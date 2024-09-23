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Первая лига России, ФНЛ, обзор 11-го тура: результаты матчей, видео, статистика, голы, события

«Пушка» в стиле Роберто Карлоса и непобедимый «Арсенал». Главное в Первой лиге. Видео
Айнур Шаймарданов
Первая лига России, ФНЛ, обзор 11-го тура
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А в топ-4 ворвался «Черноморец»!

11-й тур Мелбет Первой лиги запомнился продолжением беспроигрышной серии «Черноморца», воссоединением легендарного дуэта во Владикавказе и неожиданным голом со штрафного в стиле Роберто Карлоса.

Команда тура — «Черноморец»

14 очков в шести матчах против трёх в пяти встречах. Новороссийский клуб неудачно начал сезон, но после смены тренерского штаба преобразился и выдал удачную серию, поднявшую его в топ-4 первого дивизиона.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
20 сентября 2024, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Стежко – 38'     1:1 Семёнов – 45+3'     1:2 Уридия – 82'    

«Ротор», начавший сезон ровно наоборот, постепенно теряет позиции и закрепляется в середине.

Лучший гол тура — Никита Маляров («Чайка»)

Забивать в ворота бывшей команды — всегда особое чувство, хоть ты и играл там более 11 лет назад. А принести победу в матче с «бывшей» подобным ударом — нечто другое. Никита Маляров со своей «пушкой» в стиле Роберто Карлоса не даст соврать.

«Чайка» временно оказалась в топ-4, а вот «Уфа» так и не может выбраться из зоны вылета.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
20 сентября 2024, пятница. 16:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 1
Чайка
Песчанокопское
0:1 Маляров – 7'    
Удаления: нет / Нестеров – 44'

Возвращение тура — Спартак Гогниев («Алания»)

В главную футбольную команду Владикавказа вернулись хороводы, уникальные исполнения штрафных, а если проще — Спартак Артурович Гогниев. Стороны уже сотрудничали с 2019 по 2022 год.

Можно ли назвать первый матч неудачным? Смотрите сами: нули с 12-й командой чемпионата и невыход из зоны вылета. А побед нет с 3 августа.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
0 : 0
Алания
Владикавказ

Другие матчи 11-го тура Первой лиги

«Шинник» — «Торпедо»

Ярославцы не проигрывают после четырёх поражений подряд на старте сезона, но и выиграли в семи матчах всего два раза. «Торпедо» же шесть туров подряд чередует победы с ничьими.

«Шинник» в шаге от зоны вылета, «Торпедо» потеряло вторую строчку. Таков итог ничьей в Ярославле.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 15:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
1 : 1
Торпедо М
Москва
1:0 Малахов – 32'     1:1 Чупаёв – 65'    

«КАМАЗ» — «Урал»

«Урал» в прошлом туре проиграл «Арсеналу» матч за первое место, а в этом туре, когда туляки потеряли очки, сократил отставание и вернул себе вторую строчку.

«КАМАЗ» в прямой близости от зоны вылета

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 17:30 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 24'     0:2 Ионов – 33'    

«Енисей» — «СКА-Хабаровск»

Результативный матч в Красноярске существенно не помог ни одной из команд, однако позволил им оторваться от зоны вылета.

Но хабаровчане и вовсе могли проиграть: сравнять счёт удалось лишь на 90+4-й минуте.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
2 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Савельев – 16'     1:1 Гонгадзе – 45+1'     2:1 Ломакин – 67'     2:2 Быков – 90+4'    

«Тюмень» — «Родина»

Четвёртое поражение«Тюмени» подряд случилось в матче с «Родиной» — командой, находящейся в верхней части таблицы.

А ведь для «Тюмени» этот матч мог стать переломным: команда открыла счёт в матче, но удержать его не смогла.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 11:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Родина
Москва
1:0 Кулишев – 22'     1:1 Рейна – 49'     1:2 Концевой – 74'    

«Балтика» — «Арсенал»

Лидер чемпионата «Арсенал» оступился в матче с «Балтикой». Калининградцы после назначения Андрея Талалаева набрали четыре очка в трёх матчах, но пока не могут вернуться в топ-4.

«Арсенал» по-прежнему первый, однако отрыв от второго места сократился до двух очков.

Россия — Мелбет Первая лига . 11-й тур
21 сентября 2024, суббота. 21:15 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Арсенал Т
Тула
Турнирная таблица Первой лиги после 11 туров
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