й командой чемпионата и невыход из зоны вылета. А побед нет с 3 августа.
Другие матчи 11-го тура Первой лиги
«Шинник» — «Торпедо»
Ярославцы не проигрывают после четырёх поражений подряд на старте сезона, но и выиграли в семи матчах всего два раза. «Торпедо» же шесть туров подряд чередует победы с ничьими.
«Шинник» в шаге от зоны вылета, «Торпедо» потеряло вторую строчку. Таков итог ничьей в Ярославле.
«КАМАЗ» — «Урал»
«Урал» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» матч за первое место, а в этом туре, когда туляки потеряли очки, сократил отставание и вернул себе вторую строчку.
«КАМАЗ» в прямой близости от зоны вылета
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»
Результативный матч в Красноярске существенно не помог ни одной из команд, однако позволил им оторваться от зоны вылета.
Но хабаровчане и вовсе могли проиграть: сравнять счёт удалось лишь на 90+4-й минуте.
«Тюмень» — «Родина»
Четвёртое поражение«Тюмени» подряд случилось в матче с «Родиной» — командой, находящейся в верхней части таблицы.
А ведь для «Тюмени» этот матч мог стать переломным: команда открыла счёт в матче, но удержать его не смогла.
«Балтика» — «Арсенал»
Лидер чемпионата «Арсенал» оступился в матче с «Балтикой». Калининградцы после назначения Андрея Талалаева набрали четыре очка в трёх матчах, но пока не могут вернуться в топ-4.
«Арсенал» по-прежнему первый, однако отрыв от второго места сократился до двух очков.
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