«Пушка» в стиле Роберто Карлоса и непобедимый «Арсенал». Главное в Первой лиге. Видео

11-й тур Мелбет Первой лиги запомнился продолжением беспроигрышной серии «Черноморца», воссоединением легендарного дуэта во Владикавказе и неожиданным голом со штрафного в стиле Роберто Карлоса.

Команда тура — «Черноморец»

14 очков в шести матчах против трёх в пяти встречах. Новороссийский клуб неудачно начал сезон, но после смены тренерского штаба преобразился и выдал удачную серию, поднявшую его в топ-4 первого дивизиона.

«Ротор», начавший сезон ровно наоборот, постепенно теряет позиции и закрепляется в середине.

Лучший гол тура — Никита Маляров («Чайка»)

Забивать в ворота бывшей команды — всегда особое чувство, хоть ты и играл там более 11 лет назад. А принести победу в матче с «бывшей» подобным ударом — нечто другое. Никита Маляров со своей «пушкой» в стиле Роберто Карлоса не даст соврать.

«Чайка» временно оказалась в топ-4, а вот «Уфа» так и не может выбраться из зоны вылета.

Возвращение тура — Спартак Гогниев («Алания»)

В главную футбольную команду Владикавказа вернулись хороводы, уникальные исполнения штрафных, а если проще — Спартак Артурович Гогниев. Стороны уже сотрудничали с 2019 по 2022 год.

Можно ли назвать первый матч неудачным? Смотрите сами: нули с 12-й командой чемпионата и невыход из зоны вылета. А побед нет с 3 августа.

Другие матчи 11-го тура Первой лиги

«Шинник» — «Торпедо»

Ярославцы не проигрывают после четырёх поражений подряд на старте сезона, но и выиграли в семи матчах всего два раза. «Торпедо» же шесть туров подряд чередует победы с ничьими.

«Шинник» в шаге от зоны вылета, «Торпедо» потеряло вторую строчку. Таков итог ничьей в Ярославле.

«КАМАЗ» — «Урал»

«Урал» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» матч за первое место, а в этом туре, когда туляки потеряли очки, сократил отставание и вернул себе вторую строчку.

«КАМАЗ» в прямой близости от зоны вылета

«Енисей» — «СКА-Хабаровск»

Результативный матч в Красноярске существенно не помог ни одной из команд, однако позволил им оторваться от зоны вылета.

Но хабаровчане и вовсе могли проиграть: сравнять счёт удалось лишь на 90+4-й минуте.

«Тюмень» — «Родина»

Четвёртое поражение«Тюмени» подряд случилось в матче с «Родиной» — командой, находящейся в верхней части таблицы.

А ведь для «Тюмени» этот матч мог стать переломным: команда открыла счёт в матче, но удержать его не смогла.

«Балтика» — «Арсенал»

Лидер чемпионата «Арсенал» оступился в матче с «Балтикой». Калининградцы после назначения Андрея Талалаева набрали четыре очка в трёх матчах, но пока не могут вернуться в топ-4.

«Арсенал» по-прежнему первый, однако отрыв от второго места сократился до двух очков.